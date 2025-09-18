Zwrot na Radzie Warszawie. Prezydent Trzaskowski wycofał projekt uchwały

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał projekt uchwały, która miała wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie w godz. 23-6.



Radni Warszawy procedują dziś nad projektami uchwały prohibicyjnej. Do radnych dotarły dwa takie projekty – prezydenta Rafała Trzaskowskiego i klubu radnych Lewica–Miasto Jest Nasze.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie

Oba zakładają wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych. Prezydent Rafał Trzaskowski proponuje, by miało to miejsce w godz. 23–6, klub radnych – w godz. 22–6. Podczas lipcowej sesji Rady Warszawy radni zdecydowali o przekazaniu projektów do dzielnic.

Jednak podczas głosowania w dzielnicach okazało się, że większość z nich (14 z 18) odrzuca ten projekt. Co ciekawe, przeciw uchwale prezydenta głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski postanowił więc wycofać własny projekt i wprowadzić dwa kolejne – o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Uchwała prohibicyjna w Warszawie

Próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego miasta trwają od kilku lat. W 2023 roku aktywiści miejscy złożyli obywatelski projekt uchwały o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie w godzinach od 22 do 6. Zakaz miał nie obejmować punktów gastronomicznych, takich jak puby czy bary.