Warszawa będzie miała dwa nowe parkingi P+R. Gdzie i kiedy?

W Warszawie mają powstać kolejne parkingi P+R na łącznie ponad 600 miejsc dla samochodów. Inwestycje planowane są w Rembertowie i na Bródnie. Całkowita wartość projektu to niemal 96 mln zł.



Budowa parkingów przesiadkowych P+R w Rembertowie i na Bródnie została zgłoszona jako VI etap rozwoju sieci takich miejsc w Warszawie do dofinansowania w ramach działania 3.2 „Mobilność miejsca w ZIT” jako typ projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027 w zakresie Regionu Warszawskiego Stołecznego. Wniosek został bardzo wysoko oceniony, a tym samym zarząd województwa otrzyma dofinansowanie projektu o wartości dokładnie 39 604 171,14 zł. Całkowita wartość projektu to natomiast 95 832 627,14 zł. Poza Unią Europejską koszty przedsięwzięcia pokryje budżet miejski.

18. i 19. parking „Parkuj i Jedź” w Warszawie

Aktualnie warszawskie parkingi „Parkuj i Jedź” to 17 obiektów, nowo powstałe będą więc 18. i 19. przedsięwzięciem tego typu w stolicy. Obecnie na parkingach jest łącznie około 4,8 tys. miejsc parkingowych dla samochodów – w tym ponad 200 dla osób z niepełnosprawnościami – a także około 1000 dla rowerów. Dostępnych jest 38 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowe parkingi mają ułatwić korzystanie z drugiej linii metra na Bródnie oraz z kolei aglomeracyjnej lub linii siedleckiej w Rembertowie. Samochodem lub rowerem będzie można dojechać do parkingu, pozostawić tam swój pojazd w bezpiecznym miejscu i przesiąść się do transportu publicznego.

Parking P+R w Rembertowie

Parking, który powstanie w Rembertowie, ulokowany będzie przy ulicy Cyrulików – aktualnie w miejscu tym działa między innymi miejski, otwarty, niedozorowany bezpłatny parking. Obiekt będzie naziemny, pomieścić ma 141 miejsc parkingowych – w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami – oraz około 40 zadaszonych miejsc rowerowych ze stanowiskiem do ładowania rowerów elektrycznych i prostych napraw. Planowane jest także wybudowanie zbiorników retencyjnych dla wód opadowych, instalacja fotowoltaiczna, nasadzenia zieleni, a także przepuszczalna nawierzchnia miejsc postojowych i ciągów pieszych.