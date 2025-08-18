Na Mazowszu doszło do kolejnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych
O akcji, a także o ostatnich niebezpiecznych zdarzeniach informuje na swojej stronie internetowej Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.
W czwartek 14 sierpnia w Chorzelach w powiecie przasnyskim dwóch 15-latków, w tym jeden nietrzeźwy, przewróciło się jadąc wspólnie hulajnogą elektryczną. Jeden z nastolatków z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Drugi uciekł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany i przesłuchany przez policję.
Do dwóch kolejnych niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych doszło w piątek 15 sierpnia. W miejscowości Deskurów w powiecie wyszkowskim 16-latka pod wpływem alkoholu przewoziła na hulajnodze swojego nietrzeźwego rówieśnika. W wyniku upadku doznała obrażeń. Oboje nastolatkowie, jak informuje policja, mieli ponad promil alkoholu w organizmie. Z kolei w miejscowości Chodów w powiecie siedleckim 14-latka jadąca hulajnogą elektryczną z prędkością, jak wynika z ustaleń policji, 36 km/h przewróciła się i z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.
W związku z rosnącą liczbą zdarzeń z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu rozpoczęła działania prewencyjne pod nazwą „e-Hulajnoga, e-Rower – lokalnie”. W jej ramach od 18 sierpnia policjanci kontrolują użytkowników hulajnóg i rowerów elektrycznych. Ponadto sprawdzają stan techniczny pojazdów, edukują w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz zachęcają do noszenia kasków. Funkcjonariusze skupiają się przede wszystkim na rozmowach z młodzieżą i ich opiekunami.
Policjanci przypominają: „[…] hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, który wymaga odpowiedzialności. Jazda pod wpływem alkoholu, przewożenie pasażerów, nadmierna prędkość czy brak kasku mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet zagrożenia życia. Rodzice powinni sprawować nadzór nad dziećmi, edukować je w zakresie bezpiecznego korzystania z hulajnóg oraz regularnie kontrolować ich stan techniczny”.
W związku z ostatnimi zdarzeniami z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz z prowadzoną akcją „e-Hulajnoga, e-Rower - lokalnie” Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przypomina o najważniejszych zasadach związanych z poruszaniem się hulajnogą elektryczną.
Pojazdem tym można jeździć z maksymalną prędkością 20 km/h:
W przypadku hulajnogi elektrycznej – jak przypomina policja – zabronione jest:
Policja przypomina również, że hulajnogą elektryczną mogą jeździć:
Z kolei parkowanie hulajnogi elektrycznej dozwolone jest na chodniku w miejscu wyznaczonym przez zarządcę drogi lub równolegle, najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika (najbardziej oddalonej od jezdni). W tym drugi przypadku parkowanie możliwe jest pod warunkiem, że szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudnia ruchu pieszym.