Życie Warszawy

Wiceprezydent Warszawy podał się do dymisji

Publikacja: 18.09.2025 14:30

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki podał się do dymisji

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki podał się do dymisji

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki, reprezentujący w zarządzie miasta Polskę 2050, podał się do dymisji. Swoją decyzję ogłosił w trakcie trwania obrad Rady Warszawy.

Powodem miała być deycyzja miasta w sprawie uchwały prohibicyjnej.

Rezygnacja Jacka Wiśnickiego

Jak tłumaczył wiceprezydent Wiśnicki podczas sesji Rady Warszawy, sprawy społeczne są dla niego bardzo ważne.

– Mam świadomość, że moja osoba dla większości tej rady jest jakimś problemem. Tu szczególny ukłon w stronę pana Jarosława Szostakowskiego – powiedział.

Przewodniczącemu klubu Koalicji Obywatelskiej wiceprezydent zadedykował też fragment wiersza. „Precz z moich oczu – posłucham od razu, Precz z mego serca – i serce posłucha, Precz z mej pamięci – nie, tego rozkazu, Moja i twoja pamięć nie posłucha” – deklamował wiceprezydent.

Jak poinformował, dymisja jeszcze nie została złożona na piśmie, ale wkrótce to się wydarzy.

Kim jest Jacek Wiśnicki

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki od początku 2025 roku odpowiadał za obszar spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Powołany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego 2 stycznia 2025 roku, kontynuuje misję budowania integracji społecznej i wprowadzania zintegrowanych rozwiązań na rzecz mieszkańców stolicy.

W przeszłości Wiśnicki zdobywał doświadczenie m.in. jako wicedyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, gdzie zajmował się m.in. niemarnowaniem żywności i zasobów miejskich oraz promocją praw człowieka i równym traktowaniem. Pracował także w Zarządzie Zieleni, gdzie odpowiadał za inwestycje i budżet obywatelski. W latach 2018-2020 pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Wawer, a wcześniej był radnym tej dzielnicy i radnym osiedla.

