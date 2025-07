Lato z dzieckiem w Warszawie? Bezpłatne atrakcje dla rodzin na już

Kolejny tydzień wakacji przynosi kolejne propozycje z bogatego wachlarza atrakcji dla rodzin. Już we wtorek 8 lipca i środę 9 lipca stołeczne dzielnice zapraszają na filmowe seanse, interaktywne spektakle oraz warsztaty cyrkowe.



Warszawa latem staje się prawdziwym placem zabaw dla najmłodszych. Kalendarz na nadchodzące dni to propozycje, które zadowolą zarówno miłośników spokojnych filmowych poranków, jak i entuzjastów aktywnego spędzania czasu. Wszystkie wydarzenia są całkowicie bezpłatne, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Najbliższe dwa dni przynoszą czas pełen wrażeń i kulturalnych doświadczeń.

Wtorek 8 lipca: Filmowe poranki i teatralne refleksje

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza na Letnie Kino Dziecięce. O godzinie 11 wyświetlony zostanie film „Tajemnice Zielonego Królestwa”. To doskonała okazja, by w komfortowych warunkach zanurzyć się w świat animacji i cieszyć się wspólnym seansem filmowym.

Alternatywnie, na Włochach, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 organizuje interaktywne przedstawienie Teatru Złoty Dukat. W Parku Kombatantów, również o godzinie 11:00, dzieci i opiekunowie będą mogli wziąć udział w spektaklu „Gdybym był piratem”. Widowisko to okazja do aktywnego uczestnictwa, połączona z etiudą marionetkową. Aktorzy zaangażują najmłodszych w proces twórczy, a całe przedstawienie ma na celu skłonić do refleksji nad dobrym wychowaniem. Wstęp na to wydarzenie również jest bezpłatny.

Środa 9 lipca: Scena pod chmurką i cyrkowe sztuczki

W Bielańskim Ośrodkiem Kultury przy ul. Goldoniego 1, zaplanowano Lato Teatralne na Wawrzyszewie. O godzinie 10 wystawiony zostanie spektakl teatru lalek Małe Mi „Igraszki z dropsem”. To opowieść o wędrownych grajkach, pełna fantazji i śmiechu, wzbogacona o piękne lalki – marionetki sycylijskie autorstwa Katarzyny Samosiej. Spektakl potrwa około 45-50 minut, a jego interaktywny charakter z pewnością zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wstęp jest wolny, a w razie niepogody przedstawienie zostanie przeniesione do sali widowiskowej BOK.