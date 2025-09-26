Rozpoczął się kolejny etap przygotowań do budowy zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), tzw. dużej obwodnicy Warszawy. GDDKiA zaprezentowała propozycje przebiegu jej południowego odcinka i rozpoczęła zbieranie opinii. Wkrótce rozpoczną się też spotkania informacyjne dla mieszkańców 13 gmin, których bezpośrednio dotyczy ta inwestycja.



Startujące 13 października konsultacje odnoszą się do odcinka rozpoczynającego się od DK92 w okolicach Sochaczewa do skrzyżowania z S7 na południe od Warszawy (w okolicach Grójca i Tarczyna – dokładna lokalizacja zależy od wariantu). Wcześniej GDDKiA prowadziła spotkania informacyjne dla odcinka od S10 w rejonie Nacpolska do DK92. Odbyły się w ośmiu gminach.

Reklama Reklama

Zachodnia cześć OAW: dwa odcinki, cztery warianty, dwa podwarianty

W ramach prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) przygotowane zostały cztery warianty przyszłej trasy od projektowanej S10 do DK92 (pierwszy odcinek – ten, do którego spotkania informacyjne już się zakończyły) i cztery warianty wraz z dwoma podwariantami dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy (drugi odcinek – ten, dla którego spotkania informacyjne rozpoczną się 13 października). Jednym z projektowanych wariantów jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości.

„Początek drugiego odcinka założono na przecięciu z DK92, po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa” – wyjaśnia GDDKiA. „Następnie wszystkie warianty trasy przebiegają po zachodniej stronie Żyrardowa i po północnej stronie Mszczonowa, kończąc się na przecięciu z S7 w okolicy Grójca i Tarczyna” – czytamy.

GDDKiA tłumaczy, że rozpoczęcie spotkań informacyjnych to pierwszy z wielu etapów, które doprowadzą do powstania OAW. „Na tym etapie jeszcze nic nie jest przesądzone, wszystkie warianty są traktowane na równi. Wnioski i uwagi zgłoszone w trakcie spotkań informacyjnych będą szczegółowo analizowane przez GDDKiA i projektantów” – podkreśla.