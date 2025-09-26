Nowe torowisko, więcej zieleni. Za 13 dni Marszałkowską pojadą tramwaje

Kompozycja nowego torowiska oraz gmachów MSN i PKiN
Modernizacja, która dobiega końca przyniesie mieszkańcom nie tylko nowe, trwałe torowisko, ale też znaczące zmiany w estetyce i funkcjonalności przestrzeni miejskiej, a tramwaje wrócą na Marszałkowską zgodnie z zapowiedzią – 13 października.
Nowe torowisko zyska wyjątkowo zielony charakter na odcinku Królewska – Świętokrzyska, gdzie zastosowany zostanie rozchodnik. Z kolei między Świętokrzyską a rondem Dmowskiego utrzymana zostanie nawierzchnia przejezdna wykonana z prefabrykowanych płyt z zabudową kostki. To rozwiązanie, wprowadzone na wniosek pogotowia ratunkowego, gwarantuje zarówno trwałość, estetykę, jak i szybki przejazd służb.
Projekt przebudowy uwzględnia również poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Zachowano miejsce na dodatkowe przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, skręty bądź zawrotki dla kierowców na wysokości ulic Sienkiewicza i Złotej. Ponadto, przy torowisku, na odcinku Plac Centralny – Królewska, wykonywane są pasy separacyjne, które stanowią przestrzeń na nową zieleń wysoką i niską.
Wdrożenie nowej organizacji ruchu i wprowadzenie zieleni wysokiej jest ściśle koordynowane z Zarządem Dróg Miejskich Warszawa (ZDM). Sadzenie drzew przewidziano na późną jesień, już po wznowieniu ruchu tramwajowego. Co istotne, prace prowadzone przez drogowców w ramach tej koordynacji nie będą już wymagały kolejnych utrudnień w kursowaniu tramwajów.
Przy okazji modernizacji kluczowego odcinka, prowadzone są także prace utrzymaniowe na sąsiednich torach: wymieniane są zużyte szyny i podkłady między Królewską a Senatorską oraz zagęszczana podsypka. Wykonawca pomyślał też o przyszłości, wykonując zabudowę pod przyszłe przejście dla pieszych na wysokości Ogrodu Saskiego. Dzięki temu jego budowa przez ZDM w przyszłości nie będzie już wiązała się z przerwami w kursowaniu tramwajów. Po zakończeniu wszystkich prac, pasażerowie mogą oczekiwać, że transport szynowy w samym sercu Warszawy będzie szybszy i bardziej komfortowy.