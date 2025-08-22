Kolarska Bitwa Warszawska 2025. Ostatni etap rajdu w sercu stolicy. Utrudnienia i zmiany w ruchu

W niedzielę, 24 sierpnia, w Warszawie odbędzie się finałowy etap prestiżowego wyścigu kolarskiego UCI Tour Bitwa Warszawska 2025. Wydarzenie to, choć atrakcyjne dla kibiców, spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w centrum miasta.



Kolarska elita Mazowsza rywalizuje w zawodach Tour Bitwa Warszawska 2025. Ostatnia, stukilometrowa runda rozegrana zostanie w samym sercu stolicy – w Śródmieściu, na Powiślu i Starym Mieście. Start i meta zawodów usytuowane zostaną na Krakowskim Przedmieściu w sąsiedztwie skweru Hoovera, a zawodnicy pokonają pętlę nawet kilkanaście razy. Wyścig to doskonała okazja, by na żywo zobaczyć zmagania najlepszych kolarzy.

Mapa organizacji ruchu podczas trwania imprezy Foto: Infoulice Warszawa

Utrudnienia w ruchu drogowym – Zamknięte ulice i zakaz parkowania

Na czas zawodów, czyli w godz. 10-18, ruch na całej trasie wyścigu zostanie wstrzymany. Do tradycyjnie zamkniętych w weekendy Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu dołączą ulice:

Miodowa (od Kapucyńskiej do Podwale),

Senatorska (od Miodowej do Bielańskiej),

Wierzbowa,

Fredry,

plac Piłsudskiego,

Moliera,

Focha,

Tokarzewskiego-Karaszewicza,

Królewska (od placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia),

Świętokrzyska (od Mazowieckiej do Kopernika),

Kopernika (pomiędzy szpitalem dziecięcym a Tamką),

Tamka (od Kopernika do Dobrej),

Zajęcza,

Topiel,

Kruczkowskiego (od Czerwonego Krzyża do Tamka),

most Świętokrzyski (jezdnia w stronę centrum),

Dobra,

Karowa.

Przez całą niedzielę na wszystkich wymienionych ulicach obowiązywać będzie zakaz parkowania z możliwością odholowania pojazdu na koszt właściciela. Samochodów nie będzie można zostawić również na parkingu na placu Teatralnym. Dla mieszkańców Powiśla uruchomiona zostanie specjalna „śluza” – policjanci będą przepuszczać samochody jadące ulicą Browarną przez skrzyżowanie z Karową wprost do Furmańskiej.