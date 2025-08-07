Defilada wojskowa 2025 w Warszawie. Program obchodów Święta Wojska Polskiego

Dla miłośników lotnictwa przygotowano próbę lotniczą, która odbędzie się w sobotę 9 sierpnia o godzinie 12:00. Wówczas nad niebem Warszawy przelecą śmigłowce i samoloty bojowe, które wezmą udział w defiladzie powietrznej.

Harmonogram głównych uroczystości w Warszawie

Oficjalne obchody rozłożone są na kilka dni, a każdy z nich oferuje coś wyjątkowego.

• 14 sierpnia (środa): O godzinie 19 obchody zainauguruje Apel Pamięci połączony z zapaleniem zniczy przy Pomniku Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczysty charakter wydarzenia pozwoli oddać hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej.

• 15 sierpnia (czwartek): Dzień Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe, kiedy to przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się tradycyjna, uroczysta zmiana posterunku honorowego.

• 15 sierpnia (czwartek): Głównym punktem programu będzie defilada wojskowa na Wisłostradzie, która rozpocznie się o godzinie 14. Wydarzenie to zgromadzi tysiące widzów, by podziwiać nowoczesne oblicze polskiej armii.

• 15 sierpnia (czwartek): Równolegle z defiladą, w godzinach 10-18 na terenie Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli odbędzie się spotkanie z Wojskiem Polskim. Będzie to doskonała okazja do bliższego poznania żołnierzy, ich służby i sprzętu, a także skorzystania z licznych atrakcji.

Wielka defilada wojskowa: co zobaczymy na Wisłostradzie?

Defilada na Wisłostradzie będzie imponującym pokazem siły i nowoczesności Sił Zbrojnych RP. W uroczystym przemarszu weźmie udział ponad 2500 żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje wojsk. Uświetni go także udział 56 pocztów sztandarowych. W tym roku do polskich żołnierzy dołączą również ich sojusznicy: prawie 100 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.

W trakcie defilady zaprezentowanych zostanie 220 jednostek najnowocześniejszego sprzętu, będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego. Widzowie będą mogli podziwiać m.in.:

• Czołgi: K2 Czarna Pantera – koreański czołg nowej generacji, a także M1A1 Abrams – czołg zmodyfikowany na potrzeby Wojska Polskiego.

• Artyleria: Samobieżne armatohaubice KRAB i K9 Thunder, moździerz samobieżny RAK oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS.

• Pojazdy pancerne i rozpoznawcze: Kołowe transportery opancerzone Rosomak, najnowszy polski bojowy wóz piechoty BWP Borsuk, wóz rozpoznawczy Kleszcz, a także lekki pojazd rozpoznawczy Żmija oraz zautomatyzowany pojazd minowania narzutowego Baobab-K.

• Obrona powietrzna: Zestawy Patriot (średniego zasięgu) oraz Mała Narew (krótkiego zasięgu).

• Lotnictwo: Przelot statków powietrznych, w tym wielozadaniowych śmigłowców Black Hawk.

Pozostałe atrakcje i obchody

Oprócz defilady, w Warszawie oraz w Ossowie zaplanowano szereg innych atrakcji. 15 sierpnia na terenie Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli w godz. 10-18 odbędzie się spotkanie z Wojskiem Polskim. W programie zaplanowano:

• pokazy wojskowe

• prezentacje sprzętu

• strzelnice

• tory przeszkód

• liczne koncerty

• strefę dla dzieci

• wojskową grochówkę

W Ossowie, miejscu kluczowym dla Bitwy Warszawskiej, obchody zainaugurowane zostaną 14 sierpnia o 21:00 uroczystym capstrzykiem przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. mjr. Ignacego Skorupki. Z kolei 16 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., połączone z festynem historyczno-edukacyjnym i widowiskową rekonstrukcją samej bitwy.

Dodatkowo, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że oba główne wydarzenia – defilada w Warszawie oraz parada morska na Helu – będą transmitowane jednocześnie, dzięki czemu widzowie będą mogli śledzić je zarówno na żywo, na specjalnie przygotowanych telebimach, jak i za pośrednictwem telewizji i internetu.

Informacja o utrudnieniach w ruchu

W związku z przygotowaniami i samymi uroczystościami, należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym w Warszawie. Dotyczyć to będzie przede wszystkim rejonu Wisłostrady.

Artykuł zostanie zaktualizowany o szczegółowe informacje na temat zamkniętych ulic i zmian w komunikacji miejskiej, jak tylko plany te zostaną oficjalnie ogłoszone. Zachęcamy do regularnego śledzenia „Życia Warszawy”.