Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza na obchody 5-lecia swojej nowej siedziby, które rozpoczną się w dniu Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia i potrwają przez trzy dni. W tym czasie przygotowano liczne atrakcje dla odwiedzających.



Okazji do świętowania w Sulejówku będzie kilka. Pierwszą z nich jest piąta rocznica otwarcia nowej siedziby Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie będzie połączone z obchodami Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także ze 100-leciem Polskiego Radia. Atrakcji będzie co niemiara.

Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku świętuje 5-lecie nowej siedziby

Nową siedzibę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otwarto pięć lat temu, 14 sierpnia 2020 roku, w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. To nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny, w którym mieści się dworek „Milusin” oraz nowy budynek Muzeum.

„Otwarcie nowej siedziby w 2020 roku dało możliwość wzniesienia przestrzeni, która w pełni oddaje ducha Józefa Piłsudskiego, a zarazem spełnia współczesne standardy interaktywnego muzeum. Właśnie w tej nowoczesnej przestrzeni odbędą się obchody pełne atrakcji, które będą skierowane zarówno do pasjonatów historii, jak i osób poszukujących niecodziennych przeżyć” - mówi dr Robert Andrzejczyk dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Jakie atrakcje czekają na odwiedzających? Coś dla miłośników historii i militariów

Z okazji swojego 5-lecia Muzeum w Sulejówku zorganizuje swoistą podróż w czasie, która połączy tradycję z nowoczesnością.