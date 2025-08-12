26°C
W długi weekend garażówka w Wawrze. Chcesz coś sprzedać? Musisz się zapisać

Publikacja: 12.08.2025 16:30

Wawerskie garażówki to okazja do upolowania oryginalnych gadżetów "z drugiej ręki"

Foto: STUDIO GRAND WEB/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Już w najbliższą niedzielę startuje kolejna garażówka w Wawrze. Rozpoczęły się już zapisy dla wystawców. Kupujący mogą nabyć m.in. książki, zabawki, ubrania, meble i nietypowe gadżety. Dla dzieci przewidziano warsztaty i dodatkowe atrakcje.

Warszawscy fani filozofii zero waste mogą regularnie korzystać m.in. z dzielnicowych i osiedlowych garażówek. Najbliższa, duża wyprzedaż odbędzie się na parkingu za Urzędem Dzielnicy Wawer (ul. Żegańska 1) w niedzielę 17 sierpnia.

Wawerska garażówka. Upoluj ciekawe gadżety, płyty lub zabawki

Wawerskie garażówki to cykliczna inicjatywa lokalna. Wyprzedaże odbywają się regularnie od maja do września w każdą, trzecią niedzielę miesiąca. Najbliższa wyprzedaż odbędzie się w niedzielę 17 sierpnia w godz. 10-14. Warto skorzystać z okazji. Kolejną garażówkę na Wawrze zaplanowano dopiero 21 września.

Co można kupić na wyprzedaży? Kupujących czeka szeroki i naprawdę różnorodny asortyment: zabawki, książki, płyty, meble, zastawa stołowa, akcesoria i ozdoby. Z pewnością jest to także okazja do wyszukania ciekawych lub rzadkich elementów wyposażenia domowego. Poszukiwacze rękodzieła będą mogli nabyć m.in. biżuterię i obrazy wykonane przez seniorów z Uniwersytetu III Wieku. Ceny? Takie, jakie uda się wytargować u wystawcy. 

Szał zakupów dla dorosłych. Dla dzieci bańki i warsztaty kreatywne

Organizatorzy wydarzenia zapewniają o zadbaniu o atrakcyjną atmosferę wyprzedaży. Poszukiwanie zakupowych skarbów może zamienić się w ciekawą formę spędzania czasu wolnego. Na wyprzedaż warto wybrać się całą rodziną.

Dzieci nie powinny się nudzić. Na najmłodszych uczestników garażówki czekają m.in. pokazy baniek mydlanych i zwierzątka z balonów. Fanom kreatywnego spędzania czasu wolnego warto polecić warsztaty robienia slime.

Na wszystkich uczestników wydarzenia czeka stoisko z lodami. Pojawi się też bezpłatna kranówka.

Chcesz coś sprzedać? Trwa zbieranie zgłoszeń

Wawerska garażówka może być praktycznym rozwiązaniem dla osób chcących sprzedać nieużywane zabawki, odzież, obuwie, gadżety lub domowe wyposażenie. Zapisy dla wystawców wystartowały 11 sierpnia.

Osoby zainteresowane wystawieniem przedmiotów na sprzedaż powinny wypełnić regulamin zgłoszeniowy (dostępny m.in. na stronie Urzędu Dzielnicy Wawer). Decyzji o udziale w wyprzedaży nie warto odwlekać. O przyznaniu miejsca wystawcy decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani mogą także zgłaszać się mailowo ([email protected]), telefonicznie (22 325 60 44) lub osobiście w Urzędzie Dzielnicy Wawer.

W dniu wyprzedaży wystawcy muszą pojawić się na miejscu do godz. 9:00. Do godz. 9:30 można przygotowywać stanowisko sprzedaży.

