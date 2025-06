Zmiany w organizacji ruchu w Zegrzu. Utrudnienia dla kierowców od 30 czerwca

Budowa dwupoziomowego węzła Zegrze: Kiedy zakończenie prac?

GDDKiA przewiduje, że prace przy budowie dwupoziomowego węzła w Zegrzu zakończą się z końcem 2026 roku. Ten dosyć odległy termin GDDKiA w swoim komunikacie wyjaśnia następująco: „W rozpatrywaniu są roszczenia wykonawcy. Oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Terminy wynikające z umowy mogą zostać przesunięte w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót”.

Dwupoziomowy węzeł Zegrze: Skorzystają kierowcy, rowerzyści i piesi

W trakcie prowadzonych prac rozebrane zostanie dotychczasowe rondo w Zegrzu, a także odcinek DK61 od ronda do rejonu skrzyżowania z ul. Wczasową w miejscowości Michałów–Reginów. Powstanie tu dwupoziomowy węzeł. Wiaduktem nad nowym rondem przebiegać będzie DK61.

To jednak nie wszystkie nowości w tym miejscu. Wybudowane zostanie przejście dla dużych zwierząt, a także nasypy pod dwie jezdnie, łącznice i konstrukcja nawierzchni drogi. Ponadto przebudowane i wybudowane zostaną sieci – energetyczna, teletechniczna i sanitarna.

Reklama

Na wybudowaniu nowego ronda i estakady nad nim wraz z łącznicami skorzystać mają zarówno kierowcy, jak i piesi i rowerzyści. Do dyspozycji kierowców oddane zostaną dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Pojawią się sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach, a droga wyposażona zostanie w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W miejscu obecnego ronda w Zegrzu – na skrzyżowaniu z DW631 – funkcjonować będzie dwupoziomowy węzeł. DK61 przebiegać będzie wiaduktem nad rondem. Piesi i rowerzyści otrzymają do dyspozycji chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową. Powstaną także drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi.