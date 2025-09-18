Wiceprezydent Warszawy podał się do dymisji

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki, reprezentujący w zarządzie miasta Polskę 2050, podał się do dymisji. Swoją decyzję ogłosił w trakcie trwania obrad Rady Warszawy.



Powodem miała być deycyzja miasta w sprawie uchwały prohibicyjnej.

Rezygnacja Jacka Wiśnickiego

Jak tłumaczył wiceprezydent Wiśnicki podczas sesji Rady Warszawy, sprawy społeczne są dla niego bardzo ważne.

– Mam świadomość, że moja osoba dla większości tej rady jest jakimś problemem. Tu szczególny ukłon w stronę pana Jarosława Szostakowskiego – powiedział.

Przewodniczącemu klubu Koalicji Obywatelskiej wiceprezydent zadedykował też fragment wiersza. „Precz z moich oczu – posłucham od razu, Precz z mego serca – i serce posłucha, Precz z mej pamięci – nie, tego rozkazu, Moja i twoja pamięć nie posłucha” – deklamował wiceprezydent.