Życie Warszawy

GDDKiA pokazała kolejne warianty dużej obwodnicy Warszawy. Spotkania w 13 gminach

Publikacja: 26.09.2025 11:30

Ruszają spotkania informacyjne dla mieszkańców. To kolejny krok w stronę budowy Obwodnicy Aglomeracj

Ruszają spotkania informacyjne dla mieszkańców. To kolejny krok w stronę budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Foto: Maja / Adobe Stock

Maria Krzos
Rozpoczął się kolejny etap przygotowań do budowy zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), tzw. dużej obwodnicy Warszawy. GDDKiA zaprezentowała propozycje przebiegu jej południowego odcinka i rozpoczęła zbieranie opinii. Wkrótce rozpoczną się też spotkania informacyjne dla mieszkańców 13 gmin, których bezpośrednio dotyczy ta inwestycja.

Startujące 13 października konsultacje odnoszą się do odcinka rozpoczynającego się od DK92 w okolicach Sochaczewa do skrzyżowania z S7 na południe od Warszawy (w okolicach Grójca i Tarczyna – dokładna lokalizacja zależy od wariantu). Wcześniej GDDKiA prowadziła spotkania informacyjne dla odcinka od S10 w rejonie Nacpolska do DK92. Odbyły się w ośmiu gminach.

Zachodnia cześć OAW: dwa odcinki, cztery warianty, dwa podwarianty

W ramach prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) przygotowane zostały cztery warianty przyszłej trasy od projektowanej S10 do DK92 (pierwszy odcinek – ten, do którego spotkania informacyjne już się zakończyły) i cztery warianty wraz z dwoma podwariantami dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy (drugi odcinek – ten, dla którego spotkania informacyjne rozpoczną się 13 października). Jednym z projektowanych wariantów jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości.

„Początek drugiego odcinka założono na przecięciu z DK92, po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa” – wyjaśnia GDDKiA. „Następnie wszystkie warianty trasy przebiegają po zachodniej stronie Żyrardowa i po północnej stronie Mszczonowa, kończąc się na przecięciu z S7 w okolicy Grójca i Tarczyna” – czytamy.

GDDKiA tłumaczy, że rozpoczęcie spotkań informacyjnych to pierwszy z wielu etapów, które doprowadzą do powstania OAW. „Na tym etapie jeszcze nic nie jest przesądzone, wszystkie warianty są traktowane na równi. Wnioski i uwagi zgłoszone w trakcie spotkań informacyjnych będą szczegółowo analizowane przez GDDKiA i projektantów” – podkreśla.

Opinie można przesyłać do 21 listopada

Na stronie internetowej https://www.trakt.eu/oaw-dk92-s7/ dostępne są już materiały informacyjne wraz z formularzem opinii na temat planowanego przebiegu drugiego odcinka zachodniej części OAW. Opinie są przyjmowane do 21 listopada 2025 r. (decyduje data wysłania). Formularze można przesyłać na adres biura projektowego:

  • pocztą e-mail (skan lub zdjęcie obu stron formularza) na adres: [email protected],
  • pocztą tradycyjną na adres: TRAKT Sp. z o.o. sp.k, Al. Wojciecha Korfantego 160, 40-153 Katowice.
Spotkania informacyjne dla mieszkańców i samorządowców 

Podczas spotkań informacyjnych zbierane będą opinie społeczeństwa i władz samorządowych dotyczące przebiegu przyszłej OAW. „Analogicznie do spotkań przeprowadzonych dla odcinka pierwszego, w tym przypadku będą się one także odbywać w każdej gminie w dwóch turach. W godz. 11-15 projektanci będą odpowiadać na indywidualne pytania zainteresowanych (bez konieczności wcześniejszego umawiania się), natomiast o godz. 16 rozpoczynać się będzie spotkanie ogólne, dotyczące przebiegu wszystkich wariantów przebiegających przez poszczególne gminy". Kolejnym krokiem będzie przeanalizowanie zgłaszanych postulatów pod względem możliwych korekt przebiegu trasy.

Harmonogram spotkań informacyjnych ws. drugiego odcinka zachodniej części OAW: 

  • miasto i gmina Sochaczew, 13 października (poniedziałek) w godz.11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne); Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. 15 sierpnia 83, 96-500 Sochaczew
  • gmina Teresin, 14 października (wtorek) w godzinach 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne); Dworzec TO.Kultura, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
  • gmina Nowa Sucha Sochaczew, 16 października (czwartek) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej, Nowa Sucha 50A, 96-513 Nowa Sucha oraz w godz. 16-18 (spotkanie ogólne) w SP im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie, Kurdwanów 35, 96-513 Kurdwanów
  • miasto i gmina Grójec, 20 października (poniedziałek) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec (sala konferencyjna na 1 piętrze w Urzędzie Gminy) oraz 16-18 (spotkanie ogólne) w Hali Sportowej Spartakus, ul. Sportowa 16, 05-600 Grójec
  • miasto i gmina Tarczyn, 21 października (wtorek) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, sala widowiskowa, kino, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn
  • gmina Belsk Duży, 23 października (czwartek) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne), Ochotnicza Straż Pożarna, Wilczogóra 12a, 05-622 Belsk Duży
  • gmina Radziejowice, 27 października (poniedziałek) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne), Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3, 96-300 Korytów A
  • miasto i gmina Wiskitki, 28 października (wtorek) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne), Sala OSP, ul. Żyrardowska 3, 96-315 Wiskitki
  • miasto i gmina Mszczonów, 30 października (czwartek) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne), Mszczonowski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów
  • gmina Żabia Wola, 4 listopada (wtorek) w godzinach 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne), Ochotnicza Straży Pożarnej w Skułach, ul. Strażacka 9, 96-321 Bartoszówka
  • gmina Pniewy, 5 listopada (środa) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne), Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie, Kruszew 57a, 05-652 Pniewy
  • gmina Puszcza Mariańska, 6 listopada (czwartek) w godz. 11-15 (spotkania indywidualne) i 16-18 (spotkanie ogólne), OSP w Walerianach, Waleriany 8b, 96-330 Waleriany
Wniosek o decyzję środowiskową dla zachodniej OAW w przyszłym roku

„Po zakończeniu akcji informacyjnych przeanalizujemy wraz z biurem projektowym wszystkie opinie i postulaty. Te, które będą możliwe do wprowadzenia, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Po kolejnych analizach zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant przebiegu drogi. To on zostanie wskazany jako wariant preferowany we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej. „Wniosek do RDOŚ w Warszawie planujemy złożyć w drugiej połowie 2026 r.” – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

