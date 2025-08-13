Zaślubiny w ruinach miasta. Muzeum Historii Polski i Muzeum Powstania Warszawskiego oddają hołd tym, którzy zdecydowali się zawrzeć ślub w ekstremalnych warunkach. Kim jest para ze słynnego zdjęcia powstańczych zaślubin? Jak potoczyły się ich losy?



Zdjęcia z powstania warszawskiego kojarzą się zazwyczaj ze scenami walki. Obrazów dotyczących życia codziennego jest zdecydowanie mniej. Tym bardziej cenne są rzadkie pamiątki (fotografie, relacje, a nawet nagrania), dotyczące zawartych wówczas związków małżeńskich.

Jak wyglądała powstańcza „miłość w ruinach”?

Jeszcze w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu dostępne są wydarzenia kulturalne powiązane z niedawnymi obchodami 81. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Osoby zainteresowane tematem mogą sprawdzić m.in. harmonogram wystaw stołecznych muzeów i placówek kulturalnych.

Muzeum Historii Polski przypomina we wpisie w mediach społecznościowych tematykę powstańczych ślubów. Według szacunkowych danych historyków, w czasie powstania warszawskiego zawarto 256 małżeństw.

Jak wyliczono, większość ceremonii odbyła się na terenie Śródmieścia. Ślubów udzielano także na Mokotowie i na Żoliborzu. Uroczystości miały specyficzną oprawę, a ich czas był ograniczony do minimum. Według historycznych relacji zdarzały się ceremonie trwające zaledwie kilka minut.