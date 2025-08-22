Koncert, na którym usłyszymy utwór „1025” Aleksandra Dębicza, rozpocznie się 26 sierpnia o godzinie 20.00
Koncert, na którym usłyszymy utwór „1025” Aleksandra Dębicza, rozpocznie się 26 sierpnia o godz. 20 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8 w Warszawie. Wstęp jest wolny.
Koncert otworzy utwór „Pasa Catedral” Aleksandra Dębicza, inspirowany sakralną przestrzenią i atmosferą katedr. Następnie wykonana zostanie „Muzyka Katedr – Interludium” Aleksandra Dębicza. Finałowo wybrzmi utwór „1025” tego artysty, który dedykowany jest pamięci Bolesława Chrobrego i tysiącletniej historii Polski.
Jak mówi autor o utworze: „[…] 1025 składa się z sześciu części, z których każda odwołuje się do ważnych wydarzeń w historii Polski. Całość utrzymana jest w stylu bliskim mojej estetyce twórczej, który określam mianem cinematic classical. Jestem zaszczycony możliwością napisania tego utworu i perspektywą współpracy z jego wspaniałymi wykonawcami”.
Wykonawcami utworów będą:
Koncert „1025. Muzyka Katedr” organizowany jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, Poznańskie Centrum Dziedzictwa i Teatr Muzyczny w Poznaniu. Patronat honorowy objął nad nim Arcybiskup Metropolita Warszawski.
Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra. Wielkie Rocznice”. Sponsorem głównym jest PZU S.A.