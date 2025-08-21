Darmowe taksówki dla Powstańców Warszawskich. Miasto ogłosiło przetarg

Urząd miasta ogłosił przetarg na usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich. Każdy z nich ma prawo do 20 darmowych przejazdów w miesiącu.



Każdy Powstaniec Warszawski zarejestrowany w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego otrzyma indywidualną, spersonalizowaną kartę magnetyczną, służącą do weryfikacji prawa do bezkosztowego przejazdu oraz monitorowania miesięcznego limitu kursów. W jednym miesiącu będzie mógł wykorzystać maksymalnie bezpłatnych 20 kursów. Wyjątkiem będą przejazdy do i z Powstańczego Domu Dziennego Wsparcia przy ul. Nowolipie 22 oraz podczas uroczystości rocznicowych. W obu tych przypadkach nie będzie limitu.

Usługi będą dostępne codziennie przez cały tydzień, w tym w dni ustawowo wolne od pracy. Standardowy czas działania taxi to godziny 6-22, z możliwością rozszerzenia tego czasu. Powstańcy mogą rezerwować kursy telefonicznie lub e-mailowo, korzystając z dedykowanej centrali oraz specjalnego systemu obsługi, który monitoruje liczbę przejazdów każdego korzystającego.

Bezpieczeństwo i komfort Powstańców Warszawskich korzystających z taksówek

Wszystkie pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą spełniać rygorystyczne wymagania – mają być stosunkowo nowe (wyprodukowane od 2016 roku), posiadać gwarancję techniczną, być oznakowane i wyposażone w systemy kas fiskalnych oraz GPS pozwalające na precyzyjną kontrolę i rejestrację kursów.