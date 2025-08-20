25.1°C
Miejska wyspa ciepła w centrum Warszawy. Te ulice nagrzewają się najszybciej

Publikacja: 20.08.2025 07:45

Rejon ulicy Złotej i Zgoda to jedna z miejskich wysp ciepła w stolicy

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
Rejon ulicy Złotej i Zgoda jest jednym z najbardziej nagrzewających się miejsc w Warszawie – tak wynika z badań przeprowadzonych przez ZDM. W ciągu ostatnich 3 miesięcy odnotowano tam ponad 40 gorących nocy, a kawałek dalej tylko 17.

W rejonie ulic Złotej i Zgoda występuje tzw. miejska wyspa ciepła. Wszystko z powodu dużej ilości betonu i niewielkiej ilości zieleni. Gdy dodamy do tego wysoką temperaturę i brak przepływu powietrza, okazuje się, że to miejsce nagrzewa się znacznie szybciej niż otaczające je tereny i nie jest w stanie schłodzić się nocą. Znaczącym czynnikiem w tej okolicy jest również gęsta zabudowa miejska, która akumuluje ciepło w ciągu dnia. Zjawisko miejskiej wyspy ciepła jest najbardziej odczuwalne podczas bezwietrznej i bezchmurnej pogody, zwłaszcza w nocy i nad ranem. Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Ponad 40 gorących nocy. ZDM porównał wyniki badań lokalnego klimatu

Przebudowa rejonu ulic Złota–Zgoda rozpoczęła się w sierpniu 2024 roku jako element projektu Nowe Centrum Warszawy. Jeszcze przed rozpoczęciem prac zamontowano tam cztery czujniki, które mierzyły temperaturę i wilgotność. ZDM chce powtórzyć pomiary po modernizacji oraz ponownie po 2–3 latach, gdy posadzona zieleń zdąży się już rozwinąć. Jak czytamy w komunikacie na stronie Zarządu Dróg Miejskich, już teraz udało się porównać zebrane dane z innymi punktami pomiarowymi w Warszawie. Okazuje się, że różnice są spore.

ZDM przyznaje, że rejon ulic Złota–Zgoda potrzebuje pilnych działań adaptacyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że ta okolica mocno nagrzewa się w ciągu dnia i nie schładza nocą. Spośród 93 dni pomiarowych, ponad 40 nocy było bardzo gorących (temperatura nie spadła poniżej 18 stopni Celsjusza), a ponad 20 z nich zostało uznanych za noce tropikalne (temperatura równa lub wyższa niż 20 stopni Celsjusza). Co ciekawe, w odległości zaledwie 3 km odnotowano już zupełnie inne wyniki. Na zazielenionym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Podchorążych zarejestrowano 20 gorących nocy i 5 tropikalnych, z kolei w Łazienkach Królewskich odpowiednio 17 i 3. Pokazuje to, że kluczowym elementem łagodzącym efekt miejskiej wyspy ciepła jest obecność zieleni.

Zieleń zamiast betonu. ZDM o przebudowie w rejonie Złotej i Zgoda

ZDM przyznaje, że do tej pory w rejonie dwóch wspomnianych ulic zieleń występowała jedynie symbolicznie – głównie w donicach i w formie niskiej roślinności. Wyniki badań wskazują tymczasem, że jednym z najlepszych sposobów na poprawę mikroklimatu w mieście jest sadzenie dużych drzew. Wynika to z tego, że takie drzewa zapewniają cień i w związku z tym ograniczają nagrzewanie się powierzchni, zwiększają parowanie wody z liści, działając niczym naturalna klimatyzacja oraz obniżają temperaturę i to nawet o kilka stopni. Na ten moment ZDM posadził 11 9-metrowych wiązów przy ul. Zgoda. Docelowo w ramach przebudowy tego rejonu ma zostać zasadzonych 167 drzew. Wraz z bylinami i krzewami stworzą one zielony obszar o powierzchni niemal 3 tys. m kw. Na tym terenie znalazły się również dwa zbiorniki retencyjne, których zadaniem jest zwiększenie odporności tej przestrzeni na gwałtowne opady. Zbiorniki gromadzą deszczówkę, zapobiegają podtopieniom i nawadniają zieleń.

W ramach projektu Nowe Centrum Warszawy ZDM posadził już 455 drzew. Po zakończeniu wszystkim prac będzie ich 611. Kolejne nasadzenia są planowane przy ul. Marszałkowskiej. Końcowy efekt prac będzie można ocenić w kolejnych badaniach dotyczących temperatury i wilgotności w tym rejonie.

