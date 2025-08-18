Wolskie Centrum Kultury będzie miało dwóch szefów? Urzędnicy zmieniają konkurs

W konkursie startowali trzej kandydaci powiązani z samorządem: oprócz Mikołajewskiego były to Kamila Kozłowska, była zastępczyni dyrektora WCK, oraz Piotr Jaszczuk, rzecznik dzielnicy Wawer. Kozłowska zgłosiła również poważne zarzuty dotyczące złamania zasady bezstronności komisji, w tym udziału w głosowaniu pracowników podległych Mikołajewskiemu, co zdaniem krytyków naruszało regulamin.

W odpowiedzi na zarzuty wiceszefowa stołecznego Biura Kultury Aldona Machnowska-Góra, odpowiedzialna m.in. za nadzór nad konkursami, stwierdziła, że procedura była zgodna z regulaminem i nie planuje przeprowadzania kontroli doraźnej w tej sprawie. Mikołajewski zaskarżył jednak postępowanie do sądu, uznając je za przeprowadzone z naruszeniem zasad i zrezygnował z udziału w kolejnym konkursie.

W efekcie 17 czerwca ogłoszono nowy konkurs na dyrektora WCK, z terminem składania ofert do końca lipca i planowanym rozstrzygnięciem do 10 września. Władze miasta postanowiły jednak zmodyfikować te warunki.

Nie wiadomo, co się stanie, gdy sąd przyzna Mikołajewskiemu rację. Jeśli uzna poprzedni konkurs za pozytywnie rozstrzygnięty na rzecz byłego dyrektora, instytucji może grozić dwuwładza.

Czym jest Wolskie Centrum Kultury?

Wolskie Centrum Kultury (WCK) to instytucja działająca na Woli. Jej głównym celem jest integracja lokalnej społeczności poprzez program kulturalny, wspieranie twórczych inicjatyw mieszkańców oraz rozwój edukacji artystycznej i społecznej. WCK stawia na sąsiedzkość, nowoczesność i otwartość na różnorodność.

WCK zarządza takimi obiektami jak Dom Społeczny przy ulicy Obozowej 85 oraz Dom Kultury przy ulicy Działdowskiej 6, gdzie znajdują się także takie miejsca jak Klubokawiarnia Sąsiedzka, Sala Zabaw Kosmos oraz Ogród społeczny i Męska Szopa. Instytucja odpowiada także za Amfiteatr w Parku Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 oraz przestrzeń Splot przy ulicy Nowolipie 18.

Ponadto Wolskie Centrum Kultury prowadzi działalność w Otworzonej Kolonii przy ulicy Górczewskiej 15 oraz w Ogrodzie społecznym Kołogródek w Parku Księcia Janusza. WCK zajmuje się również Otwartą Pracownią Malarską przy ulicy Wolskiej 50, a także Centrum Edukacji Historycznej wraz z Wolska Mozaiką i Klubem Młodzieżowym, które mieszczą się pod adresem ulica Wolska 46/48.

Dodatkowo instytucja zarządza Miejscami Aktywności Lokalnej (MAL) oraz realizuje projekty społeczne, takie jak Współdzielnik w Wola Park czy Koło Pszczół w Parku im. Księcia Janusza. Dzięki tym przestrzeniom Wolskie Centrum Kultury animuje życie kulturalne dzielnicy, organizując wydarzenia, warsztaty, wystawy, koncerty i inicjatywy sąsiedzkie.