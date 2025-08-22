Męskie Granie w Warszawie. Zmiany w komunikacji. Autobusy i tramwaje na objazdach

Warszawa czeka na wielki finał Męskiego Grania 2025. Zanim jednak uczestnicy wyruszą na Lotnisko Bemowo, warto zapoznać się ze zmianami w ruchu i komunikacji miejskiej. Warszawski Transport Publiczny zapowiedział szereg utrudnień, a także uruchomienie dodatkowych kursów, które mają ułatwić dojazd i powrót z imprezy.



W związku z finałem Męskiego Grania, który odbędzie się w piątek i sobotę, 22 i 23 sierpnia na Lotnisku Bemowo, warszawiacy muszą liczyć się ze znaczącymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Korekty tras wejdą w życie w piątek o godzinie 14:00 i potrwają do niedzieli, 24 sierpnia, do godziny 2:30. Aby sprawnie poruszać się po mieście, warto zapoznać się z kolejnymi etapami objazdów.

Pierwsze utrudnienia już od 14:00

W pierwszym etapie zmian, w piątek i sobotę od godziny 14:00, możliwe jest zamknięcie dla ruchu ul. Piastów Śląskich na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Powstańców Śląskich. Wówczas autobusy linii 122, 171 oraz 220 zostaną skierowane na trasy objazdowe, które poprowadzą przez ul. Powstańców Śląskich.

Wieczorne zamknięcie ulic i objazdy po 23:00

Największe zmiany w komunikacji miejskiej rozpoczną się około godziny 23:00, kiedy to zamknięte zostaną ulice Piastów Śląskich oraz Powstańców Śląskich (na odcinku między ul. Wrocławską a ul. Maczka). Utrudnienia te wpłyną na ruch zarówno tramwajów, jak i autobusów.

Na trasy objazdowe skierowane zostaną tramwaje linii 19, 23, 24, 26 i 78. Zmienią się również trasy autobusów: 112, 122, 184, 201, 220, N01 oraz N43. Warto sprawdzić dokładne trasy tych linii na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego, aby uniknąć problemów w podróży.