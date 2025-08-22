17.2°C
Wielki finał Męskiego Grania 2025 w Warszawie. Muzyczna uczta na Bemowie

Publikacja: 22.08.2025 15:15

Finał Męskiego Grania odbędzie się w ten weekend na warszawskim Lotnisku Bemowo

Finał Męskiego Grania odbędzie się w ten weekend na warszawskim Lotnisku Bemowo

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Wielki finał Męskiego Grania 2025 to kulminacja jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce. Przez dwa dni warszawskie Lotnisko Bemowo stanie się centrum koncertów.

Już w ten weekend, 22 i 23 sierpnia, w Warszawie odbędzie się podsumowanie tegorocznej trasy Męskiego Grania. Po miesiącach koncertowania w różnych miastach Polski, festiwal powróci do stolicy, aby hucznie zakończyć podróż. Mieszkańcy i goście muszą przygotować się nie tylko na solidną dawkę muzyki, ale także na zmiany w organizacji ruchu i transporcie publicznym.

Gwiazda wieczoru: Męskie Granie Orkiestra 2025

Najbardziej wyczekiwanym punktem programu, będącym znakiem rozpoznawczym festiwalu, jest koncert Męskie Granie Orkiestry. W tym roku supergrupa, w składzie której znaleźli się Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król, zaprezentuje się w sobotni wieczór. To właśnie oni stworzyli i wykonują hymn tegorocznej edycji, czyli utwór „To bardzo ziemskie”, który już zdobył serca słuchaczy.

Program koncertów – Piątek

Pierwszy dzień finału, piątek 22 sierpnia, rozpocznie się z przytupem. Na Scenie Głównej wystąpią między innymi: Natalia Szroeder, Myslovitz, Igo oraz Mrozu w specjalnym projekcie MTV Unplugged. Wieczór zwieńczy z pewnością jeden z najbardziej intrygujących momentów festiwalu, czyli projekt Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love. Na Scenie Ż będzie można natomiast usłyszeć Magdę Kluz, Sonbirda, Łąki Łan czy Fisz Emade Tworzywo.

Program koncertów – Sobota

Finałowy dzień, sobota 23 sierpnia, przyniesie kolejne muzyczne wrażenia. Na Scenie Głównej pojawią się: Wiktor Waligóra, Brodka i Zalewski. Niezwykle emocjonujące będą też koncerty w hołdzie dla legend, takie jak Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta oraz Mystic.30., czyli koncert poświęcony zespołowi Myslovitz. Gwóźdź programu nastąpi jednak po zmroku – na scenę wkroczy Męskie Granie Orkiestra 2025. Na Scenie Ż zagrają natomiast Sistars, Błażej Król oraz Ofelia z hołdem dla Miry Kubasińskiej.

Dojazd i powrót – ważne zmiany w komunikacji

Organizatorzy i miasto apelują do uczestników o korzystanie z transportu publicznego. W związku z imprezą wprowadzono zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej, które będą obowiązywać przez cały weekend. Już od piątku, od godziny 14, możliwe jest zamknięcie ul. Piastów Śląskich, a od godz. 23 także fragmentu ul. Powstańców Śląskich. To spowoduje objazdy dla wielu linii autobusowych i tramwajowych.

Aby ułatwić powrót, po koncertach, w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, uruchomiona zostanie specjalna komunikacja. Autobusy linii 942 będą kursować z przystanku Wrocławska 02 do stacji metra Bemowo. Zostaną też uruchomione dodatkowe kursy metra w kierunku stacji Bródno.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

