21.7°C
1023.1 hPa
Życie Warszawy

Warszawa poczuje bluesa. Nadchodzi XVI International Ochota Blues Festival

Publikacja: 07.08.2025 13:00

W programie znalazło się 10 koncertów, na których wystąpią artyści z Polski, USA, Finlandii, Litwy o

W programie znalazło się 10 koncertów, na których wystąpią artyści z Polski, USA, Finlandii, Litwy oraz Włoch

Foto: UD Ochota

rbi
Od 19 do 21 września Ochota po raz szesnasty stanie się epicentrum bluesa w Polsce. W Ośrodku Kultury Ochoty oraz w parku Szczęśliwickim odbędzie się XVI International Ochota Blues Festival – jedyny festiwal bluesowy w Warszawie.

W programie znalazło się 10 koncertów, w których wystąpią artyści z Polski, USA, Finlandii, Litwy oraz Włoch. Różnorodna paleta brzmień bluesowych – od klasycznych form po eksperymentalne, współczesne interpretacje – pozwoli odkryć blues na nowo.

Gdzie i kiedy odbędzie się XVI International Ochota Blues Festival?

19 i 20 września koncerty odbędą się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Radomskiej 13/21, a rozpoczną się o godzinie 19:00. Natomiast 21 września koncerty przeniosą się na plenerową scenę w Parku Szczęśliwickim, gdzie występy rozpoczną się o godzinie 15:00. Wstęp na nie będzie wolny.

Miejsca koncertów będą wyposażone w pętlę indukcyjną, a na terenie dostępne będą toalety bez barier, miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz możliwość wypożyczenia ochronników słuchu i słuchawek wygłuszających dla dzieci i dorosłych.

Przegląd artystów i zespołów tegorocznego XVI International Ochota Blues Festival

Publiczność będzie mógł zobaczyć i posłuchać następujących zespołów:

  • Zespół Bluesmaszyna pochodzi z Warszawy i Pruszkowa. Znany jest z energetycznych koncertów łączących rock and rolla z blues rockiem w stylu texas boogie.
  • Projekt ProjectA to kwartet bluesowy wywodzący się ze scen muzycznych Wielkopolski i Lubuskiego. Ich muzyka łączy blues z jazzem oraz soulem, a zespół wydał debiutancki album zatytułowany „Life is Good”.
Polecane
Bezpłatne wejściówki na wydarzenia wydawane są przed spektaklem/koncertem w Arkadach Kubickiego
piątek-sobota
Ruszyły Królewskie Arkady Sztuki. Co zobaczymy na festiwalu?
  • Kraków Street Band to zespół, który stał się fenomenem na polskiej scenie muzycznej, łącząc folk, jazz i blues. Mają na koncie nominacje do prestiżowych nagród oraz koncerty na największych festiwalach w kraju i za granicą.
  • No Frames Band to dynamiczna formacja z Warszawy i Otwocka, którą tworzy osiem osób. Zespół łączy blues ze soulem, prezentując repertuar inspirowany twórczością legendarnych artystów tego gatunku.
  • Ornery Broad to kobiece trio z Polski i Finlandii, które gra muzykę będącą fuzją country, folku i bluesa. Ich występy pełne są emocji i żywiołowej energii.
Polecane
W tym roku usłyszymy legendarną Paktofonikę, a także grupy i wykonawców takich jak Rów Babicze, Bez
12 września
Paktofonika na Ursynowie. Wraca Nasz Hip-Hop Festiwal 2025
  • Blues Fields to nowy, litewsko-polski projekt, który prezentuje elektryczny blues rock. Liderzy zespołu posiadają duże doświadczenie zdobyte w wielu wcześniejszych formacjach i projektach bluesowych.
  • Zespół Mojo pochodzi z Trójmiasta i łączy wpływy amerykańskich rytmów Cajun, soulu oraz rhythm’n’bluesa z akcentami polskiego folkloru, tworząc unikalne brzmienie i hipnotyczny groove.
  • Amiya Amiyasart to polska wokalistka i kompozytorka, uhonorowana trzykrotnie tytułem Najlepszej Wokalistki Bluesowej. Występuje na prestiżowych scenach europejskich oraz zdobywa uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.
Polecane
Festiwal WarszeMuzik
od soboty
Festiwal "WarszeMuzik" 2025. Kameralne koncerty w wyjątkowych miejscach
  • Andrea de Luca to włoski gitarzysta eksperymentalny, który łączy blues z nowoczesną elektroniką i technikami gry na gitarze lap steel, tworząc niepowtarzalne, pełne pasji kompozycje.
  • Projekt Puhovsky feat. Tymon Tymański tworzy elektro-akustyczną konstelację, łącząc delta blues, jazz oraz yass. Podczas festiwalu artyści zaprezentują nowe kompozycje oraz improwizacje inspirowane dawnymi formacjami, zapewniając wyjątkowe doznania muzyczne.

Jak podkreślają organizatorzy, International Ochota Blues Festival to nie tylko muzyka – to także wyjątkowa atmosfera, spotkania pasjonatów oraz dowód na to, że blues jest żywym i stale rozwijającym się gatunkiem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Koncert Urszuli w Warszawie
niedziela

Urszula zagra na plaży w Warszawie. Wyjątkowy koncert jest darmowy

Koncert Darii ze Śląska
sobota

Daria ze Śląska zagra w Warszawie. Koncert plenerowy już w weekend

W tym roku usłyszymy legendarną Paktofonikę, a także grupy i wykonawców takich jak Rów Babicze, Bez
12 września

Paktofonika na Ursynowie. Wraca Nasz Hip-Hop Festiwal 2025

Koncerty Chopinowskie odbywają się od 1959 roku
niedziela

Koncert Chopinowski w Łazienkach. Jak wygląda program?

Warszawski festiwal Skrzyżowanie Kultur to unikatowy projekt na muzycznej mapie świata
12-14 września

Nadchodzi 21. edycja Skrzyżowania Kultur. Biletów prawie już nie ma

W ten weekend odbędą się darmowe koncerty z myślą o miłośnikach muzyki folk
sobota-niedziela

Darmowe koncerty na plażach. Znani artyści wystąpią na statku

19 lipca w Ogrodzie Krasińskich odbędzie się koncert „Tango Libre”
sobota

Najpiękniejsze tanga w Ogrodzie Krasińskich. Zarezerwuj wieczór

Festiwal Strefa Ciszy już w najbliższy weekend w Łazienkach
sobota-niedziela

Weekend w Strefie Ciszy. Łazienki Królewskie zapraszają

© Copyright by GREMI MEDIA SA