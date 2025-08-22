20.3°C
Życie Warszawy

Finał projektu z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Koncert „1025. Muzyka Katedr”

Publikacja: 22.08.2025 12:30

Koncert, na którym usłyszymy utwór „1025” Aleksandra Dębicza, rozpocznie się 26 sierpnia o godzinie 20.00

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
We wtorek 26 sierpnia 2025 roku w Warszawie odbędzie się koncert „1025. Muzyka Katedr”, który stanowi finał projektu realizowanego z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego.

Koncert, na którym usłyszymy utwór „1025” Aleksandra Dębicza, rozpocznie się 26 sierpnia o godz. 20 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8 w Warszawie. Wstęp jest wolny.

Program koncertu

Koncert otworzy utwór „Pasa Catedral” Aleksandra Dębicza, inspirowany sakralną przestrzenią i atmosferą katedr. Następnie wykonana zostanie „Muzyka Katedr – Interludium” Aleksandra Dębicza. Finałowo wybrzmi utwór „1025” tego artysty, który dedykowany jest pamięci Bolesława Chrobrego i tysiącletniej historii Polski.

Jak mówi autor o utworze: „[…] 1025 składa się z sześciu części, z których każda odwołuje się do ważnych wydarzeń w historii Polski. Całość utrzymana jest w stylu bliskim mojej estetyce twórczej, który określam mianem cinematic classical. Jestem zaszczycony możliwością napisania tego utworu i perspektywą współpracy z jego wspaniałymi wykonawcami”.

Kogo usłyszymy podczas koncertu?

Wykonawcami utworów będą:

  • Aleksander Dębicz (fortepian);
  • Maciej Frąckiewicz (akordeon);
  • Iwona Hossa (sopran); Łukasz Kuropaczewski (gitara klasyczna);
  • Bartłomiej Nizioł (skrzypce);
  • Dariusz Tabisz (dyrygent);
  • Orkiestra Św. Marcina działająca przy Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
Organizatorzy i patroni wydarzenia

Koncert „1025. Muzyka Katedr” organizowany jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, Poznańskie Centrum Dziedzictwa i Teatr Muzyczny w Poznaniu. Patronat honorowy objął nad nim Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra. Wielkie Rocznice”. Sponsorem głównym jest PZU S.A.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

