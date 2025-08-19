Warszawa sprawdzi gotowość do działań kryzysowych

Ćwiczenia straży pożarnej podczas wypadku samochodowego. Ratowanie rannego kierowcy
CARGO-25 to coroczne ćwiczenia mające na celu sprawdzenie i doskonalenie gotowości do skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe. Głównymi jego założeniami jest nie tylko testowanie sprawności poszczególnych podmiotów ochrony ludności, ale również ich zdolności do współdziałania oraz koordynowania zadań podczas kryzysu. Istotnym aspektem będzie też weryfikacja procedur ratowniczych, organizacji łączności i wymiany informacji oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
W CARGO-25 wezmą udział między innymi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ćwiczenia obejmą także współpracę z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Strażą Miejską m.st. Warszawy, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Dróg Miejskich oraz Miejskimi Zakładami Autobusowymi.
Ćwiczenia CARGO-25 są częścią przygotowań Warszawy do możliwych zagrożeń i mają za zadanie zwiększyć efektywność działań ratowniczych w stolicy. Prezydent Trzaskowski podkreśla, że doświadczenia zdobywane w trakcie takich ćwiczeń są bardzo istotne dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców miasta.
Warszawiacy mogą spodziewać się w dniu ćwiczeń widocznej aktywności służb ratunkowych i miejskich. Władze miasta apelują o spokój i zrozumienie, podkreślając, że ćwiczenia mają charakter symulacyjny i nie niosą ze sobą realnego zagrożenia.
W Warszawie regularnie odbywają się różnorodne ćwiczenia i szkolenia mające na celu sprawdzenie oraz doskonalenie gotowości do skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe. Przykładem są wojewódzkie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Mazowsze”. Pozwalają one na sprawdzenie przygotowania administracji wojewódzkiej, jednostek samorządu terytorialnego, służb oraz inspekcji do realizacji zadań obronnych i ochrony ludności. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzano szkolenia kadry kierowniczej oraz zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.
Ponadto odbywają się ćwiczenia stanowisk kierowania na różnych szczeblach administracji, zarówno wojewódzkim, powiatowym, jak i gminnym, co umożliwia sprawdzenie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, administracją wojskową oraz służbami ratowniczymi. W okolicach Warszawy organizowane są także powiatowe ćwiczenia obronne, które służą praktycznej weryfikacji planów operacyjnego funkcjonowania urzędów oraz ich zdolności do realizacji zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Dodatkowo odbywają się liczne szkolenia dedykowane kadrze zarządzającej gmin i miast, w tym prezydentom Warszawy oraz innych miast województwa mazowieckiego. Szkolenia te miały na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami, procedurami oraz organizacją systemu obronnego państwa i ochrony ludności.