Życie Warszawy

Podróż w czasie i pokazy mody sprzed stu lat. Muzeum w Sulejówku zaprasza

Publikacja: 12.08.2025 15:45

5-lecie Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku

5-lecie Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku

Foto: um.warszawa.pl

Anna Rogalska
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza na obchody 5-lecia swojej nowej siedziby, które rozpoczną się w dniu Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia i potrwają przez trzy dni. W tym czasie przygotowano liczne atrakcje dla odwiedzających.

Okazji do świętowania w Sulejówku będzie kilka. Pierwszą z nich jest piąta rocznica otwarcia nowej siedziby Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie będzie połączone z obchodami Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także ze 100-leciem Polskiego Radia. Atrakcji będzie co niemiara. 

Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku świętuje 5-lecie nowej siedziby

Nową siedzibę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otwarto pięć lat temu, 14 sierpnia 2020 roku, w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. To nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny, w którym mieści się dworek „Milusin” oraz nowy budynek Muzeum.

„Otwarcie nowej siedziby w 2020 roku dało możliwość wzniesienia przestrzeni, która w pełni oddaje ducha Józefa Piłsudskiego, a zarazem spełnia współczesne standardy interaktywnego muzeum. Właśnie w tej nowoczesnej przestrzeni odbędą się obchody pełne atrakcji, które będą skierowane zarówno do pasjonatów historii, jak i osób poszukujących niecodziennych przeżyć” - mówi dr Robert Andrzejczyk dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Jakie atrakcje czekają na odwiedzających? Coś dla miłośników historii i militariów

Z okazji swojego 5-lecia Muzeum w Sulejówku zorganizuje swoistą podróż w czasie, która połączy tradycję z nowoczesnością.

W związku z przypadającą w tym roku 105. rocznicą Bitwy Warszawskiej, jednego z najważniejszych momentów w dziejach Polski, przez trzy dni na terenie muzeum będzie można podziwiać pokazy sprzętu wojskowego, w tym nowoczesnych wozów bojowych MS120 RAK oraz innych jednostek Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Chętni będą mieli okazję spróbować swoich sił na strzelnicy elektronicznej oraz przejść ścieżkę saperską. Zaplanowano także pokazy psów służb mundurowych oraz wystawy związane z historią wojskowości. 

Nie zabraknie atrakcji kulturalnych

W piątek 15 sierpnia w muzeum odbędą się dwa różne pokazy mody sprzed stu lat, w tym pokaz zrekonstruowanych kostiumów filmowych gwiazd dwudziestolecia międzywojennego.

W ramach świętowania 100-lecia Polskiego Radia zaplanowano też interaktywne animacje rodzinne związane z historią rozgłośni. Uczestnicy będą mogli poznać tajniki przygotowywania audycji radiowych i stworzyć własne nagrania.

Wieczorem 15 sierpnia odbędzie się bezpłatny plenerowy koncert zespołu Jazz Band Młynarski-Masecki, który przeniesie uczestników w atmosferę dwudziestolecia międzywojennego. Początek koncertu o godz. 19.30, a przed nim odbędzie się degustacja urodzinowego tortu oraz toast za 5 lat działalności nowej siedziby muzeum.

Przez trzy dni odwiedzający będą mogli wziąć udział w spacerach tematycznych i oprowadzaniach, w tym po dworku „Milusin”. Będzie można również samodzielnie obejrzeć ekspozycje, w tym najnowszą wystawę pt. „Szef Komendanta. Rzecz o Kazimierzu Sosnkowskim”, poświęconą bohaterowi walk o niepodległość i patronowi roku 2025.

Kiedy i gdzie odbędą się obchody?

Obchody odbędą się na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego, przy Alei Piłsudskiego 29 w Sulejówku. Od piątku do niedzieli zaplanowano szereg wydarzeń.

Pokazy sprzętu wojskowego i zwiedzanie muzeum dostępne będą w dniach 15-17 sierpnia. Wieczorny koncert plenerowy i pokazy mody sprzed 100 lat odbędą się w piątek 15 sierpnia.

Szczegółowy program wydarzeń znaleźć można na stronie: muzeumpilsudski.pl

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

