Wojsko sprzedaje kilka mieszkań w Warszawie. Ceny od 340 tys. zł

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetargi na sprzedaż lokali w centrum Warszawy
Obydwa obiekty znajdują się w dobrych lokalizacjach, a kluczowym atutem jest m.in. cena.
W aktualnej ofercie Agencji znajdują się m.in. dwa mieszkania (lokal 78 i 91) zlokalizowane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grójeckiej 66. Potencjalnie ciekawą ofertą może być tańszy lokal nr 91 o powierzchni użytkowej 17,17 m2. Mieszkanie znajduje się w ośmiokondygnacyjnym budynku, a jego cena wywoławcza to 339 tys. zł. Przetarg zaplanowano na 7 listopada, a szczegóły oferty można sprawdzić na stronie internetowej AMW.
W skład lokalu znajdującego się na VII piętrze budynku wchodzi pokój, korytarz i łazienka z WC. Mieszkanie posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową oraz centralne ogrzewanie. W budynku znajduje się winda. Kluczową zaletą lokalu jest m.in. lokalizacja przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Warszawy – ok. 3 km od ścisłego centrum. W bliskiej odległości od budynku znajdują się przystanki tramwajowe, autobusowe oraz stacja rowerów miejskich Veturilo. Najbliższe tereny zielone to Park Marii Skłodowskiej-Curie oraz Plac Baśniowy.
Na 2 grudnia na godz. 10 zaplanowano z kolei przetarg mieszkania zlokalizowanego w tym samym budynku (lok. nr 78, IV piętro), ale w wyższym przedziale cenowym. Mieszkanie o pow. użytkowej 26,02 m2 posiada cenę wywoławczą 536 tys. zł. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie AMW.
Kolejne mieszkanie, wystawione przez AMW na sprzedaż, to lokal nr 48, znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 54. Mieszkanie o powierzchni 18,49 m2 jest zlokalizowane na I piętrze budynku. Lokal posiada instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Oferta jest ciekawa m.in. ze względu na niewielką odległość (ok. 6 km) od ścisłego centrum Warszawy. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe, tramwajowe, stacja metra oraz stacja rowerów miejskich Veturilo. W najbliższym otoczeniu budynku jest zlokalizowany m.in. żłobek i przedszkole. Wypocząć można w pobliskich terenach zieleni miejskiej: Parku Moczydło i Lasku na Kole.
Cenę wywoławczą mieszkania ustalono na poziomie 340 tys. zł. Lokal jest dostępny w sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.