Życie Warszawy

Manifestacja nauczycieli 1 września. Czego domagają się pracownicy oświaty?

Publikacja: 18.08.2025 16:30

Rozpoczęcie roku szkolnego w Warszawie przebiegnie pod znakiem protestu pracowników oświaty

Rozpoczęcie roku szkolnego w Warszawie przebiegnie pod znakiem protestu pracowników oświaty

Foto: ZNP

Kacper Komaiszko
Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział na 1 września ogólnopolską manifestację w Warszawie. Pracownicy oświaty i nauki zbiorą się przed Ministerstwem Edukacji, aby domagać się podwyżek i poprawy warunków pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) poinformował, że w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 1 września 2025 roku, odbędzie się Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty i Nauki. Protest ma zgromadzić nauczycieli, pracowników oświaty oraz przedstawicieli szkolnictwa wyższego z całej Polski. Jak zapowiada Związek, manifestacja rozpocznie się o godz. 11 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy al. Szucha 25.

Główne postulaty protestu

Głównym żądaniem ZNP jest 10-procentowa podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i pracowników oświaty oraz nauki. Związek domaga się również, aby rząd uchwalił obywatelską inicjatywę ustawodawczą, której celem jest powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Żądania dotyczące praw i prestiżu

ZNP wskazuje, że protest ma na celu także zwrócenie uwagi na potrzebę poprawy warunków pracy w polskiej edukacji. Wśród postulatów znalazły się również żądania dotyczące korzystniejszych rozwiązań w pragmatyce zawodowej, podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela oraz zapewnienia pracownikom oświaty realnej ochrony prawnej.

– Przygotowujemy się do organizacji manifestacji 1 września pod hasłem „Edukacja to nasza wspólna sprawa”. Odbędzie się ona o godzinie 11:00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do Warszawy przyjadą nauczyciele, pracownicy oświaty oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego i nauki z całej Polski. Data manifestacji została ustalona przez Zarząd Główny ZNP w czerwcu – mówiła cytowana przez „Głos Nauczycielski” Jadwiga Aleksandra Rezler, wiceprezes ZG ZNP.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i manifestacje w Warszawie

Związek Nauczycielstwa Polskiego to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty w Polsce. Działa na rzecz obrony praw pracowniczych, poprawy warunków pracy oraz podnoszenia prestiżu zawodu nauczyciela. ZNP wielokrotnie organizował w Warszawie duże protesty, w tym słynny strajk nauczycieli w 2019 roku, który na wiele tygodni sparaliżował znaczną część szkół w całym kraju. W 2016 roku związek manifestował przeciwko likwidacji gimnazjów, a w przeszłości domagał się podwyżek i większych nakładów na edukację podczas marszów i pikiet.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA