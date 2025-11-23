Zmiany w Polsce 2050. Nowy zarząd Regionu Mazowsze

Cezary Brymora został wybrany nowym przewodniczącym Regionu Mazowsze partii Polska 2050.
W wyborach Brymora był jedynym kandydatem, co – jak podkreślają przedstawiciele ugrupowania – odzwierciedla wysoki poziom zaufania, jakim obdarzyły go struktury z całego województwa mazowieckiego.
Cezary Brymora mieszka w podradomskiej miejscowości Wrzosów. Większość życia spędził na budowie firmy. Prowadzi własną działalność gospodarczą – spółki Brymorex. Jest również przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia, prezesem stowarzyszenia Strefa Łucznik, członkiem zarządu Radomskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Czarni w Radomiu.
„Chciałbym, żeby przedsiębiorcy mogli zająć się wreszcie prowadzeniem swoich działalności, a nie rozgryzaniem zawiłości Polskiego Ładu. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 2 miliony mikro, małych i średnich firm. Wszystkim im państwo stałe utrudnia działalność, zamiast być partnerem. Dobrze działające firmy oznaczają rozwój gospodarczy i dobrze płatne miejsca pracy. Korzystając z mojego wieloletniego doświadczenia jako prezesa dużej firmy, Chcę walczyć z biurokracją i tworzyć jasne, przejrzyste przepisy dla przedsiębiorców” – opisuje Brymora.
Jak podkreślają działacze, nowy zarząd tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w administracji państwowej, samorządzie oraz polityce centralnej. Zespół ma odpowiadać za koordynację działań ugrupowania w całym województwie mazowieckim - największym regionie w kraju pod względem liczby mieszkańców.
Według zapowiedzi władz regionu, priorytetem nowego zarządu ma być wzmocnienie aktywności lokalnych struktur oraz prowadzenie polityki opartej na trzech filarach: bliskości mieszkańców, przejrzystej strategii działania i skuteczności mierzonej realnymi efektami.
„Przed Mazowszem intensywny czas. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji ugrupowania w regionie i rozwijanie działań, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, niezależnie od podziałów administracyjnych czy lokalnych” – podkreślają przedstawiciele Polski 2050