Długi weekend pod znakiem potańcówek. Gdzie potańczysz za darmo w Warszawie?

16 i 17 sierpnia 2025 roku w Kamienicy Artystycznej przy ul. Foksal 11 na dziedzińcu odbywają się potańcówki. Wstąpić może na nie każdy, bez względu na wiek. Organizatorzy zapewniają, że będzie się działo, a uczestnicy poczują się jak na dobrej domówce pod chmurką.

Wielka Wolska Potańcówka

W sobotę na Woli w Ogrodzie Centralnym obędzie się wydarzenie „Viva Flamenco x Wielka Wolska Potańcówka po hiszpańsku”. Wstęp jest wolny.

Tym razem Wielka Wolska Potańcówka będzie miała hiszpański klimat. Impreza startuje o 18.30 od godzinnego seta DJ Fresh Flow. O godzinie 19.30 rozpocznie się koncert Viva Flamenco, podczas którego zagra na gitarze flamenco Miguel Czachowski, zatańczy Anna Mendak, a zaśpiewa Mateo el Gallito. Od 20.00 będzie miał miejsce kolejny półgodziny DJ set, a od 20.30 – kolejny koncert. Od 21.00 do 22.30 w Leżakowni obędzie się DJ set. W tym miejscu odbędzie się też afterparty od 22.30.

Naucz się tańczyć swinga

17 sierpnia o 15.00 na Placu Konesera można skorzystać z bezpłatnych lekcji swinga i potańcówek w plenerze – w sercu Pragi. Wstęp jest wolny.

Parkiet znajduje się pod chmurką. Organizatorzy podkreślają, że osoby uczestniczące w wydarzeniu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację swojego wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych w mediach społecznościowych Centrum Praskiego Koneser.

Folkowa potańcówka nad Wisłą

Fundacja Numinosum oraz Dzielnica Śródmieście organizują w sierpniu folkowe potańcówki z cyklu „Taneczne lato nad Wisłą”, podczas których odbywają się też warsztaty taneczne. W najbliższa niedzielę 17 sierpnia na Bulwarach Wiślanych pod pomnikiem syrenki od 18.00 do 19.00 odbędą się warsztaty taneczne, a od 19.00 do 20.00 – potańcówka.

17 sierpnia warsztaty tańca w kręgu i tańca Czango poprowadzi Wojciech Bedyński i Aleksandra Wojciechowska.