Wielki finał Męskiego Grania 2025 w Warszawie. Muzyczna uczta na Bemowie

Wielki finał Męskiego Grania 2025 to kulminacja jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce. Przez dwa dni warszawskie Lotnisko Bemowo stanie się centrum koncertów.



Już w ten weekend, 22 i 23 sierpnia, w Warszawie odbędzie się podsumowanie tegorocznej trasy Męskiego Grania. Po miesiącach koncertowania w różnych miastach Polski, festiwal powróci do stolicy, aby hucznie zakończyć podróż. Mieszkańcy i goście muszą przygotować się nie tylko na solidną dawkę muzyki, ale także na zmiany w organizacji ruchu i transporcie publicznym.

Gwiazda wieczoru: Męskie Granie Orkiestra 2025

Najbardziej wyczekiwanym punktem programu, będącym znakiem rozpoznawczym festiwalu, jest koncert Męskie Granie Orkiestry. W tym roku supergrupa, w składzie której znaleźli się Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król, zaprezentuje się w sobotni wieczór. To właśnie oni stworzyli i wykonują hymn tegorocznej edycji, czyli utwór „To bardzo ziemskie”, który już zdobył serca słuchaczy.

Program koncertów – Piątek

Pierwszy dzień finału, piątek 22 sierpnia, rozpocznie się z przytupem. Na Scenie Głównej wystąpią między innymi: Natalia Szroeder, Myslovitz, Igo oraz Mrozu w specjalnym projekcie MTV Unplugged. Wieczór zwieńczy z pewnością jeden z najbardziej intrygujących momentów festiwalu, czyli projekt Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love. Na Scenie Ż będzie można natomiast usłyszeć Magdę Kluz, Sonbirda, Łąki Łan czy Fisz Emade Tworzywo.

Program koncertów – Sobota

Finałowy dzień, sobota 23 sierpnia, przyniesie kolejne muzyczne wrażenia. Na Scenie Głównej pojawią się: Wiktor Waligóra, Brodka i Zalewski. Niezwykle emocjonujące będą też koncerty w hołdzie dla legend, takie jak Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta oraz Mystic.30., czyli koncert poświęcony zespołowi Myslovitz. Gwóźdź programu nastąpi jednak po zmroku – na scenę wkroczy Męskie Granie Orkiestra 2025. Na Scenie Ż zagrają natomiast Sistars, Błażej Król oraz Ofelia z hołdem dla Miry Kubasińskiej.