Ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż" i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka", 13 sierpnia 1944 r.
Zdjęcia z powstania warszawskiego kojarzą się zazwyczaj ze scenami walki. Obrazów dotyczących życia codziennego jest zdecydowanie mniej. Tym bardziej cenne są rzadkie pamiątki (fotografie, relacje, a nawet nagrania), dotyczące zawartych wówczas związków małżeńskich.
Jeszcze w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu dostępne są wydarzenia kulturalne powiązane z niedawnymi obchodami 81. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Osoby zainteresowane tematem mogą sprawdzić m.in. harmonogram wystaw stołecznych muzeów i placówek kulturalnych.
Muzeum Historii Polski przypomina we wpisie w mediach społecznościowych tematykę powstańczych ślubów. Według szacunkowych danych historyków, w czasie powstania warszawskiego zawarto 256 małżeństw.
Jak wyliczono, większość ceremonii odbyła się na terenie Śródmieścia. Ślubów udzielano także na Mokotowie i na Żoliborzu. Uroczystości miały specyficzną oprawę, a ich czas był ograniczony do minimum. Według historycznych relacji zdarzały się ceremonie trwające zaledwie kilka minut.
Różnie potoczyły się losy uczestników tych wydarzeń. Niektóre pary poniosły śmierć jeszcze w trakcie walk o miasto, inne trafiły do niewoli. Część małżeństw przetrwała wojnę i zdecydowała się opowiedzieć historię swojej relacji.
W opisach najsłynniejszych powstańczych małżeństw przytacza się najczęściej fotografię przedstawiają sanitariuszkę Alicję Treutler „Jarmuż” i plutonowego Bolesława Biega „Pałąk”. Ceremonia zaślubin powstańców odbyła się 13 sierpnia 1944 r. w kaplicy na ul. Moniuszki 11. Autorem słynnej fotografii jest Eugeniusz Lokajski „Brok”. Co ciekawe, do dzisiejszego dnia zachowało się także krótkie nagranie fragmentu ślubu pary.
Małżeństwo przetrwało okres powstania warszawskiego, a później także niewolę w stalagu IVB. Po 1945 r. para emigrowała do Stanów Zjednoczonych. Historię związku opowiedział w 2009 r. Bolesław Biega, a jego relacja jest dostępna w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jak wynika z relacji, słynna para poznała się jeszcze przed wybuchem powstania. Alicja „Lili” Treutler uczyła się w szkole medycznej, a do konspiracji została wciągnięta przez Bolesława. W dniu ślubu Bolesław był ranny w rękę (nosił opatrunek), a sam pomysł ceremonii wyszedł od dowódcy kompanii Franciszka Szafranka. Ślubu młodej parze udzielał kapelan batalionowy „Corda”. Za obrączki posłużyły kółka od firanek, a na ceremonii zabrakło m.in. świadków (brali czynny udział w walkach). Kilka dni po ślubie film nagrany w trakcie wydarzenia zaprezentowano w stołecznym kinie „Palladium”.
Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach cyklu „Korzenie pamięci” opublikowało rozmowę z Annette i Eileen Biega, córkami powstańczej pary.