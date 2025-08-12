Już w najbliższą niedzielę startuje kolejna garażówka w Wawrze. Rozpoczęły się już zapisy dla wystawców. Kupujący mogą nabyć m.in. książki, zabawki, ubrania, meble i nietypowe gadżety. Dla dzieci przewidziano warsztaty i dodatkowe atrakcje.



Warszawscy fani filozofii zero waste mogą regularnie korzystać m.in. z dzielnicowych i osiedlowych garażówek. Najbliższa, duża wyprzedaż odbędzie się na parkingu za Urzędem Dzielnicy Wawer (ul. Żegańska 1) w niedzielę 17 sierpnia.

Wawerska garażówka. Upoluj ciekawe gadżety, płyty lub zabawki

Wawerskie garażówki to cykliczna inicjatywa lokalna. Wyprzedaże odbywają się regularnie od maja do września w każdą, trzecią niedzielę miesiąca. Najbliższa wyprzedaż odbędzie się w niedzielę 17 sierpnia w godz. 10-14. Warto skorzystać z okazji. Kolejną garażówkę na Wawrze zaplanowano dopiero 21 września.

Co można kupić na wyprzedaży? Kupujących czeka szeroki i naprawdę różnorodny asortyment: zabawki, książki, płyty, meble, zastawa stołowa, akcesoria i ozdoby. Z pewnością jest to także okazja do wyszukania ciekawych lub rzadkich elementów wyposażenia domowego. Poszukiwacze rękodzieła będą mogli nabyć m.in. biżuterię i obrazy wykonane przez seniorów z Uniwersytetu III Wieku. Ceny? Takie, jakie uda się wytargować u wystawcy.

Szał zakupów dla dorosłych. Dla dzieci bańki i warsztaty kreatywne

Organizatorzy wydarzenia zapewniają o zadbaniu o atrakcyjną atmosferę wyprzedaży. Poszukiwanie zakupowych skarbów może zamienić się w ciekawą formę spędzania czasu wolnego. Na wyprzedaż warto wybrać się całą rodziną.