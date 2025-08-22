20.3°C
Życie Warszawy

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej coraz bliżej? Od września spotkania z mieszkańcami

Publikacja: 22.08.2025 13:45

Ruszają spotkania dotyczące przebiegu OAW

Ruszają spotkania dotyczące przebiegu OAW

Foto: GDDKiA

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
We wrześniu ruszy akcja informacyjna dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców w sprawie budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Rozważane będą cztery warianty trasy. Oto planowane terminy spotkań.

GDDKiA w Warszawie informuje, że prace projektowe związane z przygotowaniem propozycji wariantów przebiegu zachodniej części OAW (Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej) są kontynuowane i dotyczą odcinka od projektowanej drogi ekspresowej S10 w rejonie Nacpolska, przez drogę krajową nr 92, po drogę ekspresową S7 na południe od Warszawy. W związku z tym we wrześniu odbędą się spotkania informacyjne w ośmiu gminach dotyczące odcinka od S10 do DK92. W październiku i listopadzie zostaną natomiast przeprowadzone spotkania w 13 gminach dotyczące fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. O jakich wariantach trasy mowa?

Jak wynika z wypowiedzi Małgorzaty Tarnowskiej, rzecznika prasowego oddziału GDDKiA w Warszawie, „w ramach prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym przygotowane zostały cztery warianty przebiegu przyszłej trasy. Od projektowanej S10 do DK92 – to jest pierwszy odcinek – i dalej od DK92 do S7 na południu od Warszawy – to drugi odcinek".

Jak przebiegać będą spotkania informacyjne?

Spotkania informacyjne pozwolą GDDKiA na zebranie opinii mieszkańców oraz władz samorządowych związanych z przebiegiem przyszłej OAW. Aktualnie wszystkie warianty są brane pod uwagę na tym samym poziomie, w związku z tym każda uwaga i wniosek ze spotkań informacyjnych będą podlegały szczegółowej analizie.

Spotkania te odbędą się w dwóch turach – od godziny 11 do 15 na pytania zainteresowanych będą odpowiadać projektanci. Od godziny 16 odbywać będą się natomiast spotkania ogólne dotyczące przebiegu wszystkich wariantów przebiegających przez poszczególne gminy.

Kiedy odbędą się wrześniowe spotkania informacyjne w sprawie OAW?

Spotkania informacyjne odbędą się w:

  • gminie Naruszewo – 4 września 2025 roku; Świetlica wiejska w Nacpolsku, ul. Szkolna 16; spotkania indywidualne: godz. 11-15, spotkanie ogólne: godz. 16-18;
  • gminie Mała Wieś – 5 września 2025 roku; Sala konferencyjna Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1; spotkania indywidualne: godz. 11-15, spotkanie ogólne: godz. 16–18;
  • gminie Młodzieszyn – 9 września 2025 roku; Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, ul. Wspólna 13A; spotkania indywidualne: godz. 11–15, spotkanie ogólne: godz. 16–18;
  • gminie Brochów – 10 września 2025 roku; Ochotnicza Straż Pożarna w Przęsławicach, Przęsławice 52; spotkania indywidualne: godz. 11–15, spotkanie ogólne: godz. 16–18;
  • gminie Wyszogród – 11 września 2025 roku; Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszogrodzie, sala na I piętrze, ul. Niepodległości 6; spotkania indywidualne: godz. 11–15, spotkanie ogólne: godz. 16–18;
  • gminie Rybno – 15 września 2025 roku; spotkania indywidualne w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Długa 20, spotkania ogólne w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, ul. Długa 11; spotkania indywidualne: godz.11–15, spotkanie ogólne: godz. 16–18;
  • gminie Nowa Sucha – 16 września 2025 roku; spotkania indywidualne w sali w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim, Kozłów Szlachecki 38A, spotkanie ogólne w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlachecki, Kozłów Szlachecki 54; spotkania indywidualne: godz. 11–15, spotkanie ogólne: godz. 16–18;
  • gminie Sochaczew – 18 września 2025 roku; sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Kątach, Kąty 74B; spotkania indywidualne: godz. 11–15, spotkanie ogólne: godz. 16–18;

GDDKiA czeka na opinie

Od 21 sierpnia materiały informacyjne oraz formularz opinii są dostępne na stronie oaw-s10-dk92.pl. Opinie przyjmowane będą do 3 października 2025 roku.

Formularze można przesłać:

  • mailowo skan lub zdjęcie obu stron na adres [email protected];
  • tradycyjnie na adres: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o., ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa.
