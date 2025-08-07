Warszawa poczuje bluesa. Nadchodzi XVI International Ochota Blues Festival

W programie znalazło się 10 koncertów, na których wystąpią artyści z Polski, USA, Finlandii, Litwy oraz Włoch
W programie znalazło się 10 koncertów, w których wystąpią artyści z Polski, USA, Finlandii, Litwy oraz Włoch. Różnorodna paleta brzmień bluesowych – od klasycznych form po eksperymentalne, współczesne interpretacje – pozwoli odkryć blues na nowo.
19 i 20 września koncerty odbędą się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Radomskiej 13/21, a rozpoczną się o godzinie 19:00. Natomiast 21 września koncerty przeniosą się na plenerową scenę w Parku Szczęśliwickim, gdzie występy rozpoczną się o godzinie 15:00. Wstęp na nie będzie wolny.
Miejsca koncertów będą wyposażone w pętlę indukcyjną, a na terenie dostępne będą toalety bez barier, miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz możliwość wypożyczenia ochronników słuchu i słuchawek wygłuszających dla dzieci i dorosłych.
Publiczność będzie mógł zobaczyć i posłuchać następujących zespołów:
Jak podkreślają organizatorzy, International Ochota Blues Festival to nie tylko muzyka – to także wyjątkowa atmosfera, spotkania pasjonatów oraz dowód na to, że blues jest żywym i stale rozwijającym się gatunkiem.