Nowe oświetlenie w parkach Warszawy. LUG Light Factory rozświetli stołeczną zieleń

Warszawskie parki przejdą gruntowną modernizację oświetlenia, która przyniesie miastu znaczące oszczędności i korzyści ekologiczne. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z firmą LUG Light Factory na dostawę ponad 2600 innowacyjnych opraw LED. Inwestycja obejmie kilkadziesiąt parków po obu stronach Wisły.



To kolejny etap transformacji energetycznej stolicy, w której LUG Light Factory odgrywa kluczową rolę, dostarczając już ponad 80 tysięcy opraw SAVA na warszawskie ulice. Celem modernizacji jest nie tylko zwiększenie funkcjonalności i estetyki, ale także podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach zielonych.

Mapa modernizacji oświetlenia na terenie Warszawy Foto: ZDM Warszawa

Technologia przyszłości i połączenie z naturą

Zwycięzca przetargu, firma LUG Light Factory, dostarczy ponad 2600 opraw LED w ramach dwóch przetargów. Oprawy te, specjalnie zaprojektowane dla Warszawy, wykorzystują technologię Tunable White i są wyposażone w czujniki ruchu. To rozwiązanie umożliwia dostosowanie światła do obecności użytkowników i pory dnia, co zapewnia optymalne zużycie energii.

Inteligentny system zmienia temperaturę barwową światła w zależności od pory. Wieczorem, dla poprawy percepcji i komfortu, oprawy będą świecić światłem o wyższej temperaturze barwowej (3000K). Od godziny 22:00 temperatura spadnie do 2600K, natomiast od północy do rana osiągnie 2200K. Takie rozwiązanie ma na celu pogodzenie bezpieczeństwa społecznego z troską o bioróżnorodność, wspierając rozwój miejscowej fauny i flory.