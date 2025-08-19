23°C
1015.6 hPa
Życie Warszawy

Warszawa sprawdzi gotowość do działań kryzysowych

Publikacja: 19.08.2025 07:45

Ćwiczenia straży pożarnej podczas wypadku samochodowego. Ratowanie rannego kierowcy

Ćwiczenia straży pożarnej podczas wypadku samochodowego. Ratowanie rannego kierowcy

Foto: Adobe Stock

rbi
Ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej o kryptonimie „CARGO-25” zostaną zorganizowane 28 sierpnia.

CARGO-25 to coroczne ćwiczenia mające na celu sprawdzenie i doskonalenie gotowości do skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe. Głównymi jego założeniami jest nie tylko testowanie sprawności poszczególnych podmiotów ochrony ludności, ale również ich zdolności do współdziałania oraz koordynowania zadań podczas kryzysu. Istotnym aspektem będzie też weryfikacja procedur ratowniczych, organizacji łączności i wymiany informacji oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Ćwiczenia CARGO-25

W CARGO-25 wezmą udział między innymi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ćwiczenia obejmą także współpracę z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Strażą Miejską m.st. Warszawy, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Dróg Miejskich oraz Miejskimi Zakładami Autobusowymi.

Polecane
W nocy z 9 na 10 sierpnia siły zbrojne sprawdziły swoją gotowość,
Święto wojska polskiego
Warszawa jak poligon. Nocna próba defilady na Wisłostradzie

Ćwiczenia CARGO-25 są częścią przygotowań Warszawy do możliwych zagrożeń i mają za zadanie zwiększyć efektywność działań ratowniczych w stolicy. Prezydent Trzaskowski podkreśla, że doświadczenia zdobywane w trakcie takich ćwiczeń są bardzo istotne dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców miasta.

Warszawiacy mogą spodziewać się w dniu ćwiczeń widocznej aktywności służb ratunkowych i miejskich. Władze miasta apelują o spokój i zrozumienie, podkreślając, że ćwiczenia mają charakter symulacyjny i nie niosą ze sobą realnego zagrożenia.

Doskonalenie gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe

W Warszawie regularnie odbywają się różnorodne ćwiczenia i szkolenia mające na celu sprawdzenie oraz doskonalenie gotowości do skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe. Przykładem są wojewódzkie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Mazowsze”. Pozwalają one na sprawdzenie przygotowania administracji wojewódzkiej, jednostek samorządu terytorialnego, służb oraz inspekcji do realizacji zadań obronnych i ochrony ludności. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzano szkolenia kadry kierowniczej oraz zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Polecane
Już w ten weekend kobiety mogą wybrać się na darmowy sparing
sobota
Sparingi kobiet na Pradze-Południe. Sprawdź się w ringu

Ponadto odbywają się ćwiczenia stanowisk kierowania na różnych szczeblach administracji, zarówno wojewódzkim, powiatowym, jak i gminnym, co umożliwia sprawdzenie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, administracją wojskową oraz służbami ratowniczymi. W okolicach Warszawy organizowane są także powiatowe ćwiczenia obronne, które służą praktycznej weryfikacji planów operacyjnego funkcjonowania urzędów oraz ich zdolności do realizacji zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Dodatkowo odbywają się liczne szkolenia dedykowane kadrze zarządzającej gmin i miast, w tym prezydentom Warszawy oraz innych miast województwa mazowieckiego. Szkolenia te miały na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami, procedurami oraz organizacją systemu obronnego państwa i ochrony ludności.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Celem uchwały krajobrazowej jest ochrona krajobrazu miejskiego przed negatywnym wpływem chaotycznych
przestrzeń miejska

Miasto pracuje nad uchwałą krajobrazową. Jak zgłosić propozycje?

Zadaszenie pełni istotną funkcję – nie tylko chroni przed rozwiewaniem śmieci przez wiatr, ale przed
przestrzeń miejska

800 nowych koszy na śmieci. Nie rozdziobią ich kruki i wrony

Główną inspiracją dla projektu willi była jednoprzestrzenna forma takich tradycyjnych domostw jak ti
architektura

Dom podróżników pod Warszawą. Oaza spokoju wśród zieleni

Dotychczas z Wkry odłowiono ponda 800 kilogramów śniętych ryb. Zakaz kąpieli obowiązuje także w Jezi
klimat

Kryzys wodny w mieście. Susza i upał paraliżują rzeki i zbiorniki

Romuald Gutt zaprojektował willę z wykorzystaniem charakterystycznej cegły cementowej, która nadaje
architektura

Willa Romualda Gutta na sprzedaż. Cena jest zaporowa

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju
demonstracje

Święto Ukraińców o tej samej porze co marsz przeciw imigrantom

Rozpoczęcie roku szkolnego w Warszawie przebiegnie pod znakiem protestu pracowników oświaty
protest

Manifestacja nauczycieli na początek szkoły. Czego się domagają?

Na Mazowszu doszło do kolejnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych
bezpieczeństwo

Seria wypadków na e-hulajnogach. Akcja mazowieckiej policji

© Copyright by GREMI MEDIA SA