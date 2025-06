Lunapark zostaje. Klub nie wydał terenu miastu i żąda kolejnych 7 lat dzierżawy

Spółka żąda przedłużenia dzierżawy

Wcześniej delegacja stołecznego ratusza pojawiła się w biurze dzierżawcy - spółki Domex Bulwary Saskie. Tam urzędnicy mieli usłyszeć, że firma odmawia wydania terenu, choć była informowana wielokrotnie – w oficjalnych pismach i spotkaniach twarzą w twarz w siedzibie Aktywnej Warszawy, że miasto nie przewiduje dalszej współpracy.

Mało tego – przedsiębiorstwo rości sobie prawa do użytkowania działki przez kolejne siedem lat, w wyniku skonstruowania jednostronnej umowy przedłużenia użytkowania. Ma to związek w procesem sądowym w latach 2012-2019, bo już wtedy stołeczny ratusz starał się odzyskać nieruchomość, wypowiadając umowę dzierżawy m.in. w związku ze skargami mieszkańców na hałas, jaki generuje działalność prowadzona na tym terenie. Wtedy sąd uznał wyższość racji dzierżawcy, który przez cały okres trwania procesu – wspomnianych siedmiu lat – nieustannie prowadził tam działalność komercyjną. W opinii urzędników, argument spółki o „odzyskaniu straconego czasu” z lat procesu, wydaje się więc być bezzasadny.

Jak odzyskać teren Lunaparku? Upomnienia i pozwy

Urzędnicy Aktywnej Warszawy rozmawiali o dalszych planach związanych z odzyskaniem terenu. Z tego, co słyszymy, pierwszym narzędziem ma być ponaglenie i ponowne wezwanie spółki do wydania nieruchomości za 14 dni. Następnie sprawa trafi do sądu, a jeśli w wyniku postępowania zapadnie taka decyzja – działka zostanie odebrana dopiero w ramach egzekucji komorniczej. Do tego czasu miasto nie posiada instrumentów, aby legalnie przejąć użytkowanie nad nadwiślańskim placem.

- Jako miasto musimy działać zgodnie z literą prawa – tłumaczy delegat stołecznego ratusza. - Podejrzewam, że gdyby prywatny właściciel borykał się z takim problemem, rozwiązałby go znacznie szybciej, jeśli wie Pan o czym mówię… Zaraz pojawiłby się tu „Rutkowski” czy inny patrol i załatwił sprawę. My nie możemy tutaj wejść siłą – mówi urzędnik.

Wkrótce urzędnicy mają przedstawić raport z dzisiejszej interwencji oraz poinformować o dalszych działaniach. Oczekiwane jest również oficjalne stanowisko miejskiej spółki Aktywna Warszawa.