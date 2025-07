Rusza remont torów na pl. Zawiszy

W poniedziałek, 7 lipca, rozpoczyna się remont węzła rozjazdowego na placu Zawiszy, wraz z przyległymi peronami przystankowymi.



Prace zostaną podzielone na trzy etapy, każdy obejmie jeden przejazd tramwajowo-drogowy i jeden wlot torowiska.

Pierwszy etap remontu węzła rozjazdowego na placu Zawiszy

Etap I (7–13 lipca): remont wlotu od strony ul. Grójeckiej. W tym czasie nie będą kursowały tramwaje na odcinku pl. Zawiszy – pl. Narutowicza (dojazd do pętli pl. Narutowicza i przystanków Och-Teatr zapewniony będzie od ul. Filtrowej).

Tramwaje linii 9 z Pragi będą dojeżdżać do placu Starynkiewicza. Linie 18 (z PKP Służewiec) i 33 (z Metra Młociny) dojadą do przystanków Och-Teatr od strony placu Narutowicza. Linia 78 pojedzie od placu Zawiszy Alejami Jerozolimskimi na Pragę do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Linia 7 zostanie zawieszona. Trasy linii zastępczych Z-9 i Z-14, kursujących Aleją Krakowską i ul. Grójecką, zostaną wydłużone do placu Starynkiewicza.

Autobusy linii 128, 175, N32 i 504 – jadące z placu Zawiszy ulicami Raszyńską i Żwirki i Wigury – pojadą objazdem przez ul. Grójecką i Niemcewicza. Zatrzymają się przy przystanku Plac Zawiszy 04 (ul. Grójecka), zamiast na Raszyńskiej przy hotelu.