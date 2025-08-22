20.3°C
Życie Warszawy

Nowe oświetlenie w parkach Warszawy. LUG Light Factory rozświetli stołeczną zieleń

Publikacja: 22.08.2025 14:15

Drogowcy rozstrzygnęli ważny przetarg na miejskie oświetlenie

Foto: ZDM

Kacper Komaiszko
Warszawskie parki przejdą gruntowną modernizację oświetlenia, która przyniesie miastu znaczące oszczędności i korzyści ekologiczne. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z firmą LUG Light Factory na dostawę ponad 2600 innowacyjnych opraw LED. Inwestycja obejmie kilkadziesiąt parków po obu stronach Wisły.

To kolejny etap transformacji energetycznej stolicy, w której LUG Light Factory odgrywa kluczową rolę, dostarczając już ponad 80 tysięcy opraw SAVA na warszawskie ulice. Celem modernizacji jest nie tylko zwiększenie funkcjonalności i estetyki, ale także podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach zielonych.

Mapa modernizacji oświetlenia na terenie Warszawy

Foto: ZDM Warszawa

Technologia przyszłości i połączenie z naturą

Zwycięzca przetargu, firma LUG Light Factory, dostarczy ponad 2600 opraw LED w ramach dwóch przetargów. Oprawy te, specjalnie zaprojektowane dla Warszawy, wykorzystują technologię Tunable White i są wyposażone w czujniki ruchu. To rozwiązanie umożliwia dostosowanie światła do obecności użytkowników i pory dnia, co zapewnia optymalne zużycie energii.

Inteligentny system zmienia temperaturę barwową światła w zależności od pory. Wieczorem, dla poprawy percepcji i komfortu, oprawy będą świecić światłem o wyższej temperaturze barwowej (3000K). Od godziny 22:00 temperatura spadnie do 2600K, natomiast od północy do rana osiągnie 2200K. Takie rozwiązanie ma na celu pogodzenie bezpieczeństwa społecznego z troską o bioróżnorodność, wspierając rozwój miejscowej fauny i flory.

Oszczędności i korzyści ekologiczne

Modernizacja oświetlenia przyniesie miastu wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Szacuje się, że roczne oszczędności finansowe wyniosą około 450 000 zł, co stanowi znaczącą wartość dodaną dla budżetu miasta. Dodatkowo, Warszawa ograniczy zużycie energii elektrycznej o ponad 515 000 kWh rocznie, co przełoży się na mniejsze obciążenie dla infrastruktury energetycznej. Inwestycja przyczyni się również do redukcji emisji CO2, co wspiera cele klimatyczne stolicy.

Nowe oświetlenie po obu stronach Wisły

Projekt obejmuje ponad 30 parków w różnych dzielnicach Warszawy. Wśród lokalizacji znajdują się między innymi Park Kępa Potocka, Moczydło, Arkadia, Promenada, Szymańskiego i Picassa. Chociaż większość parków objętych modernizacją znajduje się po lewej stronie Wisły, projekt obejmuje również tereny prawobrzeżne. Łączna liczba opraw odpowiada oświetleniu ponad 50 boisk piłkarskich, a długość ścieżek objętych modernizacją przekracza 30 km.

Jak podkreśla Mariusz Ejsmont, Członek Zarządu LUG Light Factory – „Takie rozwiązanie sprawia, że Warszawa może rozwijać się w sposób zrównoważony, redukując zużycie energii elektrycznej i koszty ponoszone przez miasto, zwiększając bezpieczeństwo w przestrzeniach zielonych oraz troszcząc się o bioróżnorodność”. Z kolei Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG Light Factory, dodaje, że realizacja projektu w stolicy to „wyraz zaufania do marki LUG i potwierdzenie naszej pozycji jako lidera innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych w przestrzeni publicznej”.

