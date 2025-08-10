Warszawa jak poligon. Nocna próba defilady na Wisłostradzie

W nocy z soboty na niedzielę Wisłostrada zamieniła się w poligon. Odbyła się tam próba generalna przed defiladą wojskową z okazji Święta Wojska Polskiego. To kluczowy element największych obchodów w ostatnich latach, które już 15 sierpnia zachwycą Warszawiaków i przyjezdnych.



W tym roku obchody Święta Wojska Polskiego zapowiadają się wyjątkowo hucznie. Punktami kulminacyjnymi będą dwie parady – tradycyjna lądowa w Warszawie oraz historyczna, po raz pierwszy organizowana, parada morska na Helu. W nocy z 9 na 10 sierpnia siły zbrojne sprawdziły swoją gotowość, ćwicząc na ulicach stolicy.

Reklama

Nocna próba lądowa zgromadziła imponujące siły Foto: MON

Nocna próba generalna na Wisłostradzie

Nocna próba lądowa zgromadziła imponujące siły. Na Wisłostradzie zaprezentowało się ponad 4000 żołnierzy z różnych jednostek Sił Zbrojnych RP, a także sojusznicy z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Francji. Była to okazja do ostatniego szlifu przed głównym wydarzeniem. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się oglądać próbę, mogli podziwiać ciężki sprzęt, w tym najnowsze czołgi Abrams i polskie bojowe wozy piechoty Borsuk. W związku z ćwiczeniami, Wisłostrada oraz liczne mosty i ulice w jej okolicy były wyłączone z ruchu drogowego, co było zapowiedzią sporych utrudnień, jakie czekają kierowców w dniu defilady.

Była to okazja do ostatniego szlifu przed głównym wydarzeniem Foto: MON

Szczegółowy harmonogram defilady „Silna Biało-Czerwona”

Główna defilada wojskowa odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 12:00 na Wisłostradzie. Będzie to widowisko na ogromną skalę. Poza 4000 żołnierzy zobaczymy na niej 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym armatohaubice Krab, moździerze Rak i wiele innych. Szczególnie spektakularnym elementem będzie przelot 50 statków powietrznych, w tym myśliwców F-16 i śmigłowców. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie to największa defilada ostatnich lat, będąca pokazem siły i nowoczesności polskiej armii.