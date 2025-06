Dziewięć budynków SMB „Imielin” z uregulowanym statusem

Dziewięć budynków mieszkalnych, należących do Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin”, zyskało uregulowany stan prawny gruntów.



Zakończył się trwający wiele lat proces, którego celem było uporządkowanie sytuacji prawnej ponad 400 mieszkań.

Mieszkańcy uzyskają formalne prawo do użytkowania gruntów

Umowa notarialna została podpisana przez przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Ursynów oraz prezesa i wiceprezesa spółdzielni – Rafała Januszkiewicza i Tomasza Fazana. Dokument obejmuje nieruchomości położone przy ulicach Jana Miklaszewskiego, Benedykta Dybowskiego i Roalda Amundsena, na gruntach o łącznej powierzchni ponad 3,4 hektara.

– To konkretna zmiana dla mieszkańców. Po latach zyskują stabilność i formalne prawo do użytkowania gruntów pod zamieszkiwanymi budynkami – mówi Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa. – To także kolejny krok w skomplikowanym procesie regulowania sytuacji prawnej nieruchomości spółdzielczych na Ursynowie.

Nieuregulowane grunty na 90 hektarach

W efekcie podpisanej umowy grunt został oddany spółdzielni w użytkowanie wieczyste, a własność znajdujących się na nim budynków i infrastruktury towarzyszącej została formalnie przeniesiona na SMB „Imielin”.