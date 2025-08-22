Labubu z automatu? Galeria Młociny sprzedaje figurki w oryginalny sposób

W ostatnich miesiącach nie sposób nie natknąć się na wzmianki o Labubu. Trend trwa w Polsce w najlepsze i swoim zasięgiem objął nie tylko dzieci, lecz także dorosłych. Galeria Młociny w Warszawie poszła o krok dalej i oferuje Labubu z automatu.



Automat z maskotkami i figurkami stanął w Galerii Młociny. Można w nim kupić między innymi popularne maskotki Labubu. Ich ceny są wyższe niż w internecie.

Ceny Labubu. Ile kosztują popularne figurki?

W Polsce nie ma oficjalnego sklepu Pop Mart, który spopularyzował Labubu. Koszt maskotki na świecie to około 20 do 40 dolarów, czyli średnio od 80 do 160 złotych. Jednak w Polsce ceny są wyższe – nawet dwukrotnie – z powodu resellingu. Najpopularniejsze modele kosztują średnio 250 złotych. Oczywiście mowa tutaj o najpopularniejszej formie maskotki, którą dzisiaj są breloki. Serie limitowane osiągają bowiem zawrotne kwoty.

Automat w Galerii Młociny oferuje Labubu w cenie od 199 do 329 złotych, wyższe od tych, które można znaleźć w sieci. Najwięcej kosztują te modele, które stworzono we współpracy z Coca-Colą.

Fenomen Labubu. Czym są popularne maskotki?

Labubu stworzył Kasing Lung – autor serii książek dla dzieci „The Monsters”. To charakterystyczne stworki, które mają duże oczy, bardzo szeroki uśmiech z wystającymi, ostrymi zębami i długie uszy nieco przypominające królika. Całość jest jednocześnie przerażająca, ale też urocza, co przyciąga fanów na całym świecie. Maskotki zostały spopularyzowane przez firmę Pop Mart – producenta i sprzedawcę figurek.