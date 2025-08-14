31.4°C
Życie Warszawy

Remont mostu Poniatowskiego. Tylko jeden pas w kierunku Pragi

Publikacja: 14.08.2025 15:15

Drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac na moście Poniatowskiego

Foto: ZDM Warszawa

Kacper Komaiszko
Od poniedziałku, 18 sierpnia, na moście Poniatowskiego rozpocznie się kolejny etap remontu wiaduktu. Kierowcy jadący w stronę Pragi-Południe muszą przygotować się na duże utrudnienia. Przejezdny będzie tylko jeden pas ruchu.

Trwa remont zabytkowego wiaduktu mostu Poniatowskiego, ciągnącego się od przystanku kolejowego PKP Powiśle do ulicy Wioślarskiej. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, a ich zakres obejmuje wymianę elementów betonowych i kamiennych oraz zabezpieczanie murów oporowych. Dodatkowo, w ramach trwającej modernizacji, prowadzony jest również remont przejścia pod torami tramwajowymi. Teraz nadszedł czas na kolejny etap prac.

Wymiana dylatacji

W kolejnym etapie prac wykonawca skupi się na wymianie dylatacji. Nowe urządzenia, podobne do tych zamontowanych w ubiegłym roku na jezdni prowadzącej do centrum, tym razem trafią na drugą stronę wiaduktu. Roboty te są kluczowe dla zachowania trwałości i bezpieczeństwa ponad stuletniej konstrukcji.

Utrudnienia dla kierowców

Od poniedziałku, 18 sierpnia, rano, zostanie zamknięty prawy pas ruchu na całym wiadukcie, czyli na odcinku od Muzeum Wojska Polskiego do Wisłostrady. W efekcie kierowcy jadący w kierunku Pragi-Południe będą mieli do dyspozycji wyłącznie jeden pas. Mimo zwężenia, wjazd na most Poniatowskiego oraz zjazd na Wisłostradę będą odbywać się bez przeszkód.

Zakończenie prac do końca wakacji

Prace mają potrwać do końca wakacji. Warto pamiętać, że to nie jedyne utrudnienia w okolicy. Z powodu remontu przejścia pod torami tramwajowymi, na Wisłostradzie w kierunku Mokotowa obowiązuje zwężenie jezdni, a tramwaje nie zatrzymują się na przystankach Most Poniatowskiego.

Źródło: zyciewarszawy.pl

