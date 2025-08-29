Wiceprezydent Warszawy w mazowieckim zarządzie Polski 2050

Jacek Wiśnicki jest jedną z trzech osób z Warszawy w mazowieckim zarządzie Polski 2050
Przewodniczącym Polski 2050 na Mazowszu został Cezary Brymora z Radomia.
Jak informuje organizacja, jest to przedsiębiorca, społecznik i prezes stowarzyszenia Strefa Łucznik. W 2023 roku zdobył niemal 90 tys. głosów w wyborach do Senatu. Od lat wspiera lokalne inicjatywy i sport, a w Polsce 2050 pełnił m.in. funkcję przewodniczącego radomskiego koła, wiceprzewodniczącego zarządu regionu mazowieckiego i jest członkiem Rady Krajowej partii.
Wiceprzewodniczącymi zostali: minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz Jacek Bartmiński, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Sekretarzem organizacji na Mazowszu została Dorota Kowalska-Drosik, a skarbnikiem – Maciej Marks. W zarządzie znaleźli się również: wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki i posłanka Żaneta Cwalina–Śliwowska.
Polska 2050 podała też informacje o przewodniczących kół na Mazowszu. W Warszawie są trzy takie koła i przewodniczą im: Ryszard Petru, Marek Krawczyk i Iwona Żywko.
W Płocku organizacji szefuje Rafał Nadratowski, w Ciechanowie – Marta Cienkowska, w Radomiu – Marek Puk, a w Siedlcach – Marta Rózga–Modrzejewska. Na Mazowszu są jeszcze dwa dodatkowe koła, które prowadzą: Bogdan Kiełbasiński i Artur Nowosielski.