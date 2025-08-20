25.1°C
1006.9 hPa
Życie Warszawy

Utrudnienia drogowe w Wawrze, Wilanowie, Rembertowie i na Pradze-Północ

Publikacja: 20.08.2025 15:15

W najbliższy weekend drogowcy planują wykonać remonty nawierzchni kilku ulic

W najbliższy weekend drogowcy planują wykonać remonty nawierzchni kilku ulic

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

rbi
Na najbliższy weekend, 22-24 sierpnia, drogowcy zaplanowali asfaltowanie ostatniego odcinka ulicy Jana III Sobieskiego, frezowanie ulicy Kijowskiej, a także układanie nawierzchni na nowym rondzie w Wawrze.

W weekend drogowcy będą pracowali na ulicy Kijowskiej, gdzie wymienią nawierzchnię.

Wymiana nawierzchni na ul. Kijowskiej

Prace rozpoczną się w piątek, 22 sierpnia, o godz. 22 i potrwają do poniedziałku, 25 sierpnia, do godz. 4. W tym czasie obie jezdnie pomiędzy Targową i Dworcem Wschodnim będą wyłączone z ruchu. Połączenia z Kijowską nie będą miały ulice Targowa, Brzeska i Markowska. Od strony Zabranieckiej kierowcy Kijowską dojadą wyłącznie do zawrotki na wysokości parkingu i pętli autobusowej przed Dworcem Wschodnim.

Objazd ul. Kijoweskiej został wytyczony ulicami: Targową, Ząbkowską, Radzymińską, Naczelnikowską i Z

Objazd ul. Kijoweskiej został wytyczony ulicami: Targową, Ząbkowską, Radzymińską, Naczelnikowską i Zabraniecką do Kijowskiej

Foto: UM Warszawa

Objazd został wytyczony ulicami: Targową, Ząbkowską, Radzymińską, Naczelnikowską i Zabraniecką do Kijowskiej. Podczas frezowania autobusy linii 120, 169, 512 i N02 ulicami Targową, Zamoyskiego i Lubelską dojadą do pętli po drugiej stronie Dworca Wschodniego. Podobnie autobusy nocne N03 i N71 w drodze na Winnicę i do Dworca Centralnego podjadą pod dworzec od strony Lubelskiej. Autobusy 123 zamiast na pętlę Dw. Wschodni (Kijowska) pojadą ulicami Zamoyskiego i Sokolą do stacji metra Stadion Narodowy.

Asfaltowanie nowego ronda w Wawrze

Urząd Dzielnicy Wawer kończy budowę ronda u zbiegu ulic Przewodowej, Strzygłowskiej i Mrągowskiej. Ostatni etap prac, czyli asfaltowanie, zaplanowana na sobotę i niedzielę, 23 i 24 sierpnia. Skrzyżowanie będzie wtedy całkowicie zamknięte. Objazd poprowadzi ulicami: Trakt Lubelski i Skalnicową do Zasadowej. Autobusy linii 142 będą kursowały ulicami Skalnicową i Zasadową, a 219 objazdem przez Trak Lubelski.

Objazd poprowadzi ulicami: Trakt Lubelski i Skalnicową do Zasadowe

Objazd poprowadzi ulicami: Trakt Lubelski i Skalnicową do Zasadowe

Foto: UM Warszawa

Nowy Rembertów z nowym wyjazdem

Jeszcze w te wakacje wyjazd z osiedla Nowy Rembertów zostanie wyremontowany. Roboty rozpoczną się w piątek, 22 sierpnia, o godz. 22. Wówczas ulica Marsa zostanie zamknięta od Żołnierskiej do Ilskiego. Objazd poprowadzi kierowców ulicami: Żołnierską i Strażacką. Mieszkańcy będą mogli przejechać ulicami: Ilskiego, Płatnerską i Suflerską. Podczas remontu, nie będą kursowały autobusy linii 183. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z83, która połączy pętlę Zielona ze stacją kolejową Warszawa Rembertów. Autobusy linii 514, N21 i N71 pojadą objazdami. Wykonawca deklaruje, że wszystkie prace na Marsa zakończą się ostatniego dnia sierpnia.

Objazd poprowadzi kierowców ulicami: Żołnierską i Strażacką.

Objazd poprowadzi kierowców ulicami: Żołnierską i Strażacką.

Foto: UM Warszawa

Ostatnie asfaltowanie na Jana III Sobieskiego

Ulica Jana III Sobieskiego na całej swojej długości będzie miała już wszystkie warstwy asfaltu. Wykonawca linii tramwajowej do Wilnowa w weekend zaplanował prace na ostatnim odcinku drogi. Nitka do centrum, pomiędzy ulicą św. Bonifacego i aleją Witosa, zostanie zamknięta w nocy z czwartku na piątek, z 21 na 22 sierpnia. Już od Nałęczowskiej prosto będzie można pojechać tylko jednym pasem. Kierowcy dojadą nim do ulicy Truskawieckiej. Zamknięta będzie połowa skrzyżowania z ulicą św. Bonifacego – od strony Powsińskiej. Objazdy zostaną wyznaczone aleją Wilanowską i Wiertniczą lub ulicą Nałęczowską do Powsińskiej i dalej Idzikowskiego lub aleją Witosa. Kierowcy mogą pojechać także do alei Sikorskiego. Ruch na jezdnię do centrum wróci w poniedziałek, 25 sierpnia, około godziny 4:00. Do tego czasu autobusy linii: 108, 116, 148, 163, 172, 185, 189, a także nocne: N03, N33, N81 i N83 pojadą trasami objazdowymi.

Objazdy zostaną wyznaczone aleją Wilanowską i Wiertniczą lub ulicą Nałęczowską do Powsińskiej i dale

Objazdy zostaną wyznaczone aleją Wilanowską i Wiertniczą lub ulicą Nałęczowską do Powsińskiej i dalej Idzikowskiego lub aleją Witosa

Foto: UM Warszawa

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowy tunel drogowy niedaleko Warszawy otwarty dla ruchu
przebudowa

Nowy tunel opodal Warszawy otwarty. Pół roku przed terminem

Wyjątkowym elementem wiaty jest zielony dach – system ekstensywny pokryty roślinnością o niewielkich
z perspektywy siodełka

Rowerem do Galerii Wileńskiej. Nowa wiata z zielonym dachem

W podziemiach stacji Warszawa Zachodnia ma znaleźć się 26 lokali użytkowych
kolej

Galeria handlowa pod Warszawą Zachodnią zapełnia się najemcami

W 2029 roku zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich
opłaty w komunikacji

Za bilet zapłacimy kartą lub zegarkiem. Po 30 latach stary system odejdzie do lamusa

Utrudnienia są związane z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
remont na torach

Od soboty nowa organizacja ruchu na Grójeckiej i Banacha

GDDKiA informuje o nowej inwestycji
drogi

Szybki przejazd z Warszawy do granicy z Ukrainą

W połowie przyszłego roku ruszą dodatkowe połączenia kolejowe z Warszawy do Łodzi
kolej

Dodatkowe pociągi na trasie Warszawa-Łódź. Podano datę uruchomienia nowych połączeń

Korekta rozkładu jazdy pociągów KM będzie obowiązywała do 25 października
kolej

Sierpniowa korekta rozkładu jazdy Kolei Mazowieckich

© Copyright by GREMI MEDIA SA