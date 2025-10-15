Wojsko sprzedaje kilka mieszkań w Warszawie. Ceny od 340 tys. zł

Poszukującym mieszkań lub lokali użytkowych na terenie stolicy warto polecić m.in. oferty Agencji Mienia Wojskowego. W najbliższym czasie odbędą się przetargi potencjalnie ciekawych mieszkań na Woli i Ochocie.



Obydwa obiekty znajdują się w dobrych lokalizacjach, a kluczowym atutem jest m.in. cena.

Przetargi AMW. Mieszkanie na Ochocie

W aktualnej ofercie Agencji znajdują się m.in. dwa mieszkania (lokal 78 i 91) zlokalizowane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grójeckiej 66. Potencjalnie ciekawą ofertą może być tańszy lokal nr 91 o powierzchni użytkowej 17,17 m2. Mieszkanie znajduje się w ośmiokondygnacyjnym budynku, a jego cena wywoławcza to 339 tys. zł. Przetarg zaplanowano na 7 listopada, a szczegóły oferty można sprawdzić na stronie internetowej AMW.

W skład lokalu znajdującego się na VII piętrze budynku wchodzi pokój, korytarz i łazienka z WC. Mieszkanie posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową oraz centralne ogrzewanie. W budynku znajduje się winda. Kluczową zaletą lokalu jest m.in. lokalizacja przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Warszawy – ok. 3 km od ścisłego centrum. W bliskiej odległości od budynku znajdują się przystanki tramwajowe, autobusowe oraz stacja rowerów miejskich Veturilo. Najbliższe tereny zielone to Park Marii Skłodowskiej-Curie oraz Plac Baśniowy.

Na 2 grudnia na godz. 10 zaplanowano z kolei przetarg mieszkania zlokalizowanego w tym samym budynku (lok. nr 78, IV piętro), ale w wyższym przedziale cenowym. Mieszkanie o pow. użytkowej 26,02 m2 posiada cenę wywoławczą 536 tys. zł. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie AMW.