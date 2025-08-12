5-lecie Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku
Okazji do świętowania w Sulejówku będzie kilka. Pierwszą z nich jest piąta rocznica otwarcia nowej siedziby Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie będzie połączone z obchodami Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także ze 100-leciem Polskiego Radia. Atrakcji będzie co niemiara.
Nową siedzibę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otwarto pięć lat temu, 14 sierpnia 2020 roku, w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. To nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny, w którym mieści się dworek „Milusin” oraz nowy budynek Muzeum.
„Otwarcie nowej siedziby w 2020 roku dało możliwość wzniesienia przestrzeni, która w pełni oddaje ducha Józefa Piłsudskiego, a zarazem spełnia współczesne standardy interaktywnego muzeum. Właśnie w tej nowoczesnej przestrzeni odbędą się obchody pełne atrakcji, które będą skierowane zarówno do pasjonatów historii, jak i osób poszukujących niecodziennych przeżyć” - mówi dr Robert Andrzejczyk dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Z okazji swojego 5-lecia Muzeum w Sulejówku zorganizuje swoistą podróż w czasie, która połączy tradycję z nowoczesnością.
W związku z przypadającą w tym roku 105. rocznicą Bitwy Warszawskiej, jednego z najważniejszych momentów w dziejach Polski, przez trzy dni na terenie muzeum będzie można podziwiać pokazy sprzętu wojskowego, w tym nowoczesnych wozów bojowych MS120 RAK oraz innych jednostek Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej.
Chętni będą mieli okazję spróbować swoich sił na strzelnicy elektronicznej oraz przejść ścieżkę saperską. Zaplanowano także pokazy psów służb mundurowych oraz wystawy związane z historią wojskowości.
W piątek 15 sierpnia w muzeum odbędą się dwa różne pokazy mody sprzed stu lat, w tym pokaz zrekonstruowanych kostiumów filmowych gwiazd dwudziestolecia międzywojennego.
W ramach świętowania 100-lecia Polskiego Radia zaplanowano też interaktywne animacje rodzinne związane z historią rozgłośni. Uczestnicy będą mogli poznać tajniki przygotowywania audycji radiowych i stworzyć własne nagrania.
Wieczorem 15 sierpnia odbędzie się bezpłatny plenerowy koncert zespołu Jazz Band Młynarski-Masecki, który przeniesie uczestników w atmosferę dwudziestolecia międzywojennego. Początek koncertu o godz. 19.30, a przed nim odbędzie się degustacja urodzinowego tortu oraz toast za 5 lat działalności nowej siedziby muzeum.
Przez trzy dni odwiedzający będą mogli wziąć udział w spacerach tematycznych i oprowadzaniach, w tym po dworku „Milusin”. Będzie można również samodzielnie obejrzeć ekspozycje, w tym najnowszą wystawę pt. „Szef Komendanta. Rzecz o Kazimierzu Sosnkowskim”, poświęconą bohaterowi walk o niepodległość i patronowi roku 2025.
Obchody odbędą się na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego, przy Alei Piłsudskiego 29 w Sulejówku. Od piątku do niedzieli zaplanowano szereg wydarzeń.
Pokazy sprzętu wojskowego i zwiedzanie muzeum dostępne będą w dniach 15-17 sierpnia. Wieczorny koncert plenerowy i pokazy mody sprzed 100 lat odbędą się w piątek 15 sierpnia.
Szczegółowy program wydarzeń znaleźć można na stronie: muzeumpilsudski.pl