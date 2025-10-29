Jaka będzie ostateczna trasa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej? Emocje na spotkaniach z mieszkańcami

W podwarszawskich gminach trwają spotkania z mieszkańcami w sprawie przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. GDDKiA poinformowała o nowym terminie konsultacji w listopadzie. Przypomina również, kiedy i gdzie odbędą się wszystkie zaplanowane w najbliższym czasie spotkania informacyjne.



W październiku i listopadzie odbywają się spotkania informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców dotyczące drugiego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) od DK92 do S7 na południe od Warszawy.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Co wiadomo o inwestycji?

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) jest jedną z kluczowych inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Ma za zadanie odciążenie aglomeracji warszawskiej i samej stolicy od ruchu tranzytowego. Planowana obwodnica ma być położona w ciągu dróg szybkiego ruchu - A50 i S50.

Aktualnie inwestycja jest na etapie przygotowań. Prowadzone są prace projektowe związane z przygotowaniem propozycji wariantów przebiegu zachodniej części obwodnicy. Zakończyły się już spotkania informacyjne dla odcinka od S10 do DK92. Obecnie trwa akcja informacyjna dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy.

Warianty przebiegu zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Jak informuje GDDKiA, przygotowano cztery warianty przebiegu odcinka od S10 do DK92 (pierwszy odcinek) i cztery warianty wraz z dwoma podwariantami dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy (drugi odcinek). Jednym z nich jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50.