Ruszają spotkania informacyjne dla mieszkańców. To kolejny krok w stronę budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Startujące 13 października konsultacje odnoszą się do odcinka rozpoczynającego się od DK92 w okolicach Sochaczewa do skrzyżowania z S7 na południe od Warszawy (w okolicach Grójca i Tarczyna – dokładna lokalizacja zależy od wariantu). Wcześniej GDDKiA prowadziła spotkania informacyjne dla odcinka od S10 w rejonie Nacpolska do DK92. Odbyły się w ośmiu gminach.
W ramach prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) przygotowane zostały cztery warianty przyszłej trasy od projektowanej S10 do DK92 (pierwszy odcinek – ten, do którego spotkania informacyjne już się zakończyły) i cztery warianty wraz z dwoma podwariantami dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy (drugi odcinek – ten, dla którego spotkania informacyjne rozpoczną się 13 października). Jednym z projektowanych wariantów jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości.
„Początek drugiego odcinka założono na przecięciu z DK92, po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa” – wyjaśnia GDDKiA. „Następnie wszystkie warianty trasy przebiegają po zachodniej stronie Żyrardowa i po północnej stronie Mszczonowa, kończąc się na przecięciu z S7 w okolicy Grójca i Tarczyna” – czytamy.
GDDKiA tłumaczy, że rozpoczęcie spotkań informacyjnych to pierwszy z wielu etapów, które doprowadzą do powstania OAW. „Na tym etapie jeszcze nic nie jest przesądzone, wszystkie warianty są traktowane na równi. Wnioski i uwagi zgłoszone w trakcie spotkań informacyjnych będą szczegółowo analizowane przez GDDKiA i projektantów” – podkreśla.
Na stronie internetowej https://www.trakt.eu/oaw-dk92-s7/ dostępne są już materiały informacyjne wraz z formularzem opinii na temat planowanego przebiegu drugiego odcinka zachodniej części OAW. Opinie są przyjmowane do 21 listopada 2025 r. (decyduje data wysłania). Formularze można przesyłać na adres biura projektowego:
Podczas spotkań informacyjnych zbierane będą opinie społeczeństwa i władz samorządowych dotyczące przebiegu przyszłej OAW. „Analogicznie do spotkań przeprowadzonych dla odcinka pierwszego, w tym przypadku będą się one także odbywać w każdej gminie w dwóch turach. W godz. 11-15 projektanci będą odpowiadać na indywidualne pytania zainteresowanych (bez konieczności wcześniejszego umawiania się), natomiast o godz. 16 rozpoczynać się będzie spotkanie ogólne, dotyczące przebiegu wszystkich wariantów przebiegających przez poszczególne gminy". Kolejnym krokiem będzie przeanalizowanie zgłaszanych postulatów pod względem możliwych korekt przebiegu trasy.
Harmonogram spotkań informacyjnych ws. drugiego odcinka zachodniej części OAW:
„Po zakończeniu akcji informacyjnych przeanalizujemy wraz z biurem projektowym wszystkie opinie i postulaty. Te, które będą możliwe do wprowadzenia, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej” – czytamy w komunikacie GDDKiA.
Po kolejnych analizach zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant przebiegu drogi. To on zostanie wskazany jako wariant preferowany we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej. „Wniosek do RDOŚ w Warszawie planujemy złożyć w drugiej połowie 2026 r.” – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.