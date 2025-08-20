Utrudnienia drogowe w Wawrze, Wilanowie, Rembertowie i na Pradze-Północ

W najbliższy weekend drogowcy planują wykonać remonty nawierzchni kilku ulic
W weekend drogowcy będą pracowali na ulicy Kijowskiej, gdzie wymienią nawierzchnię.
Prace rozpoczną się w piątek, 22 sierpnia, o godz. 22 i potrwają do poniedziałku, 25 sierpnia, do godz. 4. W tym czasie obie jezdnie pomiędzy Targową i Dworcem Wschodnim będą wyłączone z ruchu. Połączenia z Kijowską nie będą miały ulice Targowa, Brzeska i Markowska. Od strony Zabranieckiej kierowcy Kijowską dojadą wyłącznie do zawrotki na wysokości parkingu i pętli autobusowej przed Dworcem Wschodnim.
Objazd został wytyczony ulicami: Targową, Ząbkowską, Radzymińską, Naczelnikowską i Zabraniecką do Kijowskiej. Podczas frezowania autobusy linii 120, 169, 512 i N02 ulicami Targową, Zamoyskiego i Lubelską dojadą do pętli po drugiej stronie Dworca Wschodniego. Podobnie autobusy nocne N03 i N71 w drodze na Winnicę i do Dworca Centralnego podjadą pod dworzec od strony Lubelskiej. Autobusy 123 zamiast na pętlę Dw. Wschodni (Kijowska) pojadą ulicami Zamoyskiego i Sokolą do stacji metra Stadion Narodowy.
Urząd Dzielnicy Wawer kończy budowę ronda u zbiegu ulic Przewodowej, Strzygłowskiej i Mrągowskiej. Ostatni etap prac, czyli asfaltowanie, zaplanowana na sobotę i niedzielę, 23 i 24 sierpnia. Skrzyżowanie będzie wtedy całkowicie zamknięte. Objazd poprowadzi ulicami: Trakt Lubelski i Skalnicową do Zasadowej. Autobusy linii 142 będą kursowały ulicami Skalnicową i Zasadową, a 219 objazdem przez Trak Lubelski.
Jeszcze w te wakacje wyjazd z osiedla Nowy Rembertów zostanie wyremontowany. Roboty rozpoczną się w piątek, 22 sierpnia, o godz. 22. Wówczas ulica Marsa zostanie zamknięta od Żołnierskiej do Ilskiego. Objazd poprowadzi kierowców ulicami: Żołnierską i Strażacką. Mieszkańcy będą mogli przejechać ulicami: Ilskiego, Płatnerską i Suflerską. Podczas remontu, nie będą kursowały autobusy linii 183. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z83, która połączy pętlę Zielona ze stacją kolejową Warszawa Rembertów. Autobusy linii 514, N21 i N71 pojadą objazdami. Wykonawca deklaruje, że wszystkie prace na Marsa zakończą się ostatniego dnia sierpnia.
Ulica Jana III Sobieskiego na całej swojej długości będzie miała już wszystkie warstwy asfaltu. Wykonawca linii tramwajowej do Wilnowa w weekend zaplanował prace na ostatnim odcinku drogi. Nitka do centrum, pomiędzy ulicą św. Bonifacego i aleją Witosa, zostanie zamknięta w nocy z czwartku na piątek, z 21 na 22 sierpnia. Już od Nałęczowskiej prosto będzie można pojechać tylko jednym pasem. Kierowcy dojadą nim do ulicy Truskawieckiej. Zamknięta będzie połowa skrzyżowania z ulicą św. Bonifacego – od strony Powsińskiej. Objazdy zostaną wyznaczone aleją Wilanowską i Wiertniczą lub ulicą Nałęczowską do Powsińskiej i dalej Idzikowskiego lub aleją Witosa. Kierowcy mogą pojechać także do alei Sikorskiego. Ruch na jezdnię do centrum wróci w poniedziałek, 25 sierpnia, około godziny 4:00. Do tego czasu autobusy linii: 108, 116, 148, 163, 172, 185, 189, a także nocne: N03, N33, N81 i N83 pojadą trasami objazdowymi.
