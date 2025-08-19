20.5°C
Życie Warszawy

Kryzys wodny w Warszawie. Susza i upał paraliżują stołeczne rzeki i zbiorniki

Publikacja: 19.08.2025 07:40

Dotychczas z Wkry odłowiono ponda 800 kilogramów śniętych ryb. Zakaz kąpieli obowiązuje także w Jeziorku Czerniakowskim w Warszawie

Kacper Komaiszko
Kryzys hydrologiczny dotknął Warszawę i jej okolice. Rekordowo niski poziom Wisły, katastrofa ekologiczna na Wkrze i zamknięcie kąpieliska na Jeziorku Czerniakowskim to sygnały alarmowe, które pokazują, jak poważna jest sytuacja w regionie. Miasto staje w obliczu wyzwań związanych z suszą i jej skutkami.

Stołeczny region zmaga się z widocznymi skutkami długotrwałej suszy i wysokich temperatur. Rzeki i zbiorniki wodne, będące sercem lokalnego ekosystemu, znalazły się pod presją, jakiej nie doświadczały od lat. Trzy kluczowe miejsca - Wisła, Wkra i Jeziorko Czerniakowskie - stały się dowodem na to, że kryzys wodny nie jest już odległym zagrożeniem, lecz bolesną rzeczywistością.

Stołeczna Wisła na kolanach

Sytuacja na Wiśle w Warszawie jest dramatycznym odzwierciedleniem kryzysu wodnego w całym kraju. Na stacji Warszawa-Bulwary poziom rzeki osiągnął zaledwie 16 cm. To kolejny sygnał, że rzeka jest w opłakanym stanie. W efekcie, 12 sierpnia 2025 roku, Zarząd Transportu Miejskiego musiał zawiesić kursowanie promów rzecznych. Niski poziom wody oznacza, że Wisła traci swoją naturalną zdolność do samooczyszczania. Wzrost temperatury wody w płytkim korycie dodatkowo pogarsza sytuację, stwarzając idealne warunki dla rozwoju niepożądanych mikroorganizmów i zagrażając rybom oraz innym organizmom wodnym. Odsłonięte dno rzeki ukazuje liczne śmieci i osady, będące świadectwem naruszenia równowagi biologicznej.

Prom "Pliszka" kursujący z przystanku niedaleko mostu Poniatowskiego do Stadionu Narodowego.
Komunikacja
Promy nie kursują. Wisła znów za płytka

Dramat na Wkrze – sygnał alarmowy dla wszystkich

Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, na rzece Wkrze, sytuacja z niskim poziomem wody i wysoką temperaturą doprowadziła do poważnej katastrofy ekologicznej. Doszło tam do masowego śnięcia ryb, co spowodowało intensywną akcję ratunkową prowadzoną przez strażaków i wędkarzy. Główną przyczyną tego zjawiska jest deficyt tlenu w wodzie. Wstępne badania wskazują, że za fatalny stan wody odpowiada torf spłukany z pól po ulewnych deszczach, które nastąpiły po długim okresie suszy. Ten naturalny materiał organiczny w procesie rozkładu zużył tlen, co doprowadziło do śmierci tysięcy ryb.

Jeziorko Czerniakowskie – kąpiel zabroniona

Problemy z jakością wody dotknęły również stołeczne zbiorniki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie wydał komunikat, na mocy którego kąpielisko na Jeziorku Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania. Powodem są niespełnione parametry mikrobiologiczne wody, co oznacza, że jest ona nieprzydatna do kąpieli. Jeziorko, podobnie jak inne zbiorniki, jest niezwykle wrażliwe na zmiany pogodowe i zanieczyszczenia, a wysoka temperatura wody w warunkach suszy przyspiesza rozwój szkodliwych bakterii.

Co nas czeka?

Wydarzenia na Wkrze są alarmującym sygnałem ostrzegawczym dla Wisły. Chociaż Wisła jest znacznie większą rzeką, co daje jej pewną odporność, to jej obecny, rekordowo niski poziom wody sprawia, że jest podatna na podobne zjawiska. Mała ilość wody w połączeniu z wysoką temperaturą sprzyja niedotlenieniu i zwiększa stężenie zanieczyszczeń, co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Brak zapowiadanych w najbliższym czasie obfitych opadów deszczu oznacza, że problem będzie się pogłębiał. Kryzys wodny w Warszawie nie jest już odległym problemem, ale rzeczywistością, z którą miasto i jego mieszkańcy muszą się zmierzyć.

