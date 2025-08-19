Dom podróżników pod Warszawą. Nowoczesna oaza spokoju wśród zieleni

Para podróżników stworzyła w Konstancinie pod Warszawą dom dający wytchnienie po latach wędrówek. Za projekt odpowiada studio BBGK Architekci i architektka Katarzyna Mach.



Na jednej z działek w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie, w otoczeniu lasu sosnowego stanął dom, który wyraźnie odróżnia się od architektury, która dominuje w tej miejscowości. Konstancin to typowo willowe miasteczko, w którym przeważają domy o stylu nawiązującym do pałacyków i dworków.

Dom w Konstancinie: prywatny świat pary podróżników

Zupełnie inną drogą poszli właściciele nowej willi, para podróżników, pasjonujących się odkrywaniem nowych kultur i trudno dostępnych zakątków świata. Po latach podróżowania do odległych, często trudno dostępnych miejsc – takich jak pustynie czy bieguny – postanowili wybudować dom, do którego będą chcieli wracać i który będzie schronieniem.

Willa w Konstancinie-Jeziornie miała być też miejscem, w którym właściciele będą mogli zgromadzić i odpowiednio wyeksponować pamiątki z podróży. Zadanie zaprojektowania swojej enklawy w zieleni zlecili architektowi Wojciechowi Koteckiemu, współwłaścicielowi znanej pracowni BBGK Architekci z Warszawy, oraz architektce Katarzynie Mach, która specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych.

W pracach projektowych brali udział również warszawska architektka krajobrazu Marta Tomasiak z Pracowni Architektury Krajobrazu oraz architekci wnętrz Monika i Adam Bronikowscy, współzałożyciele biura Hola Design, także z Warszawy. W ramach ścisłej współpracy z inwestorami powstał tonący w roślinności, pełen pamiątek dom dopasowany do potrzeb małżeństwa, którego styl życia wyznaczają kolejne wyjazdy i powroty.