Życie Warszawy

Zmiany w Polsce 2050. Nowy zarząd Regionu Mazowsze

Publikacja: 23.11.2025 11:00

Cezary Brymora został wybrany nowym przewodniczącym Regionu Mazowsze partii Polska 2050.

Cezary Brymora został wybrany nowym przewodniczącym Regionu Mazowsze partii Polska 2050. Z zarządu znikł natomiast były wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki.

W wyborach Brymora był jedynym kandydatem, co – jak podkreślają przedstawiciele ugrupowania – odzwierciedla wysoki poziom zaufania, jakim obdarzyły go struktury z całego województwa mazowieckiego.

Kim jest Cezary Brymora?

Cezary Brymora mieszka w podradomskiej miejscowości Wrzosów. Większość życia spędził na budowie firmy. Prowadzi własną działalność gospodarczą – spółki Brymorex. Jest również przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia, prezesem stowarzyszenia Strefa Łucznik, członkiem zarządu Radomskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Czarni w Radomiu.

„Chciałbym, żeby przedsiębiorcy mogli zająć się wreszcie prowadzeniem swoich działalności, a nie rozgryzaniem zawiłości Polskiego Ładu. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 2 miliony mikro, małych i średnich firm. Wszystkim im państwo stałe utrudnia działalność, zamiast być partnerem. Dobrze działające firmy oznaczają rozwój gospodarczy i dobrze płatne miejsca pracy. Korzystając z mojego wieloletniego doświadczenia jako prezesa dużej firmy, Chcę walczyć z biurokracją i tworzyć jasne, przejrzyste przepisy dla przedsiębiorców” – opisuje Brymora.

Zarząd Regionu Mazowsze Polski 2050

W skład zarządu regionu weszli rówież:

  • Maciej Marks – wiceprzewodniczący, skarbnik, współwłaściciel kawiarni Kawka i Jaś & Małgosia.
  • Adriana Porowska – wiceprzewodnicząca, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Dorota Kowalska-Drosik – sekretarz.
oraz członkowie zarządu:

  • Marek Krawczyk – wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Jan Szyszko – wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Bogdan Kiełbasiński – prezydent Legionowa

Jak podkreślają działacze, nowy zarząd tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w administracji państwowej, samorządzie oraz polityce centralnej. Zespół ma odpowiadać za koordynację działań ugrupowania w całym województwie mazowieckim - największym regionie w kraju pod względem liczby mieszkańców.

Według zapowiedzi władz regionu, priorytetem nowego zarządu ma być wzmocnienie aktywności lokalnych struktur oraz prowadzenie polityki opartej na trzech filarach: bliskości mieszkańców, przejrzystej strategii działania i skuteczności mierzonej realnymi efektami.

„Przed Mazowszem intensywny czas. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji ugrupowania w regionie i rozwijanie działań, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, niezależnie od podziałów administracyjnych czy lokalnych” – podkreślają przedstawiciele Polski 2050

