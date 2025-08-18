Manifestacja nauczycieli 1 września. Czego domagają się pracownicy oświaty?

Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział na 1 września ogólnopolską manifestację w Warszawie. Pracownicy oświaty i nauki zbiorą się przed Ministerstwem Edukacji, aby domagać się podwyżek i poprawy warunków pracy.



Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) poinformował, że w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 1 września 2025 roku, odbędzie się Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty i Nauki. Protest ma zgromadzić nauczycieli, pracowników oświaty oraz przedstawicieli szkolnictwa wyższego z całej Polski. Jak zapowiada Związek, manifestacja rozpocznie się o godz. 11 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy al. Szucha 25.

Główne postulaty protestu

Głównym żądaniem ZNP jest 10-procentowa podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i pracowników oświaty oraz nauki. Związek domaga się również, aby rząd uchwalił obywatelską inicjatywę ustawodawczą, której celem jest powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Żądania dotyczące praw i prestiżu

ZNP wskazuje, że protest ma na celu także zwrócenie uwagi na potrzebę poprawy warunków pracy w polskiej edukacji. Wśród postulatów znalazły się również żądania dotyczące korzystniejszych rozwiązań w pragmatyce zawodowej, podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela oraz zapewnienia pracownikom oświaty realnej ochrony prawnej.

– Przygotowujemy się do organizacji manifestacji 1 września pod hasłem „Edukacja to nasza wspólna sprawa”. Odbędzie się ona o godzinie 11:00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do Warszawy przyjadą nauczyciele, pracownicy oświaty oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego i nauki z całej Polski. Data manifestacji została ustalona przez Zarząd Główny ZNP w czerwcu – mówiła cytowana przez „Głos Nauczycielski” Jadwiga Aleksandra Rezler, wiceprezes ZG ZNP.