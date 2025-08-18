Święto Ukraińców o tej samej porze co marsz przeciw imigrantom

Marsz w kontrze na Placu Trzech Krzyży

W tym samym czasie, niewiele ponad dwa kilometry dalej, rozpocznie się wydarzenie o zupełnie odmiennym przesłaniu. Marsz, organizowany przez Konfederację Korony Polskiej, ma także ruszyć o godz. 17 spod pomnika Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży.

Pod hasłami „Stop Inwazji Imigrantów!” i „Polak w Polsce gospodarzem!”, uczestnicy marszu będą protestować przeciwko, jak to określają organizatorzy, „legalnej i nielegalnej inwazji” cudzoziemców. Wydarzenie ma charakter protestacyjny i stanowi manifestację postaw narodowo-konserwatywnych oraz antyimigranckich.

Zderzenie idei

Zbieżność daty i czasu obu zgromadzeń jest wymowna. W momencie, gdy na Placu Zamkowym Ukraińcy celebrować będą niepodległość i wzajemne wsparcie oraz jedność w obliczu wojny, na Placu Trzech Krzyży manifestowany będzie sprzeciw wobec napływu obcokrajowców.

Warszawa po raz kolejny stanie się miejscem, w którym ścierają się różne wizje społeczne. Z jednej strony, miasto symbolicznie celebruje wsparcie i otwartość, a z drugiej, staje się sceną dla protestu przeciwko migracji. Te dwa wydarzenia, odbywające się w tym samym czasie, stanowią barometr nastrojów społecznych w Polsce w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i zmieniającej się sytuacji demograficznej.