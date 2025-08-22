Radni KO przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Poróżnił ich alkohol

Do dzielnic trafiły dwa projekty nocnej prohibicji w Warszawie
Do dzielnic trafiły dwa projekty nocnej prohibicji w Warszawie. Prezydent Rafał Trzaskowski zaproponował, by w warszawskich sklepach i na stacjach benzynowych nie można było sprzedawać alkoholu w godz. 23-6, zaś działacze Miasto Jest Nasze i Lewicy – w godz. 22-6. Na sesji rady miasta doszło do ostrej wymiany zdań, podczas której działaczka MJN zarzuciła prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, że przygotował projekt uwzględniający interesy Żabki, sponsora jego projektu Campus Polska.
Radni miasta postanowili zapytać o opinię rad dzielnic. W większości z nich rządzi lub współrządzi Koalicja Obywatelska, w związku z czym wydawało się, że nie będzie problemu z poparciem projektu prezydenta.
Tymczasem już dwie dzielnice odrzuciły zarówno projekt MJN, jak i prezydencki. Zarówno w Rembertowie, jak i w Ursusie współrządzi KO, obaj burmistrzowie pochodzą z tej właśnie organizacji.
– To nie jest wypadek przy pracy – mówi „Życiu Warszawy” radny KO jednej z warszawskich dzielnic. – My też dostaliśmy przykaz głosowania przeciwko obu projektom. Oczywiście upewnialiśmy się, czy na pewno mamy głosować przeciw prezydentowi. Odpowiedź była prosta: tak!
W innej dzielnicy Koalicja Obywatelska współrządzi z Lewicą, która jest współautorem jednego z projektów. Dlatego też jej działacze porozumieli się z opozycją. – Tak, poprosiliśmy o pomoc jeden z mniejszych klubów – przyznają radni. – Nie przekonamy Lewicy, by odrzuciła własny projekt, więc robimy egzotyczne porozumienie. Matematycznie mamy większość – dodają.
Takie rozmowy potwierdzają też radni innych dzielnic. – Byli nawet u nas – śmieje się szef klubu PiS w jednej z lewobrzeżnych dzielnic. – Niewiele wskórali, bo nie mamy zamiaru włączać się w konflikt między prezydentem a jego zapleczem. Widać jednak, że są zdeterminowani – dodaje.
Dlaczego przedstawiciele KO głosują przeciw własnemu prezydentowi? – Taką decyzję podjęto „na górze”, my tylko dostaliśmy polecenia – słyszymy od radnych dzielnic. Zauważają jednak, że prohibicja to temat głównie lansowany przez Lewicę i MJN. Tymczasem działacze tych ugrupowań mają z prominentnymi samorządowcami PO „na pieńku”.
Chodzi o sprawę rozdawania „małpek” z wizerunkami radnych podczas jednej z sesji Rady Warszawy. Radni ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze (MJN) przynieśli i rozdawali na sesji puste butelki po alkoholu zwane „małpkami”, które zebrali spod całodobowych sklepów monopolowych. Na tych butelkach naklejone były zdjęcia prominentnych radnych Koalicji Obywatelskiej (KO) oraz prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
Przewodnicząca Rady Warszawy poprosiła wówczas o interwencję Straż Miejską i przerwała sesję na kilka minut. Na kolejnej sesji klub KO, mający większość w Radzie Warszawy, podjął decyzję o odwołaniu z samorządowych funkcji wiceprzewodniczącej Rady Warszawy Melanii Łuczak oraz szefa MJN Jana Mencwela, którzy byli uczestnikami tej akcji. Jak mówiono w kuluarach, prominentni radni poczuli się obrażeni.