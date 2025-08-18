Święto Ukraińców o tej samej porze co marsz przeciw imigrantom

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju
Ten wyjątkowy kontrast w przestrzeni publicznej Warszawy może niestety być źródłem niepokojów.
Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy będą miały szczególny, symboliczny wymiar. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17 na Placu Zamkowym, a jego głównym celem jest wyrażenie solidarności i wdzięczności Polakom za pomoc okazaną ukraińskim uchodźcom i walczącemu narodowi.
Organizatorzy, Fundacja „Stand With Ukraine” i inicjatywa „Euromaidan-Warszawa”, zapowiadają uroczystości dalekie od formalnego charakteru. Program przewiduje podziękowania dla ukraińskich żołnierzy, oddanie hołdu poległym, a także wręczenie nagród Stand with Ukraine Awards – wyróżnień dla Polek i Polaków, którzy w szczególny sposób wsparli Ukrainę. Uroczystości uświetni muzyka, która ma stanowić symboliczne połączenie obu narodów.
Zdaniem organizatorów wydarzenie może przyciągnąć dziesiątki tysięcy uczestników.
W tym samym czasie, niewiele ponad dwa kilometry dalej, rozpocznie się wydarzenie o zupełnie odmiennym przesłaniu. Marsz, organizowany przez Konfederację Korony Polskiej, ma także ruszyć o godz. 17 spod pomnika Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży.
Pod hasłami „Stop Inwazji Imigrantów!” i „Polak w Polsce gospodarzem!”, uczestnicy marszu będą protestować przeciwko, jak to określają organizatorzy, „legalnej i nielegalnej inwazji” cudzoziemców. Wydarzenie ma charakter protestacyjny i stanowi manifestację postaw narodowo-konserwatywnych oraz antyimigranckich.
Zbieżność daty i czasu obu zgromadzeń jest wymowna. W momencie, gdy na Placu Zamkowym Ukraińcy celebrować będą niepodległość i wzajemne wsparcie oraz jedność w obliczu wojny, na Placu Trzech Krzyży manifestowany będzie sprzeciw wobec napływu obcokrajowców.
Warszawa po raz kolejny stanie się miejscem, w którym ścierają się różne wizje społeczne. Z jednej strony, miasto symbolicznie celebruje wsparcie i otwartość, a z drugiej, staje się sceną dla protestu przeciwko migracji. Te dwa wydarzenia, odbywające się w tym samym czasie, stanowią barometr nastrojów społecznych w Polsce w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i zmieniającej się sytuacji demograficznej.