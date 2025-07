Pożar w metrze: pociągi ruszą, ale Internet nie od razu

Przerwa w dostępie może potrwać dłużej niż przerwa w kursowaniu metra – wynika z rozmów z telekomami.

Pożar, który według wyjaśnień Metra Warszawskiego zaczął się pod podłogą pomieszczenia technicznego, zniszczył nie tylko energetyczną stację transformatorową, ale i strawił światłowód.

Bryg. Artur Laudy z miejskiej komendy straży pożarnej wyjaśniał w ciągu dnia mediom, że palił się tunel kablowy – wraz z przewodami – który znajdował się w podłodze technicznej, czyli pod pomieszczeniami. Obszar akcji strażaków dotyczył około 70 metrów długości.

Po pożarze smartfony bez zasięgu

Z brakiem prądu nadajniki radiowe potrafią sobie poradzić przez kilka godzin. Mają zapasowe baterie. Z brakiem transmisji danych przez światłowód – już raczej nie.

Efekt – zasięgu sieci komórkowych nie ma teraz na stacjach od Racławickiej do Kabat. Nie był to duży problem dla mieszkańców miasta, dopóki metro tam nie kursowało, choć i pracujący w tunelach mogli zmagać się z brakiem łączności.

Operatorzy zapewniają, że będą starali się ją przywrócić tak szybko, jak to możliwe. Gdy rozmawialiśmy z ich przedstawicielami we wtorek, technicy nadal nie zostali wpuszczeni przez służby ratownicze i porządkowe metra na teren objęty zniszczeniami. A to jest konieczne, by ocenić skalę problemu i zaplanować działania naprawcze.

Reklama

Zasięgu sieci komórkowych nie ma teraz na stacjach od Racławickiej do Kabat.

Takim działaniem – do czasu wymiany światłowodu – może być uruchomienie radiolinii łączących nadajniki z siecią Internetu. Trzeba się więc liczyć, że Internet w komórce nie będzie w najbliższych dniach w metrze najlepszy.