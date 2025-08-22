Muzyka filmowa i pop w nowym brzmieniu. Sinfonia Varsovia Brass zagra na Placu Centralnym

W niedzielę 24 sierpnia o godz. 19 na Placu Centralnym zagra Sinfonia Varsovia Bras – zespół złożony z muzyków grupy instrumentów dętych blaszanych i perkusji Sinfonii Varsovii.



Sinfonia Varsovia Brass jest trzynastoosobowym zespołem założonym w 2016 roku. Grają w nim instrumentaliści Sinfonii Varsovii. Ich repertuar to nie tylko oryginalne kompozycje, lecz także aranżacje utworów symfonicznych, jazzowych i barokowych. Muzycy cenią sobie również ścieżki dźwiękowe do filmów oraz twórczość latynoamerykańską.

Bilety na koncert Sinfonia Varsovia Brass. Gdzie kupić?

Bilet na koncert kosztuje 10 złotych – jednorazowo można zakupić 10 biletów. Znajdują się pod tym linkiem.

Kto zagra na koncercie?

W niedzielę usłyszymy następujących muzyków:

Jurek Małek (trąbka solo);

Sinfonia Varsovia Brass: