Defilada wojskowa 2025 w Warszawie. Program obchodów Święta Wojska Polskiego

W Warszawie trwają przygotowania do defilady wojskowej. Główne uroczystości zaplanowano na 15 sierpnia
W tym roku obchody będą miały wyjątkowo uroczysty charakter, a mieszkańcy stolicy oraz goście z całej Polski będą mieli okazję nie tylko podziwiać potęgę Wojska Polskiego podczas defilady, ale także uczestniczyć w licznych wydarzeniach towarzyszących. Dodatkowo po raz pierwszy odbędzie się parada morska w Helu. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zaplanowało także intensywne przygotowania, które już trwają i są widoczne w różnych punktach miasta. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przewodnik po wszystkich planowanych wydarzeniach.
Zanim główna uroczystość rozpocznie się na dobre, wojsko przeprowadza intensywne próby generalne, które stanowią widowiskowy wstęp do właściwej defilady. Na lotnisku Warszawa Babice trwa kolejny dzień zgrupowania do centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego – poinformowało Dowództwo Garnizonu Warszawa.
Największe wrażenie na mieszkańcach stolicy z pewnością zrobi nocna próba lądowa, zaplanowana w nocy z 9 na 10 sierpnia. To właśnie wtedy, pod osłoną ciemności, na Wisłostradzie odbędzie się dynamiczny przemarsz żołnierzy oraz ciężkiego sprzętu wojskowego. Będzie to unikalna okazja, by z bliska zobaczyć czołgi, transportery i artylerię w akcji, w warunkach zbliżonych do tych, które czekają ich podczas oficjalnej defilady.
Dla miłośników lotnictwa przygotowano próbę lotniczą, która odbędzie się w sobotę 9 sierpnia o godzinie 12:00. Wówczas nad niebem Warszawy przelecą śmigłowce i samoloty bojowe, które wezmą udział w defiladzie powietrznej.
Oficjalne obchody rozłożone są na kilka dni, a każdy z nich oferuje coś wyjątkowego.
• 14 sierpnia (środa): O godzinie 19 obchody zainauguruje Apel Pamięci połączony z zapaleniem zniczy przy Pomniku Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczysty charakter wydarzenia pozwoli oddać hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej.
• 15 sierpnia (czwartek): Dzień Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe, kiedy to przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się tradycyjna, uroczysta zmiana posterunku honorowego.
• 15 sierpnia (czwartek): Głównym punktem programu będzie defilada wojskowa na Wisłostradzie, która rozpocznie się o godzinie 14. Wydarzenie to zgromadzi tysiące widzów, by podziwiać nowoczesne oblicze polskiej armii.
• 15 sierpnia (czwartek): Równolegle z defiladą, w godzinach 10-18 na terenie Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli odbędzie się spotkanie z Wojskiem Polskim. Będzie to doskonała okazja do bliższego poznania żołnierzy, ich służby i sprzętu, a także skorzystania z licznych atrakcji.
Defilada na Wisłostradzie będzie imponującym pokazem siły i nowoczesności Sił Zbrojnych RP. W uroczystym przemarszu weźmie udział ponad 2500 żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje wojsk. Uświetni go także udział 56 pocztów sztandarowych. W tym roku do polskich żołnierzy dołączą również ich sojusznicy: prawie 100 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.
W trakcie defilady zaprezentowanych zostanie 220 jednostek najnowocześniejszego sprzętu, będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego. Widzowie będą mogli podziwiać m.in.:
• Czołgi: K2 Czarna Pantera – koreański czołg nowej generacji, a także M1A1 Abrams – czołg zmodyfikowany na potrzeby Wojska Polskiego.
• Artyleria: Samobieżne armatohaubice KRAB i K9 Thunder, moździerz samobieżny RAK oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS.
• Pojazdy pancerne i rozpoznawcze: Kołowe transportery opancerzone Rosomak, najnowszy polski bojowy wóz piechoty BWP Borsuk, wóz rozpoznawczy Kleszcz, a także lekki pojazd rozpoznawczy Żmija oraz zautomatyzowany pojazd minowania narzutowego Baobab-K.
• Obrona powietrzna: Zestawy Patriot (średniego zasięgu) oraz Mała Narew (krótkiego zasięgu).
• Lotnictwo: Przelot statków powietrznych, w tym wielozadaniowych śmigłowców Black Hawk.
Oprócz defilady, w Warszawie oraz w Ossowie zaplanowano szereg innych atrakcji. 15 sierpnia na terenie Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli w godz. 10-18 odbędzie się spotkanie z Wojskiem Polskim. W programie zaplanowano:
• pokazy wojskowe
• prezentacje sprzętu
• strzelnice
• tory przeszkód
• liczne koncerty
• strefę dla dzieci
• wojskową grochówkę
W Ossowie, miejscu kluczowym dla Bitwy Warszawskiej, obchody zainaugurowane zostaną 14 sierpnia o 21:00 uroczystym capstrzykiem przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. mjr. Ignacego Skorupki. Z kolei 16 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., połączone z festynem historyczno-edukacyjnym i widowiskową rekonstrukcją samej bitwy.
Dodatkowo, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że oba główne wydarzenia – defilada w Warszawie oraz parada morska na Helu – będą transmitowane jednocześnie, dzięki czemu widzowie będą mogli śledzić je zarówno na żywo, na specjalnie przygotowanych telebimach, jak i za pośrednictwem telewizji i internetu.
W związku z przygotowaniami i samymi uroczystościami, należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym w Warszawie. Dotyczyć to będzie przede wszystkim rejonu Wisłostrady.
Artykuł zostanie zaktualizowany o szczegółowe informacje na temat zamkniętych ulic i zmian w komunikacji miejskiej, jak tylko plany te zostaną oficjalnie ogłoszone. Zachęcamy do regularnego śledzenia „Życia Warszawy”.