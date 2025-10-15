10.6°C
Życie Warszawy

Warszawa będzie miała dwa nowe parkingi P+R. Gdzie i kiedy?

Publikacja: 15.10.2025 12:00

Wizualizacja parkingu w Rembertowie

Wizualizacja parkingu w Rembertowie

Foto: UM Warszawa

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W Warszawie mają powstać kolejne parkingi P+R na łącznie ponad 600 miejsc dla samochodów. Inwestycje planowane są w Rembertowie i na Bródnie. Całkowita wartość projektu to niemal 96 mln zł.

Budowa parkingów przesiadkowych P+R w Rembertowie i na Bródnie została zgłoszona jako VI etap rozwoju sieci takich miejsc w Warszawie do dofinansowania w ramach działania 3.2 „Mobilność miejsca w ZIT” jako typ projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027 w zakresie Regionu Warszawskiego Stołecznego. Wniosek został bardzo wysoko oceniony, a tym samym zarząd województwa otrzyma dofinansowanie projektu o wartości dokładnie 39 604 171,14 zł. Całkowita wartość projektu to natomiast 95 832 627,14 zł. Poza Unią Europejską koszty przedsięwzięcia pokryje budżet miejski.

18. i 19. parking „Parkuj i Jedź” w Warszawie

Aktualnie warszawskie parkingi „Parkuj i Jedź” to 17 obiektów, nowo powstałe będą więc 18. i 19. przedsięwzięciem tego typu w stolicy. Obecnie na parkingach jest łącznie około 4,8 tys. miejsc parkingowych dla samochodów – w tym ponad 200 dla osób z niepełnosprawnościami – a także około 1000 dla rowerów. Dostępnych jest 38 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowe parkingi mają ułatwić korzystanie z drugiej linii metra na Bródnie oraz z kolei aglomeracyjnej lub linii siedleckiej w Rembertowie. Samochodem lub rowerem będzie można dojechać do parkingu, pozostawić tam swój pojazd w bezpiecznym miejscu i przesiąść się do transportu publicznego.

Parking P+R w Rembertowie

Parking, który powstanie w Rembertowie, ulokowany będzie przy ulicy Cyrulików – aktualnie w miejscu tym działa między innymi miejski, otwarty, niedozorowany bezpłatny parking. Obiekt będzie naziemny, pomieścić ma 141 miejsc parkingowych – w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami – oraz około 40 zadaszonych miejsc rowerowych ze stanowiskiem do ładowania rowerów elektrycznych i prostych napraw. Planowane jest także wybudowanie zbiorników retencyjnych dla wód opadowych, instalacja fotowoltaiczna, nasadzenia zieleni, a także przepuszczalna nawierzchnia miejsc postojowych i ciągów pieszych.

Parking piętrowy na Bródnie

Parking na Bródnie ma znajdować się przy ostatniej stacji na wschodnim krańcu drugiej linii metra. Będzie to budowla piętrowa u zbiegu ulic Rembielińskiej i Kondratowicza.

Obiekt ma zawierać około 475 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 116 miejsc dla rowerów.

Na zadaszeniu planowane jest zasadzenie roślin, na dachu budynku A montaż paneli fotowoltaicznych, a na budynku B – strefa odpoczynku dla mieszkańców. Co ciekawe, mieszkańcy zabiegali także o miejsce na bazar, który powstanie w sąsiedztwie parkingu.

Na jakim etapie są prace?

W lipcu urząd miasta informował o podpisaniu umowy na zaprojektowanie i budowę parkingu P+R w Rembertowie oraz o rozpoczęciu przygotowań do realizacji projektu na Bródnie. Parking w Rembertowie ma zaprojektować i wybudować firma Zab-Bud wybrana w przetargu.

Oba parkingi mają zostać otwarte w 2027 roku.

