19.5°C
1019.1 hPa
Życie Warszawy

Ponad setka nowych strażników miejskich w Warszawie. To wciąż za mało

Publikacja: 18.08.2025 14:30

Do końca lipca 2025 w formacji pracę podjęło 115 nowych funkcjonariuszy.

Do końca lipca 2025 w formacji pracę podjęło 115 nowych funkcjonariuszy.

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Choć w tym roku formacja wzbogaciła się już o 115 nowych funkcjonariuszy, warszawska Straż Miejska ogłasza kolejną kampanię rekrutacyjną. Jej celem jest uzupełnienie wakatów, które wpływają na drastycznie długi czas oczekiwania na patrole.

W poniedziałek 18 sierpnia ruszyła nowa kampania informacyjna, która ma przypomnieć mieszkańcom o trwającej rekrutacji do Straży Miejskiej. To pokłosie sukcesu pierwszej kampanii z początku roku, po której do służby przystąpiło 115 osób. Formacja nadal oferuje miejsca pracy, kusząc kandydatów lepszymi niż dotąd warunkami zatrudnienia i bogatym pakietem socjalnym.

Atrakcyjne warunki i pakiet socjalny

Osoba, która zdecyduje się podjąć pracę w stołecznej Straży Miejskiej, może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 6700 zł brutto już od momentu rozpoczęcia kursu podstawowego. Do tego dochodzą także inne korzyści finansowe. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia strażnik otrzymuje premię, a po roku pracy może liczyć na dodatkową, trzynastą pensję. Na wysokość wynagrodzenia wpływa również dodatek za wysługę lat.

Straż Miejska przygotowała dla swoich pracowników bogaty pakiet socjalny, który obejmuje m.in. dopłaty do nauki i wczasów, program mieszkań pracowniczych, preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki zdrowotnej, obejmującej również członków rodziny. Atrakcyjnym bonusem jest także zniżka 35 proc. na przejazdy Kolejami Mazowieckimi.

Polecane
Mieszkańcy donoszą o awanturach i bijatykach w rejonie niezagospodarowanych pawilonów
przestrzeń miejska
Centrum lokalnych awantur. Inwestycja-porażka na Kamionku

Różnorodna i dynamiczna służba

Praca w Straży Miejskiej jest niezwykle zróżnicowana i pozwala na rozwój w wielu obszarach. W formacji działają wyspecjalizowane jednostki, które zajmują się konkretnymi problemami miasta. Przykładami są Oddział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kontrolą pieców oraz pomocą zwierzętom (Ekopatrol), a także referaty szkolne dbające o bezpieczeństwo młodzieży. Codzienne patrole i interwencje w przestrzeni publicznej należą do referatów patrolowo-interwencyjnych, natomiast problemami z parkowaniem zajmują się referaty ds. parkowania i komunalne.

Drastycznie długi czas oczekiwania na patrole

Nowa kampania rekrutacyjna jest pilnie potrzebna, ponieważ pomimo zatrudnienia nowych funkcjonariuszy, czas oczekiwania na interwencje pozostaje zatrważająco długi. W 2024 roku średni czas oczekiwania na patrol w sprawach ruchu drogowego osiągnął niemal 3828 minut, co daje ponad dwie i pół doby. Sytuacja nie poprawiła się znacząco w pierwszej połowie 2025 roku, kiedy czas ten wynosił średnio 3733 minuty.

Miasto tłumaczy opóźnienia rosnącą liczbą zawiadomień elektronicznych (z 55 tys. w 2022 r. do 80 tys. w 2024 r.) oraz oddelegowaniem strażników do zabezpieczania licznych imprez masowych. Symptomatyczny jest również spadek liczby zgłoszeń od mieszkańców, co sugeruje, że warszawiacy powoli tracą wiarę w sprawną reakcję służb. Jedyny pozytywny trend dotyczy interwencji priorytetowych, gdzie czas oczekiwania skrócił się do 780 minut, czyli 13 godzin.

Polecane
Przyjazd patrolu straży miejskiej na wezwanie mieszkańca w Warszawie może wynieść nawet kilka dni
bezpieczeństwo
Ile trzeba czekać na przyjazd straży miejskiej? W Warszawie nawet dwie i pół doby

Kto może ubiegać się o pracę?

Kandydat do pracy w Straży Miejskiej musi mieć ukończone 21 lat, co najmniej średnie wykształcenie oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wymagana jest nienaganna opinia i niekaralność, potwierdzona wypisem z Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo, niezbędna jest odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna, sprawdzana podczas testów, których przebieg można zobaczyć w filmie na kanale YouTube Straży Miejski

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej rekrutacja.strazmiejska.waw.pl. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail [email protected]. Dział kadr Straży Miejskiej chętnie odpowie na pytania pod numerami telefonów: 22 598 68 56 lub 22 598 60 11.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Romuald Gutt zaprojektował willę z wykorzystaniem charakterystycznej cegły cementowej, która nadaje
architektura

Willa Romualda Gutta na sprzedaż. Cena jest zaporowa

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju
demonstracje

Święto Ukraińców o tej samej porze co marsz przeciw imigrantom

Rozpoczęcie roku szkolnego w Warszawie przebiegnie pod znakiem protestu pracowników oświaty
protest

Manifestacja nauczycieli na początek szkoły. Czego się domagają?

Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie
samolot

Okęcie w Top 5 Europy. Przepustowość na granicy, ale są kolejne rekordy

Na Mazowszu doszło do kolejnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych
bezpieczeństwo

Seria wypadków na e-hulajnogach. Akcja mazowieckiej policji

Elewacja modernistycznego budynku na Saskiej Kępie odzyskała dawny blask
renowacja

Dom przy Francuskiej odzyskał dawny blask! To symbol Saskiej Kępy

Wśród jednostek podlegających WCK znajduje się Dom Kultury Działdowska
kadry

Wolskie Centrum Kultury będzie miało dwóch szefów? Urzędnicy zmieniają konkurs

W najbliższych dniach w Warszawie nastąpią wyłączenia prądu w kilkunastu lokalizacjach
media

Przerwy w dostawie prądu w Warszawie. Komunikat dla mieszkańców

© Copyright by GREMI MEDIA SA