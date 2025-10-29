Jaka będzie ostateczna trasa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej? Emocje na spotkaniach z mieszkańcami

W podwarszawskich gminach trwają spotkania informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW)
W październiku i listopadzie odbywają się spotkania informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców dotyczące drugiego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) od DK92 do S7 na południe od Warszawy.
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) jest jedną z kluczowych inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Ma za zadanie odciążenie aglomeracji warszawskiej i samej stolicy od ruchu tranzytowego. Planowana obwodnica ma być położona w ciągu dróg szybkiego ruchu - A50 i S50.
Aktualnie inwestycja jest na etapie przygotowań. Prowadzone są prace projektowe związane z przygotowaniem propozycji wariantów przebiegu zachodniej części obwodnicy. Zakończyły się już spotkania informacyjne dla odcinka od S10 do DK92. Obecnie trwa akcja informacyjna dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy.
Jak informuje GDDKiA, przygotowano cztery warianty przebiegu odcinka od S10 do DK92 (pierwszy odcinek) i cztery warianty wraz z dwoma podwariantami dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy (drugi odcinek). Jednym z nich jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50.
Początek drugiego odcinka założono na przecięciu z DK92, po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa. Następnie wszystkie warianty trasy przebiegają po zachodniej stronie Żyrardowa i po północnej stronie Mszczonowa, kończąc się na przecięciu z S7 w okolicy Grójca i Tarczyna.
Aktualnie nic nie jest jeszcze przesądzone i wszystkie warianty są traktowane na równi. Można się z nimi zapoznać podczas spotkań oraz na stronie GDDKiA.
Po zakończeniu akcji informacyjnej opinie i postulaty zostaną przeanalizowane. Następnie zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant przebiegu drogi, który będzie wskazany jako preferowany we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej. GDDKiA planuje złożyć wniosek o decyzję środowiskową dla zachodniej OAW w drugiej połowie 2026 r.
GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla wschodniej części OAW. Chodzi o fragment trasy od S7 na północ od Warszawy, która połączy się z S10 w rejonie Nacpolska, do S7 na południe od stolicy. Postępowanie ma być ogłoszone jeszcze w tym roku.
W październiku i listopadzie zaplanowano spotkania z mieszkańcami w 13 gminach. Część z nich już się odbyła. O jednym z nich informuje Przegląd Piaseczyński. Jak podaje serwis, w spotkaniu zorganizowanym 21 października w Tarczynie wzięło udział wielu mieszkańców gminy, a sprawa wzbudziła duże emocje. Przedstawiciele samorządu po raz kolejny podkreślili, że popierają jedynie wariant poprowadzenia OAW po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 50. Przedstawiciele GDDKiA zapewniali z kolei, że żadna z opcji nie została jeszcze wybrana.
W ostatnich dniach GDDKiA poinformowała także o dodatkowym spotkaniu w Żyrardowie, które odbędzie się w piątek 14 listopada.
Oto lista najbliższych spotkań informacyjnych w sprawie OAW:
30 października (czwartek) w godzinach 11-15 – spotkania indywidualne i 16-18 – spotkanie ogólne
Mszczonowski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów
4 listopada (wtorek) w godzinach 11-15 – spotkania indywidualne i 16-18 – spotkanie ogólne
Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach, ul. Strażacka 9, 96-321 Bartoszówka
5 listopada (środa) w godzinach 11-15 – spotkania indywidualne i 16-18 – spotkanie ogólne
Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie, Kruszew 57a, 05-652 Pniewy
6 listopada (czwartek) w godzinach 11-15 – spotkania indywidualne i 16-18 – spotkanie ogólne
OSP w Walerianach, Waleriany 8b, 96-330 Waleriany
14 listopada (piątek) w godzinach 16-18
Hotel Resursa, ul. 1 Maja 45