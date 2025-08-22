Muzyka filmowa i pop w nowym brzmieniu. Sinfonia Varsovia Brass zagra na Placu Centralnym

Sinfonia Varsovia Brass zagra na Placu Centralnym
Sinfonia Varsovia Brass jest trzynastoosobowym zespołem założonym w 2016 roku. Grają w nim instrumentaliści Sinfonii Varsovii. Ich repertuar to nie tylko oryginalne kompozycje, lecz także aranżacje utworów symfonicznych, jazzowych i barokowych. Muzycy cenią sobie również ścieżki dźwiękowe do filmów oraz twórczość latynoamerykańską.
Bilet na koncert kosztuje 10 złotych – jednorazowo można zakupić 10 biletów. Znajdują się pod tym linkiem.
W niedzielę usłyszymy następujących muzyków:
Sinfonia Varsovia Brass:
Podczas koncertu, który poprowadzi Katarzyna Sanocka, muzycy wykonają standardy jazzowe i opracowania muzyki popularnej: