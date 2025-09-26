12.4°C
1033.3 hPa
Życie Warszawy

Nowe torowisko, więcej zieleni. Za 13 dni Marszałkowską pojadą tramwaje

Publikacja: 26.09.2025 07:35

Kompozycja nowego torowiska oraz gmachów MSN i PKiN

10 zdjęć

Zobacz

Kompozycja nowego torowiska oraz gmachów MSN i PKiN

Foto: mat. pras.

M.B.
Intensywne prace przy przebudowie torowiska na Marszałkowskiej, na odcinku między ul. Widok a przystankiem Królewska, wchodzą w decydującą fazę. Do ponownego uruchomienia komunikacji szynowej zostało tylko kilkanaście dni. Wykonawca robót, firma Balzola Polska, właśnie rozpoczęła się wieszanie sieci trakcyjnej.

Modernizacja, która dobiega końca przyniesie mieszkańcom nie tylko nowe, trwałe torowisko, ale też znaczące zmiany w estetyce i funkcjonalności przestrzeni miejskiej, a tramwaje wrócą na Marszałkowską zgodnie z zapowiedzią – 13 października.

Polecane
Drogowcy wstrzymają prace wokół filharmonii na czas Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Drogowcy wstrzymują prace dla pianistów. Priorytetem muzyka

Zielone rozwiązania i trwałe nawierzchnie

Nowe torowisko zyska wyjątkowo zielony charakter na odcinku Królewska – Świętokrzyska, gdzie zastosowany zostanie rozchodnik. Z kolei między Świętokrzyską a rondem Dmowskiego utrzymana zostanie nawierzchnia przejezdna wykonana z prefabrykowanych płyt z zabudową kostki. To rozwiązanie, wprowadzone na wniosek pogotowia ratunkowego, gwarantuje zarówno trwałość, estetykę, jak i szybki przejazd służb.

Sadzenie drzew przewidziano na późną jesień, już po wznowieniu ruchu tramwajowego. 

Nowa organizacja przestrzeni i bezpieczeństwo ruchu

Projekt przebudowy uwzględnia również poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Zachowano miejsce na dodatkowe przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, skręty bądź zawrotki dla kierowców na wysokości ulic Sienkiewicza i Złotej. Ponadto, przy torowisku, na odcinku Plac Centralny – Królewska, wykonywane są pasy separacyjne, które stanowią przestrzeń na nową zieleń wysoką i niską.

Reklama
Reklama

Koordynacja z ZDM i nasadzenia po jesieni

Wdrożenie nowej organizacji ruchu i wprowadzenie zieleni wysokiej jest ściśle koordynowane z Zarządem Dróg Miejskich Warszawa (ZDM). Sadzenie drzew przewidziano na późną jesień, już po wznowieniu ruchu tramwajowego. Co istotne, prace prowadzone przez drogowców w ramach tej koordynacji nie będą już wymagały kolejnych utrudnień w kursowaniu tramwajów.

Polecane
Firma Balzola Polska ma wymienić całe torowisko na kilometrowym odcinku pomiędzy ul. Widok a zespołe
remonty
Rusza przebudowa trasy tramwajowej na ul. Marszałkowskiej

Prace utrzymaniowe i planowanie przyszłości

Przy okazji modernizacji kluczowego odcinka, prowadzone są także prace utrzymaniowe na sąsiednich torach: wymieniane są zużyte szyny i podkłady między Królewską a Senatorską oraz zagęszczana podsypka. Wykonawca pomyślał też o przyszłości, wykonując zabudowę pod przyszłe przejście dla pieszych na wysokości Ogrodu Saskiego. Dzięki temu jego budowa przez ZDM w przyszłości nie będzie już wiązała się z przerwami w kursowaniu tramwajów. Po zakończeniu wszystkich prac, pasażerowie mogą oczekiwać, że transport szynowy w samym sercu Warszawy będzie szybszy i bardziej komfortowy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Trwają prace przy rozbudowie autostrady A2 na trasie Warszawa – Biała Podlaska
drogi

A2 na wschód od stolicy. Kiedy pojedziemy nowymi odcinkami?

Utrudnienia dotkną również pieszych – na czas asfaltowania zamknięte zostaną niektóre przejścia dla
remont

Wymiana nawierzchni Płochocińskiej. Roboty na pół tygodnia

Drogowcy obiecali skończyć remont ulicy Ciszewskiego pod koniec soboty
przebudowa

Remont ulicy Ciszewskiego przez pół weekendu

Prace związane z budową drugiej linii metra w Warszawie mają zakończyć się pod koniec przyszłego rok
metro

Pokazano postęp prac na linii M2. Koniec prac za rok?

Na odcinku od Dworca Gdańskiego w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław" zastosowano zielony dywan
remont na torach

Tramwaje wracają na Most Gdański i Słomińskiego

Największe utrudnienia na ulicy Grzybowskiej czekają kierowców od czwartku, 25 września
przebudowa

Grzybowska zmienia oblicze. Na początek utrudnienia w komunikacji

Prowadzone prace drogowe wpłyną na ruch drogowy i trasy komunikacji miejskiej
remonty

Tydzień utrudnień na drogach Wawra, Pragi Południe i Białołęki

Ulica Rozbrat zostanie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicą Szarą a wjazdem na parking szp
remont

Ulica Rozbrat zamknięta. Będą objazdy i zmiany w komunikacji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama