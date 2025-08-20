Utrudnienia drogowe w Wawrze, Wilanowie, Rembertowie i na Pradze-Północ

Na najbliższy weekend, 22-24 sierpnia, drogowcy zaplanowali asfaltowanie ostatniego odcinka ulicy Jana III Sobieskiego, frezowanie ulicy Kijowskiej, a także układanie nawierzchni na nowym rondzie w Wawrze.



W weekend drogowcy będą pracowali na ulicy Kijowskiej, gdzie wymienią nawierzchnię.

Wymiana nawierzchni na ul. Kijowskiej

Prace rozpoczną się w piątek, 22 sierpnia, o godz. 22 i potrwają do poniedziałku, 25 sierpnia, do godz. 4. W tym czasie obie jezdnie pomiędzy Targową i Dworcem Wschodnim będą wyłączone z ruchu. Połączenia z Kijowską nie będą miały ulice Targowa, Brzeska i Markowska. Od strony Zabranieckiej kierowcy Kijowską dojadą wyłącznie do zawrotki na wysokości parkingu i pętli autobusowej przed Dworcem Wschodnim.

Objazd ul. Kijoweskiej został wytyczony ulicami: Targową, Ząbkowską, Radzymińską, Naczelnikowską i Zabraniecką do Kijowskiej Foto: UM Warszawa

Objazd został wytyczony ulicami: Targową, Ząbkowską, Radzymińską, Naczelnikowską i Zabraniecką do Kijowskiej. Podczas frezowania autobusy linii 120, 169, 512 i N02 ulicami Targową, Zamoyskiego i Lubelską dojadą do pętli po drugiej stronie Dworca Wschodniego. Podobnie autobusy nocne N03 i N71 w drodze na Winnicę i do Dworca Centralnego podjadą pod dworzec od strony Lubelskiej. Autobusy 123 zamiast na pętlę Dw. Wschodni (Kijowska) pojadą ulicami Zamoyskiego i Sokolą do stacji metra Stadion Narodowy.

Asfaltowanie nowego ronda w Wawrze

Urząd Dzielnicy Wawer kończy budowę ronda u zbiegu ulic Przewodowej, Strzygłowskiej i Mrągowskiej. Ostatni etap prac, czyli asfaltowanie, zaplanowana na sobotę i niedzielę, 23 i 24 sierpnia. Skrzyżowanie będzie wtedy całkowicie zamknięte. Objazd poprowadzi ulicami: Trakt Lubelski i Skalnicową do Zasadowej. Autobusy linii 142 będą kursowały ulicami Skalnicową i Zasadową, a 219 objazdem przez Trak Lubelski.