Warszawa sprawdzi gotowość do działań kryzysowych

Ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej o kryptonimie „CARGO-25” zostaną zorganizowane 28 sierpnia.



CARGO-25 to coroczne ćwiczenia mające na celu sprawdzenie i doskonalenie gotowości do skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe. Głównymi jego założeniami jest nie tylko testowanie sprawności poszczególnych podmiotów ochrony ludności, ale również ich zdolności do współdziałania oraz koordynowania zadań podczas kryzysu. Istotnym aspektem będzie też weryfikacja procedur ratowniczych, organizacji łączności i wymiany informacji oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Ćwiczenia CARGO-25

W CARGO-25 wezmą udział między innymi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ćwiczenia obejmą także współpracę z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Strażą Miejską m.st. Warszawy, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Dróg Miejskich oraz Miejskimi Zakładami Autobusowymi.

Ćwiczenia CARGO-25 są częścią przygotowań Warszawy do możliwych zagrożeń i mają za zadanie zwiększyć efektywność działań ratowniczych w stolicy. Prezydent Trzaskowski podkreśla, że doświadczenia zdobywane w trakcie takich ćwiczeń są bardzo istotne dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców miasta.

Warszawiacy mogą spodziewać się w dniu ćwiczeń widocznej aktywności służb ratunkowych i miejskich. Władze miasta apelują o spokój i zrozumienie, podkreślając, że ćwiczenia mają charakter symulacyjny i nie niosą ze sobą realnego zagrożenia.