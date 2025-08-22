Labubu z automatu? Galeria Młociny sprzedaje figurki w oryginalny sposób

Najwięcej kosztują te modele Labubu, które stworzono we współpracy z coca-colą
Automat z maskotkami i figurkami stanął w Galerii Młociny. Można w nim kupić między innymi popularne maskotki Labubu. Ich ceny są wyższe niż w internecie.
W Polsce nie ma oficjalnego sklepu Pop Mart, który spopularyzował Labubu. Koszt maskotki na świecie to około 20 do 40 dolarów, czyli średnio od 80 do 160 złotych. Jednak w Polsce ceny są wyższe – nawet dwukrotnie – z powodu resellingu. Najpopularniejsze modele kosztują średnio 250 złotych. Oczywiście mowa tutaj o najpopularniejszej formie maskotki, którą dzisiaj są breloki. Serie limitowane osiągają bowiem zawrotne kwoty.
Automat w Galerii Młociny oferuje Labubu w cenie od 199 do 329 złotych, wyższe od tych, które można znaleźć w sieci. Najwięcej kosztują te modele, które stworzono we współpracy z Coca-Colą.
Labubu stworzył Kasing Lung – autor serii książek dla dzieci „The Monsters”. To charakterystyczne stworki, które mają duże oczy, bardzo szeroki uśmiech z wystającymi, ostrymi zębami i długie uszy nieco przypominające królika. Całość jest jednocześnie przerażająca, ale też urocza, co przyciąga fanów na całym świecie. Maskotki zostały spopularyzowane przez firmę Pop Mart – producenta i sprzedawcę figurek.
Na popularność wpłynęła też forma sprzedaży – Labubu są bowiem sprzedawane w blind boxach. Oznacza to, że kupujący nie wie, jaką maskotkę kupił, sprawdzi to dopiero po tym, jak otworzy pudełko. Aura tajemnicy, ekscytacja oraz zaskoczenie wpływa na konsumentów.
Breloczki doczepiane do torebek i ubrań wypromowali również influencerzy i celebryci, którzy chętnie dołączają Labubu do swoich stylizacji. W ostatnich miesiącach niepozorne maskotki podbiły Internet.