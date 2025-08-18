19.5°C
Życie Warszawy

Święto Ukraińców o tej samej porze co marsz przeciw imigrantom

Publikacja: 18.08.2025 17:45

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W najbliższą niedzielę 24 sierpnia centrum Warszawy stanie się areną dwóch, diametralnie różnych wydarzeń. Dzień Niepodległości Ukrainy, obchodzony na Placu Zamkowym, zbiegnie się w czasie z antyimigranckim marszem, organizowanym przez Konfederację Korony Polskiej.

Ten wyjątkowy kontrast w przestrzeni publicznej Warszawy może niestety być źródłem niepokojów.

Święto solidarności na Placu Zamkowym

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy będą miały szczególny, symboliczny wymiar. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17 na Placu Zamkowym, a jego głównym celem jest wyrażenie solidarności i wdzięczności Polakom za pomoc okazaną ukraińskim uchodźcom i walczącemu narodowi.

Organizatorzy, Fundacja „Stand With Ukraine” i inicjatywa „Euromaidan-Warszawa”, zapowiadają uroczystości dalekie od formalnego charakteru. Program przewiduje podziękowania dla ukraińskich żołnierzy, oddanie hołdu poległym, a także wręczenie nagród Stand with Ukraine Awards – wyróżnień dla Polek i Polaków, którzy w szczególny sposób wsparli Ukrainę. Uroczystości uświetni muzyka, która ma stanowić symboliczne połączenie obu narodów.

Zdaniem organizatorów wydarzenie może przyciągnąć dziesiątki tysięcy uczestników.

Marsz w kontrze na Placu Trzech Krzyży

W tym samym czasie, niewiele ponad dwa kilometry dalej, rozpocznie się wydarzenie o zupełnie odmiennym przesłaniu. Marsz, organizowany przez Konfederację Korony Polskiej, ma także ruszyć o godz. 17 spod pomnika Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży.

Pod hasłami „Stop Inwazji Imigrantów!” i „Polak w Polsce gospodarzem!”, uczestnicy marszu będą protestować przeciwko, jak to określają organizatorzy, „legalnej i nielegalnej inwazji” cudzoziemców. Wydarzenie ma charakter protestacyjny i stanowi manifestację postaw narodowo-konserwatywnych oraz antyimigranckich.

Zderzenie idei

Zbieżność daty i czasu obu zgromadzeń jest wymowna. W momencie, gdy na Placu Zamkowym Ukraińcy celebrować będą niepodległość i wzajemne wsparcie oraz jedność w obliczu wojny, na Placu Trzech Krzyży manifestowany będzie sprzeciw wobec napływu obcokrajowców.

Warszawa po raz kolejny stanie się miejscem, w którym ścierają się różne wizje społeczne. Z jednej strony, miasto symbolicznie celebruje wsparcie i otwartość, a z drugiej, staje się sceną dla protestu przeciwko migracji. Te dwa wydarzenia, odbywające się w tym samym czasie, stanowią barometr nastrojów społecznych w Polsce w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i zmieniającej się sytuacji demograficznej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

