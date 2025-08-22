17.2°C
Kolarska Bitwa Warszawska 2025. Ostatni etap rajdu w sercu stolicy. Utrudnienia i zmiany w ruchu

Publikacja: 22.08.2025 15:45

W czasie wyścigu kolarskiego autobusy w Śródmieściu pojadą objazdami

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W niedzielę, 24 sierpnia, w Warszawie odbędzie się finałowy etap prestiżowego wyścigu kolarskiego UCI Tour Bitwa Warszawska 2025. Wydarzenie to, choć atrakcyjne dla kibiców, spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w centrum miasta.

Kolarska elita Mazowsza rywalizuje w zawodach Tour Bitwa Warszawska 2025. Ostatnia, stukilometrowa runda rozegrana zostanie w samym sercu stolicy – w Śródmieściu, na Powiślu i Starym Mieście. Start i meta zawodów usytuowane zostaną na Krakowskim Przedmieściu w sąsiedztwie skweru Hoovera, a zawodnicy pokonają pętlę nawet kilkanaście razy. Wyścig to doskonała okazja, by na żywo zobaczyć zmagania najlepszych kolarzy.

Mapa organizacji ruchu podczas trwania imprezy

Foto: Infoulice Warszawa

Utrudnienia w ruchu drogowym – Zamknięte ulice i zakaz parkowania

Na czas zawodów, czyli w godz. 10-18, ruch na całej trasie wyścigu zostanie wstrzymany. Do tradycyjnie zamkniętych w weekendy Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu dołączą ulice:

  • Miodowa (od Kapucyńskiej do Podwale),
  • Senatorska (od Miodowej do Bielańskiej),
  • Wierzbowa,
  • Fredry,
  • plac Piłsudskiego,
  • Moliera,
  • Focha,
  • Tokarzewskiego-Karaszewicza,
  • Królewska (od placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia),
  • Świętokrzyska (od Mazowieckiej do Kopernika),
  • Kopernika (pomiędzy szpitalem dziecięcym a Tamką),
  • Tamka (od Kopernika do Dobrej),
  • Zajęcza,
  • Topiel,
  • Kruczkowskiego (od Czerwonego Krzyża do Tamka),
  • most Świętokrzyski (jezdnia w stronę centrum),
  • Dobra,
  • Karowa.

Przez całą niedzielę na wszystkich wymienionych ulicach obowiązywać będzie zakaz parkowania z możliwością odholowania pojazdu na koszt właściciela. Samochodów nie będzie można zostawić również na parkingu na placu Teatralnym. Dla mieszkańców Powiśla uruchomiona zostanie specjalna „śluza” – policjanci będą przepuszczać samochody jadące ulicą Browarną przez skrzyżowanie z Karową wprost do Furmańskiej.

Polecane
Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju
demonstracje
Święto Ukraińców o tej samej porze co marsz przeciw imigrantom

Autobusy pojadą objazdami 

W godzinach 10-18 znaczne zmiany czekają pasażerów komunikacji miejskiej. Aż 14 linii autobusowych zostanie skierowanych na zmienione trasy. Utrudnienia dotkną linie: 100, 106, 107, 111, 116, 118, 127, 128, 162, 175, 178, 180, 503 i 518.

Największe zmiany obejmą linię 178, która będzie kursować na skróconej trasie do i z ronda Daszyńskiego. Linie 116, 180 oraz 503 jadące w kierunku Wilanowa/Natolina Płn. pojadą m.in. przez plac Bankowy i Marszałkowską. Uruchomiony zostanie dla nich tymczasowy przystanek KAPITULNA 51 na ulicy Kapucyńskiej. Warto pamiętać, że na trasach objazdowych pierwsze przystanki będą stałe, a pozostałe będą funkcjonować jako przystanki „na żądanie”.

Polecane
W stolicy mieszkańcy mają do dyspozycji 3355 rowerów i 337 stacji Veturilo
z perspektywy siodełka
Veturilo za darmo dla posiadaczy karty miejskiej? Nowy pomysł

Zaplanuj podróż i unikaj centrum

W związku z zawodami, organizatorzy apelują o zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem i, w miarę możliwości, o unikanie korzystania z centrum Warszawy. Dla przemieszczania się po mieście najlepszym rozwiązaniem może okazać się metro, które nie będzie objęte utrudnieniami w ruchu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

