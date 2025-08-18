Willa Romualda Gutta na sprzedaż. Cena jest zaporowa

Nabywca słynnej willi będzie musiał zapłacić za nią 39 milionów złotych – tyle przynajmniej wynosi cena wywoławcza. Cena za metr kwadratowy jest rekordowa – wynosi prawie 98 tysięcy złotych.

O cenie decyduje nie tylko lokalizacja (Kolonia Profesorska to jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc w Warszawie, w ścisłym centrum miasta), ale też historia budynku i jego status w świecie architektury. Dla porównania – to prawie dwa razy więcej niż w przypadku ceny 600-metrowego apartamentu na luksusowym osiedlu Noho One w Warszawie. Apartament sprzedano niedawno za 30 milionów złotych, czyli za 50 tysięcy za metr – najdrożej w historii polskiego rynku mieszkaniowego. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, a cena nie zostanie znacząco obniżona w drodze negocjacji, willa Gutta stanie się najdroższą modernistyczną willą w Polsce, oczywiście w oficjalnym obiegu.

Budynek zaprojektowany przez Romulada Gutta jest wybitnyum przykłądem polskiego modernizmu. Zdjęcie pochodzi z lat przedwoejennych. Foto: mat. pras.

Dom Romualda Gutta: Luksusowa miejska willa

Za kwotę prawie 40 milionów złotych przyszły właściciel willi Gutta otrzyma jeden z najcenniejszych modernistycznych budynków w stolicy, w dodatku w doskonałej lokalizacji w centrum stolicy. Część Powiśla, w której znajduje się willa Gutta, jest jednocześnie zaciszna i kameralna – a do tego tonie w zieleni. Atutem jest też bliskość Łazienek.

Na parterze, w dawnej pracowni architekta, którą wyposażył w najbardziej obszerne okna w całym domu, znajduje się salon. Co ciekawe, w czasach, kiedy Romuald Gutt mieszkał w willi wraz z rodziną, zrezygnował on z pokoju dziennego na rzecz innych pomieszczeń.

Na tym samym poziomie znajduje się kuchnia z jadalnią oraz osobny pokój z kominkiem. Również na parterze umieszczono sypialnię gościnną, hol oraz windę samochodową, która zjeżdża do garażu na poziomie minus jeden.

Na pierwszym piętrze znajduje się sypialnia, łazienka, garderoba oraz gabinet. Drugie piętro mieści drugą sypialnię, łazienkę, poddasze oraz duży balkon. Piwnicę przeznaczono z kolei na pomieszczenie gospodarcze, pralnię, rozdzielnię główną, kotłownię i wspomniany garaż.

Romuald Gutt (1888 - 1974) Foto: mat. pras.

Romuald Gutt (1888-1974) był jednym z czołowych przedstawicieli polskiego modernizmu. Projektował w okresie międzywojennym, ale też w czasach PRL-u – był pierwszym powojennym dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członkiem Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy.

Gutt zaprojektował między innymi tak znane stołeczne budynki jak Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa przy Koszykowej w Warszawie (obecnie mieści się tam Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „Cepelek”, 1927-1928), budynek przy Wawelskiej w Warszawie, w którym obecnie siedzibę ma Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (1928-1933), czy gmach GUS przy Alei Niepodległości w Warszawie (1948-1951).