Życie Warszawy

Męskie Granie w Warszawie. Zmiany w komunikacji. Autobusy i tramwaje na objazdach

Publikacja: 22.08.2025 13:00

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada zmiany w komunikacji w związku z finałem Męskiego Grania na L

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada zmiany w komunikacji w związku z finałem Męskiego Grania na Lotnisku Bemowo

Foto: WTP

Kacper Komaiszko
Warszawa czeka na wielki finał Męskiego Grania 2025. Zanim jednak uczestnicy wyruszą na Lotnisko Bemowo, warto zapoznać się ze zmianami w ruchu i komunikacji miejskiej. Warszawski Transport Publiczny zapowiedział szereg utrudnień, a także uruchomienie dodatkowych kursów, które mają ułatwić dojazd i powrót z imprezy.

W związku z finałem Męskiego Grania, który odbędzie się w piątek i sobotę, 22 i 23 sierpnia na Lotnisku Bemowo, warszawiacy muszą liczyć się ze znaczącymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Korekty tras wejdą w życie w piątek o godzinie 14:00 i potrwają do niedzieli, 24 sierpnia, do godziny 2:30. Aby sprawnie poruszać się po mieście, warto zapoznać się z kolejnymi etapami objazdów.

Pierwsze utrudnienia już od 14:00

W pierwszym etapie zmian, w piątek i sobotę od godziny 14:00, możliwe jest zamknięcie dla ruchu ul. Piastów Śląskich na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Powstańców Śląskich. Wówczas autobusy linii 122, 171 oraz 220 zostaną skierowane na trasy objazdowe, które poprowadzą przez ul. Powstańców Śląskich.

Wieczorne zamknięcie ulic i objazdy po 23:00

Największe zmiany w komunikacji miejskiej rozpoczną się około godziny 23:00, kiedy to zamknięte zostaną ulice Piastów Śląskich oraz Powstańców Śląskich (na odcinku między ul. Wrocławską a ul. Maczka). Utrudnienia te wpłyną na ruch zarówno tramwajów, jak i autobusów.

Na trasy objazdowe skierowane zostaną tramwaje linii 19, 23, 24, 26 i 78. Zmienią się również trasy autobusów: 112, 122, 184, 201, 220, N01 oraz N43. Warto sprawdzić dokładne trasy tych linii na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego, aby uniknąć problemów w podróży.

Dodatkowa komunikacja nocna dla uczestników

Po zakończeniu koncertów, zarówno w nocy z piątku na sobotę, jak i z soboty na niedzielę, uruchomiona zostanie specjalna komunikacja, która pomoże uczestnikom wrócić do domów. Będzie to linia autobusowa 942, która z przystanku Wrocławska 02 zawiezie pasażerów bezpośrednio do stacji metra Bemowo.

Autobusy będą kursować z częstotliwością dostosowaną do liczby pasażerów, od północy do około 2:00 w nocy. Ponadto, ZTM zaplanował dodatkowe kursy metra w kierunku stacji Bródno, aby ułatwić powrót większej liczbie osób. W pojazdach obowiązuje pełna taryfa biletowa.

Porady dla podróżujących

Aby uniknąć stresu związanego z utrudnieniami, organizatorzy oraz Warszawski Transport Publiczny zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej, która będzie wzmocniona w tych dniach. Planując podróż, warto z wyprzedzeniem sprawdzić dokładne trasy objazdów oraz uwzględnić ewentualne opóźnienia, co pozwoli na bezpieczny i sprawny dojazd na finał Męskiego Grania 2025.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

