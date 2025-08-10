Warszawa jak poligon. Nocna próba defilady na Wisłostradzie

W nocy z 9 na 10 sierpnia siły zbrojne sprawdziły swoją gotowość,
W tym roku obchody Święta Wojska Polskiego zapowiadają się wyjątkowo hucznie. Punktami kulminacyjnymi będą dwie parady – tradycyjna lądowa w Warszawie oraz historyczna, po raz pierwszy organizowana, parada morska na Helu. W nocy z 9 na 10 sierpnia siły zbrojne sprawdziły swoją gotowość, ćwicząc na ulicach stolicy.
Nocna próba lądowa zgromadziła imponujące siły
Nocna próba lądowa zgromadziła imponujące siły. Na Wisłostradzie zaprezentowało się ponad 4000 żołnierzy z różnych jednostek Sił Zbrojnych RP, a także sojusznicy z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Francji. Była to okazja do ostatniego szlifu przed głównym wydarzeniem. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się oglądać próbę, mogli podziwiać ciężki sprzęt, w tym najnowsze czołgi Abrams i polskie bojowe wozy piechoty Borsuk. W związku z ćwiczeniami, Wisłostrada oraz liczne mosty i ulice w jej okolicy były wyłączone z ruchu drogowego, co było zapowiedzią sporych utrudnień, jakie czekają kierowców w dniu defilady.
Była to okazja do ostatniego szlifu przed głównym wydarzeniem
Główna defilada wojskowa odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 12:00 na Wisłostradzie. Będzie to widowisko na ogromną skalę. Poza 4000 żołnierzy zobaczymy na niej 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym armatohaubice Krab, moździerze Rak i wiele innych. Szczególnie spektakularnym elementem będzie przelot 50 statków powietrznych, w tym myśliwców F-16 i śmigłowców. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie to największa defilada ostatnich lat, będąca pokazem siły i nowoczesności polskiej armii.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie to największa defilada ostatnich lat
W tym roku po raz pierwszy uroczystości rozszerzono o paradę morską, która odbędzie się 15 sierpnia, także o godzinie 12:00, na Półwyspie Helskim. Ponad 20 jednostek Marynarki Wojennej, w tym nowoczesne fregaty, korwety i niszczyciele min, przepłynie wzdłuż wybrzeża, dając wyjątkowy pokaz sprawności polskiej floty. Najlepsze warunki do oglądania parady zapewni Bulwar Nadmorski.
Obchody to nie tylko parady. W dniu święta, 15 sierpnia, w godzinach 10-18, na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się piknik wojskowy. Uczestnicy będą mogli bliżej poznać sprzęt, porozmawiać z żołnierzami, posłuchać koncertów, a także spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki. Z kolei 16 sierpnia w Ossowie nastąpi uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, któremu towarzyszyć będzie festyn edukacyjno-historyczny.
Uczestnictwo w uroczystościach jest doskonałą okazją do świętowania. Organizatorzy przypominają o utrudnieniach w ruchu i zachęcają do skorzystania z komunikacji miejskiej. Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału osobiście, przygotowano transmisje na żywo w telewizji i internecie.