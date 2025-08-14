31.4°C
1020.5 hPa
Życie Warszawy

Długi weekend pod znakiem potańcówek. Gdzie potańczysz za darmo w Warszawie?

Publikacja: 14.08.2025 15:00

Oferta potańcówek w Warszawie w ten weekend jest szeroka

Oferta potańcówek w Warszawie w ten weekend jest szeroka

Foto: tsuguliev / Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Przed nami długi, słoneczny weekend, który jest doskonałą okazją, aby skorzystać z wydarzeń organizowanych w mieście. Sprawdź, gdzie można pójść potańczyć.

Masz ochotę na potańcówkę? W ten weekend w Warszawie możesz skorzystać z co najmniej pięciu takich wydarzeń – na każdym z nich obowiązuje wstęp wolny.

Potańcówka na Ursusie

W te wakacje w soboty w Parku Hassów przy ul. Wojciechowskiego odbywają się Potańcówki Międzypokoleniowe organizowane przez Radę i Zarząd Dzielnicy Ursus. W najbliższą sobotę, 16 sierpnia w godz. 17-20 każdy, bez względu na wiek, może przyjść potańczyć przy przebojach z dawnych lat. Organizatorom zależy na wspólnej zabawie i spędzaniu czasu w miłej atmosferze.

16 sierpnia za oprawę muzyczną odpowiadać będzie zespół Pędzące Jaguary.

Polecane
Jaka będzie pogoda w Warszawie w długie sierpniowy weekend?
prognoza
Najpierw skwar, a potem zmiana. Jaka będzie pogoda w długi weekend

Tańce na dziedzińcu przy ul. Foksal

„Za-tańcz-my na Foksal” to potańcówki organizowane przez Dom Kultury Śródmieście.

16 i 17 sierpnia 2025 roku w Kamienicy Artystycznej przy ul. Foksal 11 na dziedzińcu odbywają się potańcówki. Wstąpić może na nie każdy, bez względu na wiek. Organizatorzy zapewniają, że będzie się działo, a uczestnicy poczują się jak na dobrej domówce pod chmurką.

Wielka Wolska Potańcówka

W sobotę na Woli w Ogrodzie Centralnym obędzie się wydarzenie „Viva Flamenco x Wielka Wolska Potańcówka po hiszpańsku”. Wstęp jest wolny.

Tym razem Wielka Wolska Potańcówka będzie miała hiszpański klimat. Impreza startuje o 18.30 od godzinnego seta DJ Fresh Flow. O godzinie 19.30 rozpocznie się koncert Viva Flamenco, podczas którego zagra na gitarze flamenco Miguel Czachowski, zatańczy Anna Mendak, a zaśpiewa Mateo el Gallito. Od 20.00 będzie miał miejsce kolejny półgodziny DJ set, a od 20.30 – kolejny koncert. Od 21.00 do 22.30 w Leżakowni obędzie się DJ set. W tym miejscu odbędzie się też afterparty od 22.30.

Polecane
Już w niedzielę będzie można wybrać się na spacer miejski po warszawskiej Pradze
niedziela
Tajemnice powojennej Pragi. Darmowa lekcja dla miłośników historii

Naucz się tańczyć swinga

17 sierpnia o 15.00 na Placu Konesera można skorzystać z bezpłatnych lekcji swinga i potańcówek w plenerze – w sercu Pragi. Wstęp jest wolny.

Parkiet znajduje się pod chmurką. Organizatorzy podkreślają, że osoby uczestniczące w wydarzeniu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację swojego wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych w mediach społecznościowych Centrum Praskiego Koneser.

Folkowa potańcówka nad Wisłą

Fundacja Numinosum oraz Dzielnica Śródmieście organizują w sierpniu folkowe potańcówki z cyklu „Taneczne lato nad Wisłą”, podczas których odbywają się też warsztaty taneczne. W najbliższa niedzielę 17 sierpnia na Bulwarach Wiślanych pod pomnikiem syrenki od 18.00 do 19.00 odbędą się warsztaty taneczne, a od 19.00 do 20.00 – potańcówka. 

17 sierpnia warsztaty tańca w kręgu i tańca Czango poprowadzi Wojciech Bedyński i Aleksandra Wojciechowska.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

17 sierpnia w Parku Szczęśliwickim w Warszawie odbędzie się Indyjski Festiwal Plenerowy
niedziela

Barwna impreza w rytmie Bollywood. Indyjski Festiwal Plenerowy

Zalew Zegrzyński
rekreacja

Osiem bezpłatnych kąpielisk w Warszawie i okolicach

Wawerskie garażówki to okazja do upolowania oryginalnych gadżetów "z drugiej ręki"
niedziela

Garażówka w Wawrze. Chcesz coś sprzedać? Musisz się zapisać

5-lecie Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku
piątek-niedziela

Podróż w czasie i moda sprzed wieku. Muzeum w Sulejówku zaprasza

Wodny plac zabaw już otwarty
rekreacja

Wodny plac zabaw w Wawrze wreszcie otwarty

Strefa kibica będzie działała do 10 sierpnia
sobota-niedziela

Kolarska strefa kibica przed Pałacem Kultury i Nauki

Cykl sześciu spacerów architektonicznych śladem warszawskich architektek realizowany jest w ramach w
spacery

Szlakiem stołecznych architektek. Cykl startuje już w sierpniu

Do udziału w fotomaratonie może zgłosić się każdy, bez względu na doświadczenie i preferowany sprzęt
6 września

Szósty Warszawski Maraton Fotograficzny: 8 zdjęć w 8 godzin

© Copyright by GREMI MEDIA SA