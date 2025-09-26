Nowe torowisko, więcej zieleni. Za 13 dni Marszałkowską pojadą tramwaje

Intensywne prace przy przebudowie torowiska na Marszałkowskiej, na odcinku między ul. Widok a przystankiem Królewska, wchodzą w decydującą fazę. Do ponownego uruchomienia komunikacji szynowej zostało tylko kilkanaście dni. Wykonawca robót, firma Balzola Polska, właśnie rozpoczęła się wieszanie sieci trakcyjnej.



Modernizacja, która dobiega końca przyniesie mieszkańcom nie tylko nowe, trwałe torowisko, ale też znaczące zmiany w estetyce i funkcjonalności przestrzeni miejskiej, a tramwaje wrócą na Marszałkowską zgodnie z zapowiedzią – 13 października.

Zielone rozwiązania i trwałe nawierzchnie

Nowe torowisko zyska wyjątkowo zielony charakter na odcinku Królewska – Świętokrzyska, gdzie zastosowany zostanie rozchodnik. Z kolei między Świętokrzyską a rondem Dmowskiego utrzymana zostanie nawierzchnia przejezdna wykonana z prefabrykowanych płyt z zabudową kostki. To rozwiązanie, wprowadzone na wniosek pogotowia ratunkowego, gwarantuje zarówno trwałość, estetykę, jak i szybki przejazd służb.

Sadzenie drzew przewidziano na późną jesień, już po wznowieniu ruchu tramwajowego.

Nowa organizacja przestrzeni i bezpieczeństwo ruchu

Projekt przebudowy uwzględnia również poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Zachowano miejsce na dodatkowe przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, skręty bądź zawrotki dla kierowców na wysokości ulic Sienkiewicza i Złotej. Ponadto, przy torowisku, na odcinku Plac Centralny – Królewska, wykonywane są pasy separacyjne, które stanowią przestrzeń na nową zieleń wysoką i niską.