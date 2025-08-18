Ponad setka nowych strażników miejskich w Warszawie. To wciąż za mało

Choć w tym roku formacja wzbogaciła się już o 115 nowych funkcjonariuszy, warszawska Straż Miejska ogłasza kolejną kampanię rekrutacyjną. Jej celem jest uzupełnienie wakatów, które wpływają na drastycznie długi czas oczekiwania na patrole.



W poniedziałek 18 sierpnia ruszyła nowa kampania informacyjna, która ma przypomnieć mieszkańcom o trwającej rekrutacji do Straży Miejskiej. To pokłosie sukcesu pierwszej kampanii z początku roku, po której do służby przystąpiło 115 osób. Formacja nadal oferuje miejsca pracy, kusząc kandydatów lepszymi niż dotąd warunkami zatrudnienia i bogatym pakietem socjalnym.

Atrakcyjne warunki i pakiet socjalny

Osoba, która zdecyduje się podjąć pracę w stołecznej Straży Miejskiej, może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 6700 zł brutto już od momentu rozpoczęcia kursu podstawowego. Do tego dochodzą także inne korzyści finansowe. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia strażnik otrzymuje premię, a po roku pracy może liczyć na dodatkową, trzynastą pensję. Na wysokość wynagrodzenia wpływa również dodatek za wysługę lat.

Straż Miejska przygotowała dla swoich pracowników bogaty pakiet socjalny, który obejmuje m.in. dopłaty do nauki i wczasów, program mieszkań pracowniczych, preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki zdrowotnej, obejmującej również członków rodziny. Atrakcyjnym bonusem jest także zniżka 35 proc. na przejazdy Kolejami Mazowieckimi.

Różnorodna i dynamiczna służba

Praca w Straży Miejskiej jest niezwykle zróżnicowana i pozwala na rozwój w wielu obszarach. W formacji działają wyspecjalizowane jednostki, które zajmują się konkretnymi problemami miasta. Przykładami są Oddział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kontrolą pieców oraz pomocą zwierzętom (Ekopatrol), a także referaty szkolne dbające o bezpieczeństwo młodzieży. Codzienne patrole i interwencje w przestrzeni publicznej należą do referatów patrolowo-interwencyjnych, natomiast problemami z parkowaniem zajmują się referaty ds. parkowania i komunalne.