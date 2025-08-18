19.5°C
Życie Warszawy

Seria poważnych wypadków na hulajnogach elektrycznych. Specjalna akcja mazowieckiej policji

Publikacja: 18.08.2025 15:30

Na Mazowszu doszło do kolejnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych

Foto: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Joanna Kamińska
W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do kolejnych niebezpiecznych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Ich uczestnikami byli nieletni nieprzestrzegający zasad bezpieczeństwa na drodze. 18 sierpnia policja w regionie rozpoczęła akcję pod nazwą „e-Hulajnoga, e-Rower - lokalnie”.

O akcji, a także o ostatnich niebezpiecznych zdarzeniach informuje na swojej stronie internetowej Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Wypadki na hulajnogach elektrycznych na Mazowszu

W czwartek 14 sierpnia w Chorzelach w powiecie przasnyskim dwóch 15-latków, w tym jeden nietrzeźwy, przewróciło się jadąc wspólnie hulajnogą elektryczną. Jeden z nastolatków z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Drugi uciekł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany i przesłuchany przez policję.

Do dwóch kolejnych niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych doszło w piątek 15 sierpnia. W miejscowości Deskurów w powiecie wyszkowskim 16-latka pod wpływem alkoholu przewoziła na hulajnodze swojego nietrzeźwego rówieśnika. W wyniku upadku doznała obrażeń. Oboje nastolatkowie, jak informuje policja, mieli ponad promil alkoholu w organizmie. Z kolei w miejscowości Chodów w powiecie siedleckim 14-latka jadąca hulajnogą elektryczną z prędkością, jak wynika z ustaleń policji, 36 km/h przewróciła się i z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Akcja „e-Hulajnoga, e-Rower - lokalnie”. Mazowiecka policja rozpoczęła kontrole

W związku z rosnącą liczbą zdarzeń z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu rozpoczęła działania prewencyjne pod nazwą „e-Hulajnoga, e-Rower – lokalnie”. W jej ramach od 18 sierpnia policjanci kontrolują użytkowników hulajnóg i rowerów elektrycznych. Ponadto sprawdzają stan techniczny pojazdów, edukują w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz zachęcają do noszenia kasków. Funkcjonariusze skupiają się przede wszystkim na rozmowach z młodzieżą i ich opiekunami.

e-Hulajnogą można jeździć chodnikiem tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma drogi dla rowerów, a prędkość na jezdni przekracza 30 km/h (jednak w takiej sytuacji po chodniku można jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych – którym należy ustępować pierwszeństwa – i przy zachowaniu szczególnej ostrożności).

Policjanci przypominają: „[…] hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, który wymaga odpowiedzialności. Jazda pod wpływem alkoholu, przewożenie pasażerów, nadmierna prędkość czy brak kasku mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet zagrożenia życia. Rodzice powinni sprawować nadzór nad dziećmi, edukować je w zakresie bezpiecznego korzystania z hulajnóg oraz regularnie kontrolować ich stan techniczny”.

