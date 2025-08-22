22°C
1008.4 hPa
Życie Warszawy

Labubu z automatu? Galeria Młociny sprzedaje figurki w oryginalny sposób

Publikacja: 22.08.2025 15:30

Najwięcej kosztują te modele Labubu, które stworzono we współpracy z coca-colą

Najwięcej kosztują te modele Labubu, które stworzono we współpracy z coca-colą

Foto: mat. pras.

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W ostatnich miesiącach nie sposób nie natknąć się na wzmianki o Labubu. Trend trwa w Polsce w najlepsze i swoim zasięgiem objął nie tylko dzieci, lecz także dorosłych. Galeria Młociny w Warszawie poszła o krok dalej i oferuje Labubu z automatu.

Automat z maskotkami i figurkami stanął w Galerii Młociny. Można w nim kupić między innymi popularne maskotki Labubu. Ich ceny są wyższe niż w internecie.

Ceny Labubu. Ile kosztują popularne figurki?

W Polsce nie ma oficjalnego sklepu Pop Mart, który spopularyzował Labubu. Koszt maskotki na świecie to około 20 do 40 dolarów, czyli średnio od 80 do 160 złotych. Jednak w Polsce ceny są wyższe – nawet dwukrotnie – z powodu resellingu. Najpopularniejsze modele kosztują średnio 250 złotych. Oczywiście mowa tutaj o najpopularniejszej formie maskotki, którą dzisiaj są breloki. Serie limitowane osiągają bowiem zawrotne kwoty.

Automat w Galerii Młociny oferuje Labubu w cenie od 199 do 329 złotych, wyższe od tych, które można znaleźć w sieci. Najwięcej kosztują te modele, które stworzono we współpracy z Coca-Colą.

Fenomen Labubu. Czym są popularne maskotki?

Labubu stworzył Kasing Lung – autor serii książek dla dzieci „The Monsters”. To charakterystyczne stworki, które mają duże oczy, bardzo szeroki uśmiech z wystającymi, ostrymi zębami i długie uszy nieco przypominające królika. Całość jest jednocześnie przerażająca, ale też urocza, co przyciąga fanów na całym świecie. Maskotki zostały spopularyzowane przez firmę Pop Mart – producenta i sprzedawcę figurek.

Reklama
Reklama

Na popularność wpłynęła też forma sprzedaży – Labubu są bowiem sprzedawane w blind boxach. Oznacza to, że kupujący nie wie, jaką maskotkę kupił, sprawdzi to dopiero po tym, jak otworzy pudełko. Aura tajemnicy, ekscytacja oraz zaskoczenie wpływa na konsumentów.

Polecane
Na Mazowszu ruszyły kontrole dróg w pobliżu szkół
bezpieczeństwo
Ruszyły kontrole w pobliżu szkół. Nowa akcja policji

Breloczki doczepiane do torebek i ubrań wypromowali również influencerzy i celebryci, którzy chętnie dołączają Labubu do swoich stylizacji. W ostatnich miesiącach niepozorne maskotki podbiły Internet.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Drogowcy rozstrzygnęli ważny przetarg na miejskie oświetlenie
przestrzeń miejska

Nowe oświetlenie w parkach Warszawy

Straż miejska w Warszawie zatrzymała mężczyznę za niebezpieczną jazdę hulajnogą
bezpieczeństwo

Urządził slalom hulajnogą między pieszymi. Skończył na komisariacie

Na Mazowszu ruszyły kontrole dróg w pobliżu szkół
bezpieczeństwo

Ruszyły kontrole w pobliżu szkół. Nowa akcja policji

Fani białoruskiego rapera prezentowali flagę OUN-UPA na PGE Narodowym
po koncercie Maxa Korzha

Prokuratura bada incydent z flagą UPA na PGE Narodowym

Już we wrześniu w każdej dzielnicy Warszawy znajdziecie bezpłatne atrakcje dla całych rodzin
rekreacja

Warszawa jak plac zabaw. Zapisy na Warszawskie Dni Rodzinne

Do dzielnic trafiły dwa projekty nocnej prohibicji w Warszawie
nocna prohibicja

Radni KO przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Poróżnił ich alkohol

Policjanci złapali mężczyznę, który prowadził samochód mimo sześciu orzeczonych zakazów
bezpieczeństwo

Kierował autem mimo sześciu dożywotnich zakazów. Wiózł 6-letniego syna

Pałac Saski - widok z tarasu przedwojennej rezydencji ministra spraw zagranicznych. Fotografia z 194
rekonstrukcja

Rusza odbudowa Pałacu Saskiego. Decyzja zapadła

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama