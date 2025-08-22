Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej coraz bliżej? Od września spotkania z mieszkańcami

Ruszają spotkania dotyczące przebiegu OAW
GDDKiA w Warszawie informuje, że prace projektowe związane z przygotowaniem propozycji wariantów przebiegu zachodniej części OAW (Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej) są kontynuowane i dotyczą odcinka od projektowanej drogi ekspresowej S10 w rejonie Nacpolska, przez drogę krajową nr 92, po drogę ekspresową S7 na południe od Warszawy. W związku z tym we wrześniu odbędą się spotkania informacyjne w ośmiu gminach dotyczące odcinka od S10 do DK92. W październiku i listopadzie zostaną natomiast przeprowadzone spotkania w 13 gminach dotyczące fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy.
Jak wynika z wypowiedzi Małgorzaty Tarnowskiej, rzecznika prasowego oddziału GDDKiA w Warszawie, „w ramach prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym przygotowane zostały cztery warianty przebiegu przyszłej trasy. Od projektowanej S10 do DK92 – to jest pierwszy odcinek – i dalej od DK92 do S7 na południu od Warszawy – to drugi odcinek".
"Jednym z wariantów jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości. Początek pierwszego odcinka założono na połączenie z planowaną trasą S10 w rejonie Nacpolska, następnie trzy warianty – zielony, czerwony i błękitny – przebiegają po zachodniej stronie Wyszogrodu, a wariant niebieski – po wschodniej stronie tego miasta. Wszystkie kończą się na przecięciu DK92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa. Wariant zielony, czerwony i niebieski w gminie Nowa Sucha, a wariant błękitny – w gminie Sochaczew”.
Spotkania informacyjne pozwolą GDDKiA na zebranie opinii mieszkańców oraz władz samorządowych związanych z przebiegiem przyszłej OAW. Aktualnie wszystkie warianty są brane pod uwagę na tym samym poziomie, w związku z tym każda uwaga i wniosek ze spotkań informacyjnych będą podlegały szczegółowej analizie.
Spotkania te odbędą się w dwóch turach – od godziny 11 do 15 na pytania zainteresowanych będą odpowiadać projektanci. Od godziny 16 odbywać będą się natomiast spotkania ogólne dotyczące przebiegu wszystkich wariantów przebiegających przez poszczególne gminy.
Spotkania informacyjne odbędą się w:
Od 21 sierpnia materiały informacyjne oraz formularz opinii są dostępne na stronie oaw-s10-dk92.pl. Opinie przyjmowane będą do 3 października 2025 roku.
Formularze można przesłać: