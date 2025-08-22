Wielki finał Męskiego Grania 2025 w Warszawie. Muzyczna uczta na Bemowie

Finał Męskiego Grania odbędzie się w ten weekend na warszawskim Lotnisku Bemowo
Już w ten weekend, 22 i 23 sierpnia, w Warszawie odbędzie się podsumowanie tegorocznej trasy Męskiego Grania. Po miesiącach koncertowania w różnych miastach Polski, festiwal powróci do stolicy, aby hucznie zakończyć podróż. Mieszkańcy i goście muszą przygotować się nie tylko na solidną dawkę muzyki, ale także na zmiany w organizacji ruchu i transporcie publicznym.
Najbardziej wyczekiwanym punktem programu, będącym znakiem rozpoznawczym festiwalu, jest koncert Męskie Granie Orkiestry. W tym roku supergrupa, w składzie której znaleźli się Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król, zaprezentuje się w sobotni wieczór. To właśnie oni stworzyli i wykonują hymn tegorocznej edycji, czyli utwór „To bardzo ziemskie”, który już zdobył serca słuchaczy.
Pierwszy dzień finału, piątek 22 sierpnia, rozpocznie się z przytupem. Na Scenie Głównej wystąpią między innymi: Natalia Szroeder, Myslovitz, Igo oraz Mrozu w specjalnym projekcie MTV Unplugged. Wieczór zwieńczy z pewnością jeden z najbardziej intrygujących momentów festiwalu, czyli projekt Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love. Na Scenie Ż będzie można natomiast usłyszeć Magdę Kluz, Sonbirda, Łąki Łan czy Fisz Emade Tworzywo.
Finałowy dzień, sobota 23 sierpnia, przyniesie kolejne muzyczne wrażenia. Na Scenie Głównej pojawią się: Wiktor Waligóra, Brodka i Zalewski. Niezwykle emocjonujące będą też koncerty w hołdzie dla legend, takie jak Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta oraz Mystic.30., czyli koncert poświęcony zespołowi Myslovitz. Gwóźdź programu nastąpi jednak po zmroku – na scenę wkroczy Męskie Granie Orkiestra 2025. Na Scenie Ż zagrają natomiast Sistars, Błażej Król oraz Ofelia z hołdem dla Miry Kubasińskiej.
Organizatorzy i miasto apelują do uczestników o korzystanie z transportu publicznego. W związku z imprezą wprowadzono zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej, które będą obowiązywać przez cały weekend. Już od piątku, od godziny 14, możliwe jest zamknięcie ul. Piastów Śląskich, a od godz. 23 także fragmentu ul. Powstańców Śląskich. To spowoduje objazdy dla wielu linii autobusowych i tramwajowych.
Aby ułatwić powrót, po koncertach, w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, uruchomiona zostanie specjalna komunikacja. Autobusy linii 942 będą kursować z przystanku Wrocławska 02 do stacji metra Bemowo. Zostaną też uruchomione dodatkowe kursy metra w kierunku stacji Bródno.
Bilety na finał Męskiego Grania 2025 wciąż są dostępne, ale ich pula jest ograniczona. Można je nabyć za pośrednictwem serwisu ebilet.pl. Karnet dwudniowy kosztuje 521,50 zł, natomiast bilet jednodniowy na piątek to wydatek 308,50 zł. Bilety pojedyncze na drugi dzień festiwalu – sobotę – nie są dostępne w oficjalnej sprzedaży. Ze względu na duże zainteresowanie, warto spieszyć się z zakupem.