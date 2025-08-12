Warszawa w hołdzie ofiarom „czołgu-pułapki”. W środę uroczystości Dnia Pamięci Starówki 2025

13 sierpnia 1944 roku na warszawskim Starym Mieście, przy ul. Kilińskiego, doszło do jednej z największych tragedii Powstania Warszawskiego
W środę, 13 sierpnia Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zapraszają na obchody Dnia Pamięci Starówki, upamiętniające ofiary tragicznej eksplozji niemieckiego pojazdu specjalnego Sd.Kfz.301 (Borgward IV) – tzw. „czołgu-pułapki”, w wyniku której w 1944 roku zginęło ponad 300 osób a drugie tyle zostało rannych. Wydarzenia, mające na celu uczczenie pamięci poległych powstańców i ludności cywilnej, odbędą się w kilku historycznych punktach Starego Miasta, zwieńczone wieczornym koncertem na Placu Zamkowym.
Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15:30 od złożenia wieńców i wiązanek w kilku miejscach na terenie Starego i Nowego Miasta, m.in. na placu Zamkowym, przy ul. Podwale 25 oraz na ul. Kilińskiego.
O godzinie 17:30 przy ul. Kilińskiego 3 odbędą się centralne uroczystości z asystą Wojska Polskiego, gdzie zostaną złożone wieńce i kwiaty przy kamieniu poświęconym pamięci poległych. Z kolei o godzinie 19:00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona Msza Święta.
Kulminacją wieczoru będzie koncert na Placu Zamkowym o godzinie 20:00. Na scenie wystąpi Stanisław Soyka wraz z muzycznym trio. Wieczór uświetnią także Maja Komorowska i Olgierd Łukaszewicz, którzy zaprezentują interpretacje poezji m.in. Mirona Białoszewskiego, Zbigniewa Herberta i Anny Świrszczyńskiej.
Plakat obchodów Dnia Pamięci Starówki w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Program obchodów wzbogacą również wydarzenia towarzyszące. Od godziny 18:30 do 20:00 w namiocie Dzielnicy Śródmieście na Placu Zamkowym odbędzie się spotkanie z Jackiem Świdzińskim, autorem nagradzanego komiksu „Brzask”. Będzie to okazja do rozmowy, a także zdobycia egzemplarza komiksu z rysunkowym autografem.
Na Rynku Starego Miasta odbędą się także dwa koncerty plenerowe chóru Towarzystwa Śpiewaczego HARFA, zaplanowane na godziny 12:00 oraz 18:30. Artyści wykonają utwory patriotyczne i warszawskie, takie jak „Warszawianka 1831”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń” czy „Warszawskie dzieci”.
Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego upamiętnienia bohaterów i ofiar Powstania Warszawskiego.