Wiceprezydent Warszawy w mazowieckim zarządzie Polski 2050

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki, były wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński oraz Maciej Marks, współwłaściciel kawiarni Kafka oraz Jaś & Małgosia zostali wybrani do Zarządu Regionu Polska 2050 Mazowsze.



Przewodniczącym Polski 2050 na Mazowszu został Cezary Brymora z Radomia.

Reklama Reklama

Cezary Brymora szefem Polski 2050 na Mazowszu

Jak informuje organizacja, jest to przedsiębiorca, społecznik i prezes stowarzyszenia Strefa Łucznik. W 2023 roku zdobył niemal 90 tys. głosów w wyborach do Senatu. Od lat wspiera lokalne inicjatywy i sport, a w Polsce 2050 pełnił m.in. funkcję przewodniczącego radomskiego koła, wiceprzewodniczącego zarządu regionu mazowieckiego i jest członkiem Rady Krajowej partii.

Wiceprzewodniczącymi zostali: minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz Jacek Bartmiński, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Sekretarzem organizacji na Mazowszu została Dorota Kowalska-Drosik, a skarbnikiem – Maciej Marks. W zarządzie znaleźli się również: wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki i posłanka Żaneta Cwalina–Śliwowska.

Szefowie kół Polski 2050 na Mazowszu

Polska 2050 podała też informacje o przewodniczących kół na Mazowszu. W Warszawie są trzy takie koła i przewodniczą im: Ryszard Petru, Marek Krawczyk i Iwona Żywko.