Budowa idzie pełną parą. Tak powstaje nowy pawilon dla pingwinów w warszawskim zoo

Swój tymczasowy dom pingwiny znalazły u niedźwiedzi polarnych
Warszawskie zoo zyska nowoczesny pawilon dla pingwinów przylądkowych. Projekt pawilonu, o którym "Życie Warszawy" informowało 17 czerwca, został przygotowany tak, aby jak najlepiej odzwierciedlał naturalne warunki życia tych ptaków.
Na placu budowy zakończono już roboty rozbiórkowe, a następnie stworzono wykop pod nowy budynek. Został on zabezpieczony tzw. larsenami, czyli stalowymi ściankami szczelnymi, które chronią teren przed osuwaniem się ziemi. Obecnie trwa montaż elementów przepompowni. Realizacją budowy zajmuje się firma VARCO Tomasz Jezutek.
- Projekt kompleksu został przygotowany tak, aby jak najlepiej odzwierciedlał naturalne warunki życia tych ptaków. Centralnym punktem stanie się basen zewnętrzny z wyspą, w którym pingwiny będą mogły swobodnie pływać i nurkować. Wokół basenu powstaną także „plaże” o zróżnicowanej nawierzchni oraz specjalne strefy lęgowe. Powstanie także wybieg kwarantanny z niewielkim, płytkim basenem - miejsce, w którym będzie można czasowo odseparować część zwierząt, jeśli zajdzie taka potrzeba. W skład kompleksu wejdzie również budynek inwentarski, przeznaczony wyłącznie dla zwierząt i obsługi – informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, odpowiedzialny za tę inwestycję.
Na placu budowy zakończyły się roboty rozbiórkowe i powstał już m.in. wykop pod nowy budynek
Pawilon ma być także wyjątkową atrakcją dla odwiedzających. Dzięki przeszklonej ścianie basenu zwiedzający będą mogli obserwować życie pingwinów pod wodą. Projekt uwzględnia również potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zwiększając dostępność obiektu dla wszystkich gości.
Nowy obiekt posłuży również jako centrum edukacji przyrodniczej. Pingwiny przylądkowe to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, a odwiedzający będą mogli dowiedzieć się więcej o ich biologii i działaniach na rzecz ochrony.
Do czasu otwarcia nowego pawilonu możecie spotkać pingwiny na dawnym wybiegu dla niedźwiedzi polarnych
Co ciekawe, na czas budowy pingwiny przylądkowe zostały tymczasowo przeniesione na dawny wybieg dla niedźwiedzi polarnych, gdzie bezpiecznie czekają na oddanie ich nowego domu do użytku.