Komunikat WTP dotyczy wszystkich trzech wiślanych promów tj., W1 „Słonki”, W2 „Pliszki” i W3 „Wilgi”. W komunikacie nie ma informacji, kiedy przewidziany jest powrót do pracy wiślanych ptaszków.

Sytuacja jest o tyle przykra, że od poniedziałku 11 sierpnia zostały wprowadzone zmiany w częstotliwości kursowania jednostek. Rewizja rozkładu rejsów była podyktowana dużą popularnością W1 „Słonki”, W2 „Pliszki” i W3 „Wilgi”. Przypomnijmy, że pierwszy z promów rusza spod Cypla Czerniakowskiego i zatrzymuje się na plaży na Saskiej Kępie. Drugi prom startuje przy moście Poniatowskiego, zatrzymując się na plaży przy Stadionie Narodowym, czyli popularnej Poniatówce. Trzeci zaś odbija z przystani znajdującej się przy Podzamczu w pobliżu Multimedialnego Parku Fontann i sztranduje na plaży Rusałka/Praskiej zlokalizowanej niedaleko Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich.

Obecne zawieszenie kursów przez rzekę jest już drugie tego lata. Synoptycy zapowiadają, że najbliższe dni będą ciepłe, a w niektórych miejscach Polski nawet upalne, bez większych długotrwałych opadów. Taka pogoda nie daje więc nadziei na rychły powrót tak lubianych przez Warszawiaków i turystów wiślanych ptaszków. 
