Po niedawnym remoncie nawierzchni ulicy Wóycickiego na Bielanach, mieszkańcy alarmują o wzroście prędkości pojazdów. W odpowiedzi na ich obawy radna Agnieszka Gola złożyła interpelację, domagając się interwencji i wprowadzenia środków mających na celu uspokojenie ruchu, w tym fotoradarów.



Interpelacja radnej jest formalną prośbą o interwencję w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na ulicy Wóycickiego. Jak zauważa Gola, remont jezdni wpłynął na to, że kierowcy poruszają się tam z większą prędkością, co budzi uzasadnione obawy mieszkańców. Zwracają oni uwagę na zagrożenie, jakie stwarza to dla pieszych, w szczególności dla dzieci, które codziennie pokonują tę trasę w drodze do szkoły. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa jest tym większa, że po północnej, leśnej stronie ulicy przybywa domów, a tym samym mieszkańców.

Niewypełnione obietnice i rosnące zaniepokojenie

To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy Wóycickiego starają się o poprawę bezpieczeństwa. Wcześniej występowali z prośbami o montaż fotoradarów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Żubrową. Zgodnie z interpelacją radnej, uzyskali oni wówczas zapewnienie, że fotoradar wkrótce się pojawi. Niestety, jak podkreśla Agnieszka Gola, „mimo mijających lat, sytuacja nie ulega poprawie”. W związku z tym radna prosi o jasną informację, jakie konkretne środki zostaną zastosowane i w jakim terminie, aby uspokoić ruch w tej lokalizacji.

Dokument trafił do burmistrza dzielnicy. Mieszkańcy i radna oczekują teraz na konkretną odpowiedź i podjęcie działań, które zwiększą bezpieczeństwo na ulicy Wóycickiego.