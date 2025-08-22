20.3°C
1008.5 hPa
Życie Warszawy

Muzyka filmowa i pop w nowym brzmieniu. Sinfonia Varsovia Brass zagra na Placu Centralnym

Publikacja: 22.08.2025 12:00

Sinfonia Varsovia Brass zagra na Placu Centralnym

Sinfonia Varsovia Brass zagra na Placu Centralnym

Foto: UM Warszawa

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W niedzielę 24 sierpnia o godz. 19 na Placu Centralnym zagra Sinfonia Varsovia Bras – zespół złożony z muzyków grupy instrumentów dętych blaszanych i perkusji Sinfonii Varsovii.

Sinfonia Varsovia Brass jest trzynastoosobowym zespołem założonym w 2016 roku. Grają w nim instrumentaliści Sinfonii Varsovii. Ich repertuar to nie tylko oryginalne kompozycje, lecz także aranżacje utworów symfonicznych, jazzowych i barokowych. Muzycy cenią sobie również ścieżki dźwiękowe do filmów oraz twórczość latynoamerykańską.

Bilety na koncert Sinfonia Varsovia Brass. Gdzie kupić?

Bilet na koncert kosztuje 10 złotych – jednorazowo można zakupić 10 biletów. Znajdują się pod tym linkiem

Kto zagra na koncercie?

W niedzielę usłyszymy następujących muzyków: 

  • Jurek Małek (trąbka solo);

Sinfonia Varsovia Brass:

Reklama
Reklama
  • Jakub Waszczeniuk, Jan Harasimowicz, Seweryn Wróbel, Andrzej Tomczok (trąbki);
  • Marek Żwirdowski (puzon, eufonium);
  • Tomasz Światczyński, Tomasz Hajda, Mariusz Opaliński (puzony);
  • Magdalena Milton (waltornia);
  • Krzysztof Mucha (tuba);
  • Karol Krasiński, Piotr Kostrzewa, José „Manolo” Albán–Juárez (perkusja).
Polecane
Drewniak był stale zamieszkiwany aż do 2016 roku i przez ponad 120 lat przetrwał w niezmienionej for
zabytki
Rozpoczął się remont drewniaka Burkego na Pradze

Program wydarzenia

Podczas koncertu, który poprowadzi Katarzyna Sanocka, muzycy wykonają standardy jazzowe i opracowania muzyki popularnej:

  • Tom Watson – O.B.1 Fanfare;
  • Jock McKenzie – Django;
  • Louis Prima – Sing Sing Sing (oprac. Jock McKenzie);
  • Michael Giacchino – The Incredibles (oprac. Jock McKenzie);
  • Astor Piazzolla – Libertango (oprac. Niki Wuethrich);
  • Quincy Jones – Soul Bossa Nova (oprac. Jock McKenzie);
  • Alexander Courage – Star Trek Theme (oprac. Eric Miyashiro);
  • Joe Zawinul – Birdland (oprac. Eric Miyashiro);
  • Ernesto Lecuona – Malagueña (oprac. Stuart Malcolm);
  • Chuck Mangione – Children of Sanchez (oprac. Jock McKenzie).
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Koncert, na którym usłyszymy utwór „1025” Aleksandra Dębicza, rozpocznie się 26 sierpnia o godzinie
wtorek

Finał projektu z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Koncert „1025. Muzyka Katedr”

Już w piątek na Placu Centralnym kolejny koncert z cyklu „Nastrajanie"
piątek

Trzech gigantów polskiej muzyki klasycznej na Placu Centralnym

„Ursynowskie wakacje - na luzie”. Kto wystąpi na scenie?
sobota

Pectus, Blanka, Kasia Klich i inni. Koncerty i atrakcje na Ursynowie

Perfect & Łukasz Drapała
sobota

Perfect & Łukasz Drapała zagrają w Wawrze

W programie znalazło się 10 koncertów, na których wystąpią artyści z Polski, USA, Finlandii, Litwy o
19-21 września

Warszawa poczuje bluesa. XVI International Ochota Blues Festival

Koncert Urszuli w Warszawie
niedziela

Urszula zagra na plaży w Warszawie. Wyjątkowy koncert jest darmowy

Koncert Darii ze Śląska
sobota

Daria ze Śląska zagra w Warszawie. Koncert plenerowy już w weekend

W tym roku usłyszymy legendarną Paktofonikę, a także grupy i wykonawców takich jak Rów Babicze, Bez
12 września

Paktofonika na Ursynowie. Wraca Nasz Hip-Hop Festiwal 2025

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama