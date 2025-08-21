Darmowe taksówki dla Powstańców Warszawskich. Miasto ogłosiło przetarg

W jednym miesiącu każdy Powstaniec będzie mógł wykorzystać maksymalnie bezpłatnych 20 kursów.
Każdy Powstaniec Warszawski zarejestrowany w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego otrzyma indywidualną, spersonalizowaną kartę magnetyczną, służącą do weryfikacji prawa do bezkosztowego przejazdu oraz monitorowania miesięcznego limitu kursów. W jednym miesiącu będzie mógł wykorzystać maksymalnie bezpłatnych 20 kursów. Wyjątkiem będą przejazdy do i z Powstańczego Domu Dziennego Wsparcia przy ul. Nowolipie 22 oraz podczas uroczystości rocznicowych. W obu tych przypadkach nie będzie limitu.
Usługi będą dostępne codziennie przez cały tydzień, w tym w dni ustawowo wolne od pracy. Standardowy czas działania taxi to godziny 6-22, z możliwością rozszerzenia tego czasu. Powstańcy mogą rezerwować kursy telefonicznie lub e-mailowo, korzystając z dedykowanej centrali oraz specjalnego systemu obsługi, który monitoruje liczbę przejazdów każdego korzystającego.
Wszystkie pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą spełniać rygorystyczne wymagania – mają być stosunkowo nowe (wyprodukowane od 2016 roku), posiadać gwarancję techniczną, być oznakowane i wyposażone w systemy kas fiskalnych oraz GPS pozwalające na precyzyjną kontrolę i rejestrację kursów.
Kierowcy zatrudniani do obsługi powstańców przechodzą specjalistyczne szkolenia, m.in. z pierwszej pomocy oraz z zasad właściwego zachowania wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami i potrzebami. Pomoc przy wsiadaniu, wysiadaniu oraz przewóz drobnego bagażu – są obowiązkowe.
Powstańcy bez dodatkowych opłat mogą zabrać osobę towarzyszącą oraz psa przewodnika.
W czasie najważniejszych uroczystości związanych z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego – w okresie od 28 lipca do 2 sierpnia – zapewniona zostanie specjalna obsługa taxi – przez koordynatora przewozów. Jego zadaniem będzie m.in. zarządzanie ruchem samochodów, bezpośrednie zamawianie przejazdów na potrzeby Powstańców oraz szeroko pojęta pomoc.
Całkowita kwota przeznaczona na podstawowe zamówienie wynosi ponad 1,67 mln zł, z możliwością wznowienia zamówienia na kolejne pół roku za kwotę do 418 tys. zł. Wybrany wykonawca taxi na dwa lata przejmie obowiązki po zakończeniu umowy z poprzednią firmą.
Usługi bezpłatnych przejazdów taxi dla Powstańców Warszawskich w Warszawie są prowadzone od listopada 2018 roku. Już wtedy miasto umożliwiło Powstańcom korzystanie z takich przejazdów na podstawie specjalnych kart magnetycznych, które były wydawane im przez miasto i dostarczane do domów. Usługa obejmuje kursy w godzinach 6:00–22:00, z limitem do 20 kursów miesięcznie (z wyjątkiem przejazdów do i z Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich oraz w okresie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, gdzie limit jest nieograniczony).