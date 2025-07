Władze Warszawy nie zabezpieczą słynnego autografu Zinédine'a Zidane'a na Pradze. Zbyt zniszczony mur uniemożliwia interwencję, co oznacza, że unikatowa pamiątka może bezpowrotnie zniknąć. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten wyjątkowy ślad po ikonie futbolu.



Niezwykła pamiątka po jednej z największych gwiazd światowej piłki nożnej, Zinédinie Zidanie, znajdująca się na warszawskiej Pradze, prawdopodobnie nie zostanie ocalona. Mimo wcześniejszych starań i apeli o jej zabezpieczenie, stanowisko władz miasta nie stanowi dobrej wróżby dla przyszłości cennego autografu. Reklama Trudna przyszłość unikatowej pamiątki. Dlaczego autograf Zidane’a nie zostanie zabezpieczony? Jan Mencwel, warszawski radny klubu Lewica – Miasto Jest Nasze, wystosował interpelację do prezydenta miasta, poruszając kwestię zabezpieczenia oryginalnego podpisu Zinedine'a Zidane'a. Radny apelował o sprawdzenie możliwości przeprowadzenia prac, które umożliwiłyby zachowanie podpisu w jego obecnym miejscu lub ewentualnie jego przeniesienie. Odpowiedź stołecznego ratusza przynosi jednak rozczarowujące wieści. Po oględzinach muru przy ul. Targowej 82a, na którym widnieje autograf, stwierdzono zaawansowane odparzenia tynku. Co istotne, w ocenie zarządcy nieruchomości, podjęcie prób zabezpieczenia napisu lub jego przeniesienia przy takim stanie technicznym podłoża spowodowałoby jego częściowe lub całkowite zniszczenie. Oznacza to, że w obecnym stanie technicznym muru, ratowanie autografu jest niemożliwe bez ryzyka jego całkowitej utraty. Ostatnie chwile na podziwianie unikatowej pamiątki W obliczu tych informacji, wydaje się, że są to już ostatnie chwile, aby na żywo podziwiać niecodzienną pamiątkę po legendarnym zawodniku reprezentacji Francji. Autograf, pozostawiony na Pradze przez Zizou, staje się ofiarą upływającego czasu i warunków atmosferycznych, a brak możliwości skutecznego zabezpieczenia oznacza, że jego naturalne zniszczenie jest tylko kwestią czasu. Jak Zidane znalazł się na Pradze? Przypomnijmy, niezwykła historia autografu ma swój początek w 2008 roku, kiedy to Zinedine Zidane, ikona światowego futbolu, złożył wizytę w Warszawie. Były już wówczas piłkarz uczestniczył w otwarciu świetlicy socjoterapeutycznej na Pradze-Północ. Podczas pobytu legenda reprezentacji Francji rozegrała podwórkowy mecz z dziećmi na jednym z praskich boisk. Po zakończonym spotkaniu, Zidane złożył własnoręczny podpis na ścianie muru otaczającego boisko. Choć sam obiekt sportowy już nie istnieje, mur z autografem słynnego piłkarza przetrwał do dziś. Dokładna lokalizacja tego nietypowego śladu to wnętrze podwórza pod adresem Targowa 82A, pomiędzy posesjami przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 5.