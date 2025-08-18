Ponad setka nowych strażników miejskich w Warszawie. To wciąż za mało

Do końca lipca 2025 w formacji pracę podjęło 115 nowych funkcjonariuszy.
W poniedziałek 18 sierpnia ruszyła nowa kampania informacyjna, która ma przypomnieć mieszkańcom o trwającej rekrutacji do Straży Miejskiej. To pokłosie sukcesu pierwszej kampanii z początku roku, po której do służby przystąpiło 115 osób. Formacja nadal oferuje miejsca pracy, kusząc kandydatów lepszymi niż dotąd warunkami zatrudnienia i bogatym pakietem socjalnym.
Osoba, która zdecyduje się podjąć pracę w stołecznej Straży Miejskiej, może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 6700 zł brutto już od momentu rozpoczęcia kursu podstawowego. Do tego dochodzą także inne korzyści finansowe. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia strażnik otrzymuje premię, a po roku pracy może liczyć na dodatkową, trzynastą pensję. Na wysokość wynagrodzenia wpływa również dodatek za wysługę lat.
Straż Miejska przygotowała dla swoich pracowników bogaty pakiet socjalny, który obejmuje m.in. dopłaty do nauki i wczasów, program mieszkań pracowniczych, preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki zdrowotnej, obejmującej również członków rodziny. Atrakcyjnym bonusem jest także zniżka 35 proc. na przejazdy Kolejami Mazowieckimi.
Praca w Straży Miejskiej jest niezwykle zróżnicowana i pozwala na rozwój w wielu obszarach. W formacji działają wyspecjalizowane jednostki, które zajmują się konkretnymi problemami miasta. Przykładami są Oddział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kontrolą pieców oraz pomocą zwierzętom (Ekopatrol), a także referaty szkolne dbające o bezpieczeństwo młodzieży. Codzienne patrole i interwencje w przestrzeni publicznej należą do referatów patrolowo-interwencyjnych, natomiast problemami z parkowaniem zajmują się referaty ds. parkowania i komunalne.
Nowa kampania rekrutacyjna jest pilnie potrzebna, ponieważ pomimo zatrudnienia nowych funkcjonariuszy, czas oczekiwania na interwencje pozostaje zatrważająco długi. W 2024 roku średni czas oczekiwania na patrol w sprawach ruchu drogowego osiągnął niemal 3828 minut, co daje ponad dwie i pół doby. Sytuacja nie poprawiła się znacząco w pierwszej połowie 2025 roku, kiedy czas ten wynosił średnio 3733 minuty.
Miasto tłumaczy opóźnienia rosnącą liczbą zawiadomień elektronicznych (z 55 tys. w 2022 r. do 80 tys. w 2024 r.) oraz oddelegowaniem strażników do zabezpieczania licznych imprez masowych. Symptomatyczny jest również spadek liczby zgłoszeń od mieszkańców, co sugeruje, że warszawiacy powoli tracą wiarę w sprawną reakcję służb. Jedyny pozytywny trend dotyczy interwencji priorytetowych, gdzie czas oczekiwania skrócił się do 780 minut, czyli 13 godzin.
Kandydat do pracy w Straży Miejskiej musi mieć ukończone 21 lat, co najmniej średnie wykształcenie oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wymagana jest nienaganna opinia i niekaralność, potwierdzona wypisem z Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo, niezbędna jest odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna, sprawdzana podczas testów, których przebieg można zobaczyć w filmie na kanale YouTube Straży Miejski
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej rekrutacja.strazmiejska.waw.pl. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail [email protected]. Dział kadr Straży Miejskiej chętnie odpowie na pytania pod numerami telefonów: 22 598 68 56 lub 22 598 60 11.