Po pożarze w metrze: telefony komórkowe zaczynają działać

Ponieważ T-Mobile i Orange Polska korzystają z tych samych urządzeń, zasięg odzyskali też prawdopodobnie użytkownicy pomarańczowej sieci.

Tym bardziej, że Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska informował nas we wtorek, że telekom także pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem w oparciu o linię radiową.

Odbudowa infrastruktury światłowodowej potrwa

Wiemy już także jak z problemem poradził sobie P4 (Play). Jak przekazał w odpowiedzi na nasze pytania Krzysztof Olszewski, rzecznik Play, także użytkownicy tej sieci mają już dostęp do usług w całym metrze. Telekom skorzystał z rozwiązania znanego jako roaming krajowy. To znaczy, że tam, gdzie nie działają jego nadajniki, użytkownicy łączą się z nadajnikami innego operatora (Play ma umowę o roamingu krajowym z Orange Polska, wygasa w końcu roku).

Nadal nie wiemy co z klientami Polkomtelu (Plus). W wypadku tej drugiej firmy siecią zawiaduje firma Cellnex, która odkupiła od Polkomtelu całą infrastrukturę komórkową kilka lat temu. Ze strony Cellneksu usłyszeliśmy dziś, że dopiero czeka na zgodę na wejście do zniszczonego obiektu.

Odbudowa spalonej infrastruktury telekomunikacyjnej potrwa. Jest też możliwe, że zostanie przebudowana tak, aby nadajniki mogły działać w wypadku awarii części okablowania. Tu potrzebna będzie wspólna decyzja operatorów, Metra Warszawskiego i być może także miasta.

W środę Metro Warszawskie uruchomiło ruch pociągów na linii M1 na całej jej długości z pominięciem stacji Racławicka, gdzie wybuchł pożar. Wciąż także nie podano, co było jego przyczyną.