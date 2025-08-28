Budowa idzie pełną parą. Tak powstaje nowy pawilon dla pingwinów w warszawskim zoo

Wykop pod basen już gotowy, a pingwiny czekają w domu tymczasowym. Budowa nowego pawilonu w warszawskim zoo nabiera tempa, łącząc wizję architektoniczną z realnym postępem prac.



Warszawskie zoo zyska nowoczesny pawilon dla pingwinów przylądkowych. Projekt pawilonu, o którym "Życie Warszawy" informowało 17 czerwca, został przygotowany tak, aby jak najlepiej odzwierciedlał naturalne warunki życia tych ptaków.

Co dzieje się na budowie?

Na placu budowy zakończono już roboty rozbiórkowe, a następnie stworzono wykop pod nowy budynek. Został on zabezpieczony tzw. larsenami, czyli stalowymi ściankami szczelnymi, które chronią teren przed osuwaniem się ziemi. Obecnie trwa montaż elementów przepompowni. Realizacją budowy zajmuje się firma VARCO Tomasz Jezutek.

- Projekt kompleksu został przygotowany tak, aby jak najlepiej odzwierciedlał naturalne warunki życia tych ptaków. Centralnym punktem stanie się basen zewnętrzny z wyspą, w którym pingwiny będą mogły swobodnie pływać i nurkować. Wokół basenu powstaną także „plaże” o zróżnicowanej nawierzchni oraz specjalne strefy lęgowe. Powstanie także wybieg kwarantanny z niewielkim, płytkim basenem - miejsce, w którym będzie można czasowo odseparować część zwierząt, jeśli zajdzie taka potrzeba. W skład kompleksu wejdzie również budynek inwentarski, przeznaczony wyłącznie dla zwierząt i obsługi – informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, odpowiedzialny za tę inwestycję.