Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej coraz bliżej? Od września spotkania z mieszkańcami

We wrześniu ruszy akcja informacyjna dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców w sprawie budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Rozważane będą cztery warianty trasy. Oto planowane terminy spotkań.



GDDKiA w Warszawie informuje, że prace projektowe związane z przygotowaniem propozycji wariantów przebiegu zachodniej części OAW (Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej) są kontynuowane i dotyczą odcinka od projektowanej drogi ekspresowej S10 w rejonie Nacpolska, przez drogę krajową nr 92, po drogę ekspresową S7 na południe od Warszawy. W związku z tym we wrześniu odbędą się spotkania informacyjne w ośmiu gminach dotyczące odcinka od S10 do DK92. W październiku i listopadzie zostaną natomiast przeprowadzone spotkania w 13 gminach dotyczące fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. O jakich wariantach trasy mowa?

Jak wynika z wypowiedzi Małgorzaty Tarnowskiej, rzecznika prasowego oddziału GDDKiA w Warszawie, „w ramach prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym przygotowane zostały cztery warianty przebiegu przyszłej trasy. Od projektowanej S10 do DK92 – to jest pierwszy odcinek – i dalej od DK92 do S7 na południu od Warszawy – to drugi odcinek".

"Jednym z wariantów jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości. Początek pierwszego odcinka założono na połączenie z planowaną trasą S10 w rejonie Nacpolska, następnie trzy warianty – zielony, czerwony i błękitny – przebiegają po zachodniej stronie Wyszogrodu, a wariant niebieski – po wschodniej stronie tego miasta. Wszystkie kończą się na przecięciu DK92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa. Wariant zielony, czerwony i niebieski w gminie Nowa Sucha, a wariant błękitny – w gminie Sochaczew”.